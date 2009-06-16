AMD-ATi'nin Stream teknolojisi artık Adobe Premiere Pro CS4 desteğine de sahip

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Yüksek işlem kapasitesine sahip grafik işlem birimlerini oyunların dışındaki uygulamalarda da değerlenirmek isteyen ve bu doğrultuda Stream GPGPU teknolojisini geliştiren AM-ATi, Adobe'in popüler video düzenleme uygulaması Premiere Pro CS4 için hazırladığı yeni eklentiyi kullanıma sundu. Premiere Pro CS4 altında Stream teknolojisinin kullanılabilmesine olanak tanıyan yen eklenti ile birlikte GPU ve CPU avantajlarının birlikte kullanılabildiği ve 8 kata varan performans artışı sağlanabiliği belirtiliyor.

GPU tabanlı hızlanırmanın da devreye girmesi ile birlikte özellikle video düzenlemelerine ciddi zaman kazandırması beklenen yeni eklenti için Radeon HD 4800 serisi test yapıldığı ancak Radeon HD 4000 ve Raeon HD 3000 serisi ekran kartlarının da yeni plug-in ile Adobe Premiere Pro CS4 altında GPU tabanlı hızlandırma yapabileceği belirtiliyor. Dileyen kullanıcılar Adobe Premiere Pro CS4 için hazırlanan yeni eklentiyi buradan indirebilirler.