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AMD çift çekirdekli Phenom II X2 545 ve 550 modellerini hazırlıyor

10 yıl
15,8b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD çift çekirdekli Phenom II X2 545 ve 550 modellerini hazırlıyor
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Üretim aşamasında kapatılan dördüncü çekirdeğin açılabildiği* üç çekirdekli Phenom II X3 ve hız aşırtma başarımlarıyla dikkat çeken dört çekirdekli Phenom II X4 işlemcileriyle gündemde olan AMD'nin yılın ikinci çeyreği ile birlikte 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Phenom II modellerini de pazara sunacağı belirtiliyor.

Açıklanan bilgilere göre, AMD önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde 3GHz'de çalışan Phenom II X2 545 ve 3.1GHz'de görev yapan Phenom II 550 modellerini kullanıma sunacağı ifade ediliyor. Soket AM3 formunda dolayısıyla DDR2 ve DDR3 belleklerle uyumlu olacağı belirtilen yeni işlemcilerin 6MB'lık seviye 2 bellek kapasitesine sahip olacakları bildiriliyor.

Phenom II X2 serisi altında 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak işlemcilerin ısıl güç tasarımlarının ise 85 Watt olacağı ifade ediliyor. BIOS güncellemesi ile Soket AM2+ anakartlarda da çalışabileceği belirtilen çift çekirdekli Phenom II X2 545 ve 550 modellerinin fiyatları noktasındaysa en azından şu an için net bir bilgi olmadığını söyleyebilriz.

*Üç çekidekli her Phenom II X3 işlemcisinde dördüncü çekirdek açılmıyor, açılanların önemli bir kısmında da %100 stabilite sağlanamayabiliyor. Bu konuda forumlarımızda arama yaparak detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz!
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Vuze 10 yıl
f/p ürünü olabilir bana göre
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Master_Evil 10 yıl
x4ler kadar tutunamaz
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test.test.teron 10 yıl
evet bu konu biraz garip olmuş "Epirus"... L3 belleksiz X2 lerin çıkacağını biliyoruz ama 6 mb L2 bellek kulağa biraz garip geliyor... L3 olmasın sakın o.
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_köle_ 10 yıl
her zamanki gibi herşeyi belirleyen fiyat olacak tahminim güzel bir fiyattan piyasaya giriş yapacak.
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VMTX 10 yıl
6mb önbellekli çift çekirdekli işlemcierin aslında geçen sene çıkması lazımdı.ozaman daha iyi olurdu.ama şimdide çok güzel olur.bu işlemcilerde daha yüksek bir oc potansiyeli olur diye düşünüyorum.nede olsa dört çekirdeğe nazaran çift çekirdek oc yapmak daha rahat olur.
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ebehram 10 yıl
Amd guzel gidiyor.Gercekten cok sevindim.Ozellikle 6mb L2 ye.
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max975 10 yıl
bunlar krizde para kaynağımı.
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Trecc11 10 yıl
güzel işlemciler 6mb l2 önbellek çok iyi fakat 85 w değilde 65 w olsaymış dahda güzel olurmuş
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fatihcanery 10 yıl
bu nerden baksanız haziranda gelir türkiyeye en iyisi 7750 alıyım :D
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tolgaciik 10 yıl
Katılıyorum hocam 85W ısıl güç tüketimi banda fazla geldi.. Bide O.C. işin içine girince.....
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fatihcanery 10 yıl
performansını merak ediyorum bunların
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showstopper41 10 yıl
6mb L2 cache AMD den hiç beklemediğimiz bir sürpriz. Acaba Phenom II x4 lerde neden bu kadar fazla L2 kullanılmıyor.
85W ısıl güç tüketimi 4 çekirdekli 95W işlemcilerin yanında biraz fazla geldi bana ayrıca.
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Promity 10 yıl
Bunların çok rahat 4ghz ı görmesi gerekir ozaman, 65w olmasını beklerdim ben.
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XivA 10 yıl
oc performansarıda sağlamdır bunların 85 watt :)
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