Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD, Business serisi Phenom II X4 işlemcilerini kullanıma sunuyor

9 yıl
7b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD, Business serisi Phenom II X4 işlemcilerini kullanıma sunuyor
Tam Boyutta Gör

AMD ilk defa Phenom işlemci ailesiyle başladığı "Business"serisi işlemci modellerine Phenom II jenerasyonuyla da devam etmeye hazırlanıyor. Kurum ve kuruluşlar için tasarlanan işlemci serisi dahilinde firma, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı dört çekirdekli Phenom II X4 modelini de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Özellikle hazır sistemlerle birlikte sunulması beklenen Business serisi yeni işlemcilerin en üst modeli Deneb kod adlı Phenom II X4 jenerasyonunu baz alacak ve bu doğrultuda 2MB L2 ve 6MB L3 bellek kapasitesine sahip olacak.

Soket AM3 formunda olacağı ve DDR3 bellek desteği ile geleceği belirtilen "Business" serisi Phenom II X4 modeli geriye doğru uyumluluk çerçevesinde DDR2 belleklerle birlikte Soket AM2+ anakartlarda çalışabilecek. AMD'nin Phenom II X4 B95 olarak isimlendirdiği yeni işlemcinin 3.0GHz'de çalışacağı belirtilirken firmanın aynı zamanda 2.8GHz'de çalışan daha yavaş aynı zamanda kısmen daha ekonomik bir modeli de (Phenom II X4 B93) kullanıma sunması bekleniyor.

Kodiak platformunda kullanılacak profesyonellere özel Business serisi yeni Phenom II X4 işlemcilerinin Eylül ayı içerisinde lanse edilmesi bekleniyor.



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aktuz 9 yıl
diğerlerinden farkı daha az problem çıkarmasıdır sanırım. Yasaklı bir reklam vardı. amd kullanmadığı için operatörler treni vaktinde durdurmayı başaramıyorlardı ve tren üzerlerinden geçiyordu. o reklam hariç heryerde durum tam tersi nedense.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 9 yıl
aradaki farklarınıda yazsaydı fx57 ne oldugunu anlardık bence az eletrik tüketimi sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
utankir 9 yıl
Habere diğer Phonem II X4 işlemcilerle ne farkı olduğu da eklenseymiş keşke...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01fatih 9 yıl
acaba çok farkı oluyor mu ?
Denemek isterdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
fatihcanery
13.07.2009 Saat: 22:49 ;
Daha az enerji harcıyor diye biliyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 9 yıl
business serisinin diğer serilerden farkını bilen var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Monster 15.4" GTX260M ekran kartlı dizüstü bilgisayar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim