AMD, Dirt 2'de daha yüksek Crossfire performansı için yeni güncelleme hazırladı

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AMD, DirecX 11 destekli ilk PC oyunlarından birisi olacak Colin McRae: Dirt 2 için yeni bir güncelleme yayımladı. Kuzey Amerika'da 1 Aralık, Avrupa'da ise 3 Aralık'ta satışa sunulacak oyun için hazırlanan yeni güncelleme özellikle Crossfire X kurulumlarını hedef alıyor ve firmaya göre HD 2000 serisi ve üstü ekran kartlarıyla Crossfire X sistem kuran kullanıcılar, daha yüksek Dirt 2 performansı için bu güncellemeyi kurmalılar.

Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 sürümleri hazır olan Crossfire X güncellemesini buradan indirebilirsiniz.