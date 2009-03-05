AMD çift çekirdekli Phenom II X2 545 ve 550 modellerini hazırlıyor

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Üretim aşamasında kapatılan dördüncü çekirdeğin açılabildiği* üç çekirdekli Phenom II X3 ve hız aşırtma başarımlarıyla dikkat çeken dört çekirdekli Phenom II X4 işlemcileriyle gündemde olan AMD'nin yılın ikinci çeyreği ile birlikte 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Phenom II modellerini de pazara sunacağı belirtiliyor.

Açıklanan bilgilere göre, AMD önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde 3GHz'de çalışan Phenom II X2 545 ve 3.1GHz'de görev yapan Phenom II 550 modellerini kullanıma sunacağı ifade ediliyor. Soket AM3 formunda dolayısıyla DDR2 ve DDR3 belleklerle uyumlu olacağı belirtilen yeni işlemcilerin 6MB'lık seviye 2 bellek kapasitesine sahip olacakları bildiriliyor.

Phenom II X2 serisi altında 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak işlemcilerin ısıl güç tasarımlarının ise 85 Watt olacağı ifade ediliyor. BIOS güncellemesi ile Soket AM2+ anakartlarda da çalışabileceği belirtilen çift çekirdekli Phenom II X2 545 ve 550 modellerinin fiyatları noktasındaysa en azından şu an için net bir bilgi olmadığını söyleyebilriz.

*Üç çekidekli her Phenom II X3 işlemcisinde dördüncü çekirdek açılmıyor, açılanların önemli bir kısmında da %100 stabilite sağlanamayabiliyor. Bu konuda forumlarımızda arama yaparak detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz!

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