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    Son Windows güncellemesi VPN uygulamalarını bozuyor

    VPN programı kullanıyorsanız Windows'u güncellerken dikkat etmenizde fayda var. Son Windows 10/11 güncellemesi, VPN uygulamalarını kullanılamaz duruma getiriyor.
    windows 10/11 güncellemesi vpn bozuyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, bu hafta Windows 10 ve Windows 11 için yayınlanan en son Windows güvenlik güncellemesinin VPN bağlantılarını bozabileceğini söyledi. Resmî açıklamaya göre Nisan 2024 güncelleştirmesinin bir parçası soruna neden oluyor.

    VPN sorunu hangi sürümleri etkiliyor?

    Microsoft, kullanıcıların Nisan 2024 güvenlik günceleştirmesini (KB5036893) veya Nisan 2024 güvenlikle ilgili olmayan önizleme güncelleştirmesini yükledikten sonra VPN bağlantı hatalarıyla karşılaşabileceğini söylüyor. VPN hatası, yalnızca Windows 11 ve Windows 10 değil, sunucuları da (Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 ve Windows Server 2008) etkiliyor.

    Microsoft, soruna yönelik düzeltme üzerinde çalışttıklarını ve gelecek sürüm aracılığıyla bir güncelleme sunacaklarını belirtti. Yeni güncellemeyi yüklediyseniz, hatalı güncellemeyi kaldırarak sorunu geçici olarak çözebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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