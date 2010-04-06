AMD dizüstü bilgisayarlar için Danube platformunu duyurmaya hazırlanıyor

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Masaüstü sistemler için hazırladığı 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini ay sonuna doğru pazara sunması beklenen AMD, dizüstü bilgisayar pazarı için hazırladığı Danube kod adlı yeni platformu için de son dönemece giriyor. Fusion ve Bulldozer jenerasyonlarıyla, hem netbook hem de notebook segmentlerinde liderliğe oynayacak çözümler sunmayı hedefleyen AMD, aradaki boşluğu Danube platformuyla doldurmaya hazırlanıyor.

Danube platformuyla AMD'nin sunacağı en dikkat çekici yenilik, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı dört çekirdekli Phenom II X4 "mobil" işlemciler olacak. Modeline göre farklı saat hızlarında çalışacak Phenom II "mobil" işlemcilerde L3 bellek birimine yer verilmeyecek ve ısıl güç tasarımı yine modeline göre 25-45 Watt arasında değişecek. Öte yandan Athlon II "mobil" ile Turion II ailelerini de güncelleyecek olan AMD, yeni işlemcilerini henüz detaylandırmadığı için özellikle dört çekirdekli Phenom II modellerinde, masaüstü sistemler için hazırlanan Phenom II X6 serisindeki "Turbo Core" dinamik hız kontrol teknolojisine yer verilip verilmeyeceği şu an için bilinmiyor.

AMD'nin dökümanlarına göre, dört çekirdekli Phenom II işlemcilerini de içeren Danube platformu, düşünülenin aksine yüksek performans segmentini değil orta segmenti hedef alacak gibi görünüyor. Agresif bir fiyatlandırma takip etmesi beklenen AMD, Danube platformu kapsamında hem DirectX 10.1 hem de yüksek tanımlı -1080p- video hızlandırma desteği sunan entegre grafik özellikli yeni çipset model(ler)ini de lanse edecek. Ocak ayında duyurduğu DirectX 11 destekli mobil grafik işlemcilerini de Danube platformu içerisine konumlandıracak olan AMD, bu sayede DirectCompute ve OpenCL hızlandırmalarını kendi çözümleriyle sunarak, mobil platform rekabetinde avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

Danube platformu için tercih edilecek konfigürasyona göre 7 saate kadar pil ömrü sunmayı hedefleyen AMD, Mayıs ayında yapacağı lansman için artık son hazırlıklarını yapıyor. Önde gelen dizüstü bilgisayar üreticileriyle Danube platformu için ortak çalışma yapan AMD, Danube platformuyla 2011 öncesinde mevcut pozisyonundan daha iyi bir noktaya tırmanmayı, 2011'de ise Fusion, Bulldozer ve hatta Bobcat jenerasyonlarıya rekabete dahil olmayı planlıyor.