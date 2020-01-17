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    AMD'den Radeon RX 5600 XT hamlesi gecikmedi

    Radeon RX 5600 XT ekran kartının CES 2020 fuarında tanıtılan özelliklerini biraz daha yukarı çıkartan AMD ayrıca üretici ortakların da bir miktar optimizasyon yapmasına izin verdi.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD'den Radeon RX 5600 XT hamlesi gecikmedi
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    Son günlerde AMD ve Nvidia arasında adeta bir savaş yaşanıyor. AMD'nin CES 2020 fuarında duyurduğu RX 5600XT ekran kartının hemen ardından GeForce RTX 2060 ekran kartında 50$ indirim gelmişti. Bİr hamle de AMD'den geldi.

    Özellikler değişti

    Üretici ortakların sayfalarından elde edilen verilere göre Radeon RX 5600 XT ekran kartının bazı özelliklerinde değişiklik yapıldı. Daha önce 1375MHz ve 1560MHz olan hız değerleri 1615MHz ve 1750MHz olarak değiştirildi.

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    Ayrıca Bkz. "Tam kablosuz kulaklık sınıfında Apple mutlak hakim"

    Performans tarafında bir miktar artış olacağı tahmin edilen yeni kartın üretici ortak tarafında da farklı dokunuşlara sahne olacağı görülüyor. Örneğin Sapphire bellek hızlarını 12Gbps seviyesinden 14Gbps seviyesine çıkardı ve ısıl tasarım gücü de 160W oldu. Bu kartlarda herhangi bir OC ibaresi yer almıyor.

    AMD'nin hamlesi ile Radeon RX 5600 XT ekran kartı GeForce RTX 2060 modeline karşı oldukça rekabetçi bir hale geldi. 300$ seviyesine inen RTX 2060 bu hamle öncesinde öne geçmiş gibi görünüyordu.

     



    https://www.techpowerup.com/263059/amd-allegedly-bolstering-radeon-rx-5600-xt-in-response-to-rtx-2060-price-cut Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ray Kurzweil 4 gün en beğenilen
    Sırf rekabet artsın diye insan AMD tercih etmeli. Nvidia ve İntel'in tekelliği yıkılıyor çok şükür.
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    Mutlak.Sıfır 4 gün
    Lisa Su: Nvidia ne yaparsa bir fazlası bizden

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    Yanıtla +14
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    Abstergo Industries 4 gün
    Rekabet çok güzel bir şey gerçekten. Son 2-3 senedir bu firmaya hayranlığım iyiyce artmaya başladı. NVİDİA tekelim ayağı yapıyordu şimdi kuzu kuzu fiyatları indirmek zorunda kalıyor. :) Kısmet olursa R5 3600X+ RX 5700XT yada R7 3700X + RX 5800XT & RX 5900XT (gelirse) düşünüyorum. Cyberpunk 2077 ertelenmeseydi Nisan sonlarında yeni sisteme geçiş yapacaktım ama Eylül veya Ekim gibi yeni sisteme geçicem.
    Rekabet çok güzel bir şey gerçekten. Son 2-3 senedir bu firmaya hayranlığım iyiyce artmaya başladı. NVİDİA tekelim ayağı yapıyordu şimdi kuzu kuzu fiyatları ind...
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    Yanıtla +13
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    1 Avatar
    eaglepaw_1903 7 sa.
    .
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    ilkerinanç 4 gün
    Şu tipleri görünce hala şaşırıyorum aslında artık alışmam lazım biliyorum ama gene şaşırıyorum.Enteresan.
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    WmGMD 4 gün
    İşlemci tarafında ryzen geçtim ama ekran kartı tarafında bir türlü kendimi ikna edemiyorum. 2060 fiyatı fena değil şu aralar. 1080 den geçmek mantiksiz tabi ama.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Abstergo Industries 4 gün WmGMD
    AMD Ekran kartlarının tek kötü yanı çok güç tüketmesi mesela bende şuan 550watt güç kaynağı var almak istediğim RX 5700XT ama alırsam güç kaynağı da değiştirmem lazım birde işlemci değişicek ama ben komple sistemi değiştirmek istiyorum. 650 veya daha üstü psu almam lazım. RTX 2060 550watt güç kaynağında rahat besliyor. 3600X + RTX 2060S de güzel olur. Kararsızım. Performans olarak RX 5700XT daha güçlü bir kart tabi.
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    firat_kilic 4 gün
    bizim fakir yorumcular $ var mı? :)
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    Kan Turalı 4 gün
    Bir kere şunu açıklayayım ne amd ne intel ne nvidia umurumda değil. Ben cebime bakarım. Paramla en iyi performansı almaya çalışırım. RX 5700 xt(bir önceki 1070 ti) ve amd 3600 kullanıyorum. Parama göre alabileceğim en performanslı ürünler bunlardı.

