Tam Boyutta Gör Microsoft, bu hafta Windows 10 ve Windows 11 için yayınlanan en son Windows güvenlik güncellemesinin VPN bağlantılarını bozabileceğini söyledi. Resmî açıklamaya göre Nisan 2024 güncelleştirmesinin bir parçası soruna neden oluyor.

Windows 10 güncellemelerinin boyutu küçülüyor 4 gün önce eklendi

VPN sorunu hangi sürümleri etkiliyor?

Microsoft, kullanıcıların Nisan 2024 güvenlik günceleştirmesini (KB5036893) veya Nisan 2024 güvenlikle ilgili olmayan önizleme güncelleştirmesini yükledikten sonra VPN bağlantı hatalarıyla karşılaşabileceğini söylüyor. VPN hatası, yalnızca Windows 11 ve Windows 10 değil, sunucuları da (Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 ve Windows Server 2008) etkiliyor.

Microsoft, soruna yönelik düzeltme üzerinde çalışttıklarını ve gelecek sürüm aracılığıyla bir güncelleme sunacaklarını belirtti. Yeni güncellemeyi yüklediyseniz, hatalı güncellemeyi kaldırarak sorunu geçici olarak çözebilirsiniz.

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Son Windows güncellemesi VPN uygulamalarını bozuyor