AMD doğruladı: Radeon HD 5700 serisi yola devam ediyor

AMD yaptığı açıklama ile Radeon HD 5700 serisinin yola devam edeceğini doğruladı. Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarını 22 Ekim'de duyurmaya hazırlanan firma, ürün planlamasıyla ilgili stratejisini de netliğe kavuşturdu. Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarının çıkışıyla birlikte Radeon HD 5700 serisinin de ürün gamındaki yerini koruyacağını açıklayan AMD, yeniden isimlendirme konusunda ise herhang bir açıklamada bulunmadı. Barts kod adlı grafik yongasını taşıyan Radeon HD 6800 ve Cayman kod adlı grafik yongasını taşıyan Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarını, farklı fiyat aralıkları için Radeon HD 5800 serisinin yerine tasarladığını belirten AMD, daha alt fiyat grupları içinse bir süre daha Radeon HD 5700 ile devam edeceğini basın mensuplarıyla paylaştı.
Radeon HD 6800 serisinin çıkıyla birlikte Radeon HD 5700 serisinde fiyat indirimine gideceği tahmin edilen AMD, Radeon HD 6900 serisini ise Kasım ayında lanse edecek.
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5700 serisi hala ekmek peynir gibi satıyor
Esas sorun nedir peki? Aslında bu konuya dikkat edecekler vardır diye düşünmüştüm ama hiç kimse değinmemiş. Eğer AMD HD5700 serisini HD6700 olarak satmaya devam ederse HD5000 serisinin tessellation performansını da HD6000 serisine taşımış olacak. O halde HD6000 serisinde tessellation performansı genel olarak HD5000 serisine benzer mi olacak acaba sorusu geliyor akla. İşte bu durum AMD açısında hoş olmaz. Benim için sorun yok elbette...
@Lacano
CoD Black Ops için ekran kartı almanıza gerek yok. Zira eski oyun motorunu kullanıyor oyun ve 2006-2007'de hazırlanan bu oyun motoru, şuan alt seviye kartlarla bile çok iyi performans veriyor. Tabi multiplayer için biraz daha iyisi gerekebilir. Ama CoD için HD5850 seviyesinde bir kart boşuna masraf olur.
Haberde bahsedilen konu 5770'ün üzerine 6800 etiketi basılarak piyasaya sürülmesi değil aynı isimle üretiminin ve satışının devam etmesi. Bu arada AMD kullanıcı dostu bir firma değildir ama NVidia gibi bir firmayla rekabet halinde olan her firma gibi öyleymiş gibi görünüyor.
Edit:imla
evet ATI 5770 uzerindeki ambalaji kaldirip 6850 ambalaji yapistiriyoir degil mi, nvidianin 8800gt 9800gtde yaptigi gibi degil mi
ayrica burda ''kullanici dostu'' kavrami goreceli kavramdir, yani ATI hayir sevenlere gore ve insanlara erzak dagitanlarla karsilastirmiyoruz, rakibi nvidia ile karsilastiriyoruz, rekabetsizlikten yararlanip 400$lik karti 615$a satan nvidia
ati hep kullanıcı dostuydu fermilerin 2.ertelenişindede fiyatlara +50dolar zam yaparak bunu gösterdi ve kanıtladı.buna sevinenlerde oldu ilginç ama oldu... 5770in fiyatı zaten uygundu fiyatlarını az aşşağıya çekerek yeni gelen gts 450in alınabilitesini baltalamak isticek mantıklıda ki 5770 daha hızlıydı zaten