    F/p için amd kullanan biriyim. İndirime karşı niye olayım ki? Bunlar tüketici için güzel gelişmeler. 1800X ve 590'ın daha güçlü modelleri çıkınca fiyatları normal olarak ucuzladı. Orada söylemek istediğim 2060'ın üst modeli çıkmadığı halde indirim oldu. Satış stratejisi olsa da panik ile yapılmış hareket. Buna karşı AMD'de de panik ile yapmış olabilir. Sonuçta dediğiniz gibi kapitalist sistem ve firmalar karları için herşeyi yapabilirler.

    Ben ve birçok kişide yüksek fiyat ve performans artışlarını düzgün vermemesinden dolayı intel ve nvidia'ya karşı önyargı ve öfke var. Bunu özellikle amd'nin son yıllardaki atakları ile gördük. Zaten geç kalmış olan ataklardı. Adamlar hala 1300$'dan ekran kartı satıyor. Pırlanta gibi değeri düşmüyor. Çünkü kartın rakibi yok. AMD'nin bu şekilde sevilmesinin sebebi intel ve nvidia'yı biraz hizaya sokması. Yoksa 6/12 i5 nasıl görecektik ki? ya da 8gb rtx 2060 super/2070 super.

    Sürücü sorunlarına gelirsek forumları gezdiğimde rtx serisinde de sorunlar var ama amd'dekiler kadar değil. Özellikle rx 5700 serisinde iyice sıvadı. Bir ara benim bile sabrım kalmadı değişik kombinasyonlar deneyip totem yapmaya başladım. Bir de sürücü sorunları benim gözlemlediğim kadar oyunlara göre farklılık gösteriyor. En yaygın olanı BF V'teki oyundan atma. Division 2 oynuyorum ekran kartı 73 derecede , 5 gb vram kullanımı ile sorun yaşatmazken, 3 gb vram ve 69 derece ile BF V'te oyundan atıyor. Bu yüzden adrenaline 2020 kullanmıyorum ve bundan başka sorunum yok. Başkalarının yaşadığı onca sorunu da kapatmıyor. Ama diğer oyunlardaki performansı sebebi ile gözardı edilebiliyor.

    3600ü stok olarak msi b450 tomahawk'da pbo ve sadece auto ile de denedim(kule tipi soğutucu ile) aşırı bir ısınma söz konusu değil. Cinebench R20de 69 dereceyi geçmiyor. Manuel voltaj verip all core yaptığımda ise 65 derece oluyor. Yani intelde all core yapmak için mauel voltaj girişi kolay oluyor da amd için niçin bu kadar zor anlatılıyor çözebilmiş değilim. Bioslar birbirinden bu kadar farklı olamaz. Ayrıca Intel kullananlar chipset sürücüsü kurmuyor mu?(gerçekten bilmiyorum).

    Son söze gelirsek intel ve nvidia'ya tepkinin sebebi daha önceki satış politikalarıdır. AMD'nin son atakları insanlara resmen umut verdi. Uygun fiyata ekran kartı ve işlemci alabiliyor. Lisa Su'nun her sunumu bu despotluğa karşı ezilenlerin sesi olarak yükseliyor. Bakalım ne kadar böyle devam edecek.
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    Kan Turalı 4 gün
    Nvidia şimdiye kadar niçin indirim yapmadı? 1 hafta önce 350$'dan ekran kartı almış adama ne diyecek? Kusura bakma Mike mı?

    İndirim yapılmasının tek sebebi AMD'nin sağlam gelmesi başka şey değil. Ne kadar yazarsan yaz bu gerçek değişmez. Fiyat düştükten sonra da bios ile performans artışı aklıma şunu getirdi.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Bunu zamanında niye yapmadı diye sormak lazım ama nividia ve intel gibi ibişlerle rekabet eediyorlar.
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    BoşnakAğa 4 gün Kan Turalı
    Bu mesaj sanırım benim yazdığıma yanıt olarak gelmiş, boş geçmeyelim



    Nvidia elbet rekabet arttığı için indirim yapıyor. Başka neden yapacaktı kapitalist sistemde?



    Aynen AMD bu kartı orijinal halde neden böyle yazılımla aşırı kırptıysa onlar da aynı nedenle indirdi fiyatı



    Nvidia kapitalist de AMD hayrına mı çalışıyor?



    Rekabet eden 2 kapitalist firmanın birisi şeytan olurken diğeri nasıl melek oluyor? Biri indirim yaptı diğeri panikle yazılım değiştirdi...


    AMD'nin cayır cayır yanan 590 kartlarını satmak için 5500'de 5600'de nasıl fiyat belirlediğini görmüyor muyuz?



    İlk fırsatta fiyatlara neler yaptıklarını görmüyor muyuz



    Nvidia indirim yaparken şeytan ise, kartı aşırı kırpıp gönderen sonra panikle düzelten AMD ne? Halk kahramanı mı?


    590'ı aylarca aşırı fiyattan satan AMD tüketici dostu mu oluyor?



    AMD 500 dolara 1800X sattığı müşterilerinden, şimdi 570 liraya verdiği 1600'e kısa süre önce 1200 lira ödemiş müşterilerinden, neredeyse 290$'a 590 sattığı müşterilerinden özür diledi mi de Nvidia 350 dolara 2060 alan müşterilerinden özür dilesin?


    İndirim yapmak ne zamandır kötü bir şey oldu? O halde otomotivden, beyaz eşyaya her indirim yapan şirketi taşlayalım, oldu mu?


    Normalde sürücü sorunu dediğin, siyah ekran dediğin olay kart rafa düşmeden 3 ay önce halledilir. Bunlar mimariyi fırından çıkardıkları gibi rafa sürmüşler belli ki. Bunu eleştirmeyeceksek neyi eleştireceğiz? Böyle tüketici dostu mu olur? Bunu gidip 5700 alıp sorunlar yüzünden aylardır çıldıranlara sormak lazım bir de...


    Ryzen bir çıktı fare hareketiyle 1.48v veriyor. 2 hafta sonra tepkiler üzerine yeni çipset yayınladılar bunu düzelttik artık fare ile boost olmayacak lütfen çipseti güncelleyin diye. Çipset bios nedir bilmeyen milyonlar ne yapacak? Bunu bile kontrol etmeden sürmüşler yeni işlemcileri kalkıp burada halk kahramanı tüketici dostuymuş gibi övgü üstüne övgü


    Bunları halletmeden aceleyle para kazanmak için rafa süren şirket nasıl melek ve kullanıcı dostu oluyor? Yoksa bunlar da bildiğin kapitalist şirket olmasın?


    Güçsüzken bunu yapan azıcık güçlenir diğerleri zayıflarsa ne yapar kim bilir. O zaman gelince de sabah akşam AMD ye mi giydireceksiniz?



    Şu 7 aydır çözülmeyen sürücü sorunu Nvida'da olsaydı günde 4 tane konu açılır wcfftech'ten alınmış capslar ile yerden yere vurulurdu. 1 tane "Nvidia fanı" böyle bir şey yapıyor mu? Trolleme bile yapan yok neredeyse. Çünkü konu ciddi, millet burnundan soluyor. Gerek de yok zaten. Ama bu olay Nvidia tarafında olsaydı ne olurdu hepimiz az çok biliyoruz demi?



    Ortada jebait falan da yok. AMD son habere göre panikle incelemeciler sakın incelemeleri yayınlamayın yeni biosu yükleyin ve incelemeleri yenileyin diye arkalarından koşuyor videocardz'a göre. Böyle jebait olmaz. Bunun adı paniktir



    Bir türlü bu 2 firmanın da kapitalist, kar odaklı, gücü eline geçirdiğinde aynı şeyleri yapacak firmalar olduğunu anlatamadık



    Rekabetin artmasını savunan benim, AMD ne yaparsa iyi yapar diyenler, Intel Nvidia şeytan batsa da halay çeksek diyenler, i5-10400 kötü çıksa pahallı çıksa diye neredeyse dua edecek hale gelenler belli (lafım size değil)


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    TheStarBox 4 gün
    Şu amd rtx destekli kartları duyursa da bi aksiyon olsa. İlla yeni nesil konsollar duyurulduktan sonra duyurur şimdi bunlar bu kartları
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    BoşnakAğa 4 gün
    Bu arada haberde söylenen yüzde 20 performans artışı nasıl hesaplanmış bilmiyorum ama mümkün değil



    Bu karta 20% eklerseniz 5700'ü geçer yada baş başa olur tam bakmadım değerlere. Böyle bir şey de olmaz haliyle. En başta AMD izin vermez buna. 5700 nasıl satacak?



    Eski değerlerde game clock yani kartın beklenen oyun hızı: 1560mhz, yenisinde 1610mhz



    Yanı fark yüzde 3.5. biraz da bellek bant genişliğinden kazanacak ama 20% toplam artış çok zor



    Baştan uyarayım da sonra hayal kırıklığı olmasın
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    mpolat35 4 gün BoşnakAğa
    Daha önce 1375MHz ve 1560MHz olan hız değerleri 1615MHz ve 1750MHz olarak değiştirildi.

    1615/1375=1,17
    1750/1560=1,12

    Haberdeki verilere göre çıkan oranlar bunlar.
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    BoşnakAğa 4 gün



    Klasik AMD hamlesi


    Nvidia 2060 KO çıkarıp fiyatı 279$ yapınca, ciddi indirim ile 299$'a 2060 verince Nvidia'dan yediği dayağın etkisiyle panikle ürününün özelliklerini BIOS ile günceleyip bir şeyler yapmaya çalışıyor


    Demek ki ürün gayet başından bu halde çıkarılabilirdi. Ama tüketici dostu AMD ne yaptı ürünü gayet yetersiz 12gbps bellek ve çok düşük hıza kitleyip satmaya kalktı


    Nvidia hamlesi gelene kadar tüketiciye bu kartı uygun gördü hemde 279$ fiyat etiketi ile


    Sorsan Nvidia çok kötü AMD melek...






    Sorsan AMD hep adil fiyatlar koyuyor ürünlerine, hep tüketiciye çalışıyor melek AMD


    Çok kaliteli ve sorunsuz 2060 gibi bir üründe fiyat indirimi yapan Nvidia kötü oluyor, zorda kaldığı için son dakikada aşırı kırpılmış kartını BIOS ile düzelten olması gereken yere çeken AMD iyi ve cici şirket oluyor



    Nvidia'nın üst serileri pahallı ama altta mesela 1660 gib overclock canavarı bir ürün var ucuza, 1660S yine inanılmaz bir f/p oranına sahip yanılmıyorsam sadece 229$. 279$'a kullanırsın kullanmasın orası ayrı RTX'li CUDA çekirdekli acayip verimli 2060 KO var.


    Alt tarafı f/p ürünlerle dolduran, sürekli teknolojik gelişme yaratan, 12nm de bile inanılmaz mimarisiyle ısınma sorunu olmayan kartlar çıkartan Nvidia kötü adam


    Ürünü hakettiğinden fazla kırptığı BIOS'la tüketiciye yollayan, 7 aydır driver sorunu çözemeyip kullanıcılarına saç baş yoldurtan, onları parasını verdiği üründe beta tester yerine koyan, 7nm ile bile 12nm ürünlerin güç tüketimine yaklaşmakta zorlanan, 5500XT deyip aslında 5500 satan ve gerçek XT'leri apple'a yollayan, elinde bulunan ve hala daha üretmeye devam ettiği soba gibi çalışan 590 gibi kartları satmak için 5500-5600 fiyatını abartı açıklayıp kendisini aylardır bekleyen kitleye büyük ters yapan AMD iyi adam oluyor, tüketici dostu oluyor






    Bir de 7nm ile 300 watt çekip 3 tane fındık kadar fanla deli gibi ses yapan bu yüzden bütün incelemelerden eksi puan alan ve çok eleştirilen, sırf ilk 7nm ekran kartını biz çıkardık demek için çıkartılmış ve sadece 6 ay yaşamış, driver sorunları hala nette gezen Radeon 7 gibi bir kart ile çift fanlı, 12nm olmasına rağmen acayip sessiz ve serin çalışan standart turing kartlar karşılaştırılmamış mı Baya baya 300 watt hüpleten deli gibi ses yaptığı için incelemelerde yerden yere vurulan kart sırf 3 adet fındık kadar fanı var diye daha cool daha iyi sektörün öncüsü gibi konuşulmuş AHAHAHAHAHAHA
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    Mordecaí 4 gün BoşnakAğa
    Bir tanesi gelmiş bile. Bak arkadaşım olay AMD melek İntel şeytan değil. İki şirkette babamın değil, olay RAKİP olabilmek. Sen AMD'e destek verip piyasada yer almasını sağlayabilirsen (elbette düzgün ürünleri iyi fiyata çıkardığı müddetçe) diğer şirketler kendilerine rakip görüp mecburen KULLANICI DOSTU olma yolunda adım atacaklar. Her zaman kullanıcı kazanacak. Takım tutar gibi şirket, siyasi parti, fikir tutmayın şu dünyada. Dar fikirli olmayın.
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    Mordecaí 4 gün
    İntelciler gelir Nvidia'yı da savunur şimdi. AMD piyasayı canlandırdı, kuracağım ilk sistem AMD olacak, hakediyorlar.
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