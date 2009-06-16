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AMD-ATi'nin Stream teknolojisi artık Adobe Premiere Pro CS4 desteğine de sahip

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,1b
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9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin Stream teknolojisi artık Adobe Premiere Pro CS4 desteğine de sahip
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Yüksek işlem kapasitesine sahip grafik işlem birimlerini oyunların dışındaki uygulamalarda da değerlenirmek isteyen ve bu doğrultuda Stream GPGPU teknolojisini geliştiren AM-ATi, Adobe'in popüler video düzenleme uygulaması Premiere Pro CS4 için hazırladığı yeni eklentiyi kullanıma sundu. Premiere Pro CS4 altında Stream teknolojisinin kullanılabilmesine olanak tanıyan yen eklenti ile birlikte GPU ve CPU avantajlarının birlikte kullanılabildiği ve 8 kata varan performans artışı sağlanabiliği belirtiliyor.

GPU tabanlı hızlanırmanın da devreye girmesi ile birlikte özellikle video düzenlemelerine ciddi zaman kazandırması beklenen yeni eklenti için Radeon HD 4800 serisi test yapıldığı ancak Radeon HD 4000 ve Raeon HD 3000 serisi ekran kartlarının da yeni plug-in ile Adobe Premiere Pro CS4 altında GPU tabanlı hızlandırma yapabileceği belirtiliyor. Dileyen kullanıcılar Adobe Premiere Pro CS4 için hazırlanan yeni eklentiyi buradan indirebilirler.


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kerzami 10 yıl
Yanlız sadece amd işlemcili makinelerde çalışıyor olması kötü
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RCox 10 yıl

Orjinalden alıntı: kerzami

Yanlız sadece amd işlemcili makinelerde çalışıyor olması kötü


Sadece AMD işlemcilerde çalışmasının nedeni eklentinin acml-gpu kutuphanesi üzerine yazılmış olması olabilir.
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fatihcanery 10 yıl
bir an önce bütün proğramlara yaygınlaştırabilseler cpu ların önemini de ortadan kaldıracaklar ama ...
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X Files 10 yıl
İşte budur ya... Artık forumda anlatmaktan yorulmuştum
... Yavaş yavaş dediklerim tam anlamı ile çıkıyor...
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GATIRCAN 10 yıl
windows 7 de vista sp1 gerekli diyip kurulum yapmıyor
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theyapici 10 yıl
ati de yavaş da olsa geriden geliyor
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yekoo 10 yıl
eh zamanı gelmişti artık yoksa cuda aldı başını gidiyor atide bişeyler yapsın artık ya..
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artenis 10 yıl
+1
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musandia 10 yıl
Baya zaman önce meraktan deneme amaçlı Premiere yüklemiştim, tek çekirdek işlemci ile menulerde gezmek efeklere bakmak ölümdü dönüştürmeyi başlatmadan programı kaldırmıştım


download.amd.com/...
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