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AMD, Dirt 2'de daha yüksek Crossfire performansı için yeni güncelleme hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Dirt 2'de daha yüksek Crossfire performansı için yeni güncelleme hazırladı
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AMD, DirecX 11 destekli ilk PC oyunlarından birisi olacak Colin McRae: Dirt 2 için yeni bir güncelleme yayımladı. Kuzey Amerika'da 1 Aralık, Avrupa'da ise 3 Aralık'ta satışa sunulacak oyun için hazırlanan yeni güncelleme özellikle Crossfire X kurulumlarını hedef alıyor ve firmaya göre HD 2000 serisi ve üstü ekran kartlarıyla Crossfire X sistem kuran kullanıcılar, daha yüksek Dirt 2 performansı için bu güncellemeyi kurmalılar.

Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 sürümleri hazır olan Crossfire X güncellemesini buradan indirebilirsiniz.


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DH Misafiri 9 yıl
Crossfire X nedir arkadşlar bilgi verir misiniz acaba..birde bende ati 3800 var sizce nasıl..yüklemelimiyim performans yaması...grafikler çok yüksek ayarda ama köşeli köşeli çözünürlük yüksek olmasına rağmen...birde en son driver ı yükledim hata veriyo bede eskiye geri döndüm...teşekkürler...
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mamad 9 yıl

DH Misafiri

Crossfire X nedir arkadşlar bilgi verir misiniz acaba..birde bende ati 3800 var sizce nasıl..yüklemelimiyim performans yaması...grafikler çok yüksek ayarda ama köşeli köşeli çözünürlük yüksek olmasına rağmen...birde en son driver ı yükledim hata veriyo bede eskiye geri döndüm...teşekkürler...

CrossfireX Ati'nin çoklu kart yapılandırmasına verdiği isimdir. Daha önceden yalnızca Crossfire deniyordu. Sebebi, yalnızca 2 kart ile çoklu kart yapılandırması kurulmasına olanak tanımasıydı. Şuan ise 4 karta kadar çoklu kart yapılandırılması kullanılabiliyor. Bu sebeple CrossfireX adını alıyor. Mesela 3 adet hd5870, hd5870 CrossfireX3 şeklinde açıklanabilir.

HD3870, 2 nesil öncesinin orta sınıf kartıdır. O dönemde hd3870x2'ler ve 8800gtx gibi kartlar üst sınıf konumundaydı. Çizimlerde kırıklı yapıları azaltmak Anti-Aliasing ile mümkün olacaktır. Ancak hd3870'in AA performansı çok iyi değildir.

Not: Biraz önce de sanırım sizin güncellediğiniz bir haberi gördüm. Lütfen gerekli-gereksiz her haberi hortlatmak gibi eylemlerde bulunmayın. Forumun genel sıkıntısıdır!
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orhangs37 9 yıl
bu dirt 2 de grafik var ama ben hd4200 tümleşik ekran kartımla harika bir şekilde 1280*1024 mediumda oynuorum
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Slayer_ 10 yıl
Yarış oyunlarıda artık sistemleri zorlamaya başladı
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CaSsErDoDo 10 yıl
elindeki tek oyun dirt2 bi zahmet onada destek versin 10 yıldır driver konusunda yan gelip yattı
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IgorStravinsky 10 yıl
Bu oyunun ATI ile vereceği performans aşağı yukarı belli. Fermi ile vereceği performansı çok merak ediyorum
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St Batuhan 10 yıl
engeller kalkınca adamlar yapmak icin ugrasıyor. İste zamanında sponsorluk yapsalardı diğer oyunlar icinde önceden sürücü hazırlarlardı rahatca büyük ihtimal nese :D
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