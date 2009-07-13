AMD, Business serisi Phenom II X4 işlemcilerini kullanıma sunuyor

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AMD ilk defa Phenom işlemci ailesiyle başladığı "Business"serisi işlemci modellerine Phenom II jenerasyonuyla da devam etmeye hazırlanıyor. Kurum ve kuruluşlar için tasarlanan işlemci serisi dahilinde firma, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı dört çekirdekli Phenom II X4 modelini de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Özellikle hazır sistemlerle birlikte sunulması beklenen Business serisi yeni işlemcilerin en üst modeli Deneb kod adlı Phenom II X4 jenerasyonunu baz alacak ve bu doğrultuda 2MB L2 ve 6MB L3 bellek kapasitesine sahip olacak.

Soket AM3 formunda olacağı ve DDR3 bellek desteği ile geleceği belirtilen "Business" serisi Phenom II X4 modeli geriye doğru uyumluluk çerçevesinde DDR2 belleklerle birlikte Soket AM2+ anakartlarda çalışabilecek. AMD'nin Phenom II X4 B95 olarak isimlendirdiği yeni işlemcinin 3.0GHz'de çalışacağı belirtilirken firmanın aynı zamanda 2.8GHz'de çalışan daha yavaş aynı zamanda kısmen daha ekonomik bir modeli de (Phenom II X4 B93) kullanıma sunması bekleniyor.

Kodiak platformunda kullanılacak profesyonellere özel Business serisi yeni Phenom II X4 işlemcilerinin Eylül ayı içerisinde lanse edilmesi bekleniyor.



