Tam Boyutta Gör Samsung Hollanda, Mart ayında Galaxy S24 serisinden önceki amiral gemisi modellere sunulan One UI 6.1 güncellemesinin 8.8 milyondan fazla kişi tarafından indirildiğini açıkladı Galaxy S23 serisi, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5 veya Tab S9 serisi One UI 6.1 güncellemesini almaya devam ediyor. Bu telefonlar, Samsung’un Galaxy AI özelliklerini de aldı.

One UI 6.1 güncellemesi 8.8 milyondan fazla cihaza yüklendi

Samsung, yıl sonuna kadar 100 milyon kullanıcının Galaxy AI’ye erişmesini sağlamayı hedefliyor. Chat Assist, Live Transcribe, Circle to Search ve Live Translate, şu ana kadar en çok kullanılan yapay zeka özellikleri arasında.

Samsung Galaxy S21 ve S22 serisi için One UI 6.1 yayınlandı! 23 sa. önce eklendi

One UI 6.1, bu ay 2022 ve 2021'de piyasaya sürülen üst seviye modellerde kullanıma sunulacak. Samsung, bütçe dostu ve orta sınıf telefonların yeni One UI sürümünü ne zaman alacağı ya da alıp almayacağı konusunda henüz açıklamada bulunmadı.

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One UI 6.1, Samsung'un en popüler güncellemelerinden biri oldu