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AMD doğruladı: Radeon HD 5700 serisi yola devam ediyor

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD doğruladı: Radeon HD 5700 serisi yola devam ediyor
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AMD yaptığı açıklama ile Radeon HD 5700 serisinin yola devam edeceğini doğruladı. Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarını 22 Ekim'de duyurmaya hazırlanan firma, ürün planlamasıyla ilgili stratejisini de netliğe kavuşturdu. Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarının çıkışıyla birlikte Radeon HD 5700 serisinin de ürün gamındaki yerini koruyacağını açıklayan AMD, yeniden isimlendirme konusunda ise herhang bir açıklamada bulunmadı. Barts kod adlı grafik yongasını taşıyan Radeon HD 6800 ve Cayman kod adlı grafik yongasını taşıyan Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarını, farklı fiyat aralıkları için Radeon HD 5800 serisinin yerine tasarladığını belirten AMD, daha alt fiyