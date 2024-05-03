One UI 6.1, Samsung'un en popüler güncellemelerinden biri oldu

One UI 6.1 güncellemesi 8.8 milyondan fazla cihaza yüklendi
Samsung, yıl sonuna kadar 100 milyon kullanıcının Galaxy AI’ye erişmesini sağlamayı hedefliyor. Chat Assist, Live Transcribe, Circle to Search ve Live Translate, şu ana kadar en çok kullanılan yapay zeka özellikleri arasında.
One UI 6.1, bu ay 2022 ve 2021'de piyasaya sürülen üst seviye modellerde kullanıma sunulacak. Samsung, bütçe dostu ve orta sınıf telefonların yeni One UI sürümünü ne zaman alacağı ya da alıp almayacağı konusunda henüz açıklamada bulunmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.