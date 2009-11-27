AMD, Dirt 2'de daha yüksek Crossfire performansı için yeni güncelleme hazırladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD, DirecX 11 destekli ilk PC oyunlarından birisi olacak Colin McRae: Dirt 2 için yeni bir güncelleme yayımladı. Kuzey Amerika'da 1 Aralık, Avrupa'da ise 3 Aralık'ta satışa sunulacak oyun için hazırlanan yeni güncelleme özellikle Crossfire X kurulumlarını hedef alıyor ve firmaya göre HD 2000 serisi ve üstü ekran kartlarıyla Crossfire X sistem kuran kullanıcılar, daha yüksek Dirt 2 performansı için bu güncellemeyi kurmalılar.
Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 sürümleri hazır olan Crossfire X güncellemesini buradan indirebilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
CrossfireX Ati'nin çoklu kart yapılandırmasına verdiği isimdir. Daha önceden yalnızca Crossfire deniyordu. Sebebi, yalnızca 2 kart ile çoklu kart yapılandırması kurulmasına olanak tanımasıydı. Şuan ise 4 karta kadar çoklu kart yapılandırılması kullanılabiliyor. Bu sebeple CrossfireX adını alıyor. Mesela 3 adet hd5870, hd5870 CrossfireX3 şeklinde açıklanabilir.
HD3870, 2 nesil öncesinin orta sınıf kartıdır. O dönemde hd3870x2'ler ve 8800gtx gibi kartlar üst sınıf konumundaydı. Çizimlerde kırıklı yapıları azaltmak Anti-Aliasing ile mümkün olacaktır. Ancak hd3870'in AA performansı çok iyi değildir.
Not: Biraz önce de sanırım sizin güncellediğiniz bir haberi gördüm. Lütfen gerekli-gereksiz her haberi hortlatmak gibi eylemlerde bulunmayın. Forumun genel sıkıntısıdır!