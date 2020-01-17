AMD'den Radeon RX 5600 XT hamlesi gecikmedi

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Son günlerde AMD ve Nvidia arasında adeta bir savaş yaşanıyor. AMD'nin CES 2020 fuarında duyurduğu RX 5600XT ekran kartının hemen ardından GeForce RTX 2060 ekran kartında 50$ indirim gelmişti. Bİr hamle de AMD'den geldi.

Özellikler değişti

Üretici ortakların sayfalarından elde edilen verilere göre Radeon RX 5600 XT ekran kartının bazı özelliklerinde değişiklik yapıldı. Daha önce 1375MHz ve 1560MHz olan hız değerleri 1615MHz ve 1750MHz olarak değiştirildi.

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Performans tarafında bir miktar artış olacağı tahmin edilen yeni kartın üretici ortak tarafında da farklı dokunuşlara sahne olacağı görülüyor. Örneğin Sapphire bellek hızlarını 12Gbps seviyesinden 14Gbps seviyesine çıkardı ve ısıl tasarım gücü de 160W oldu. Bu kartlarda herhangi bir OC ibaresi yer almıyor.

AMD'nin hamlesi ile Radeon RX 5600 XT ekran kartı GeForce RTX 2060 modeline karşı oldukça rekabetçi bir hale geldi. 300$ seviyesine inen RTX 2060 bu hamle öncesinde öne geçmiş gibi görünüyordu.

https://www.techpowerup.com/263059/amd-allegedly-bolstering-radeon-rx-5600-xt-in-response-to-rtx-2060-price-cut

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