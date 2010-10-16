AMD doğruladı: Radeon HD 5700 serisi yola devam ediyor

AMD yaptığı açıklama ile Radeon HD 5700 serisinin yola devam edeceğini doğruladı. Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarını 22 Ekim'de duyurmaya hazırlanan firma, ürün planlamasıyla ilgili stratejisini de netliğe kavuşturdu. Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarının çıkışıyla birlikte Radeon HD 5700 serisinin de ürün gamındaki yerini koruyacağını açıklayan AMD, yeniden isimlendirme konusunda ise herhang bir açıklamada bulunmadı. Barts kod adlı grafik yongasını taşıyan Radeon HD 6800 ve Cayman kod adlı grafik yongasını taşıyan Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarını, farklı fiyat aralıkları için Radeon HD 5800 serisinin yerine tasarladığını belirten AMD, daha alt fiyat grupları içinse bir süre daha Radeon HD 5700 ile devam edeceğini basın mensuplarıyla paylaştı.

Radeon HD 6800 serisinin çıkıyla birlikte Radeon HD 5700 serisinde fiyat indirimine gideceği tahmin edilen AMD, Radeon HD 6900 serisini ise Kasım ayında lanse edecek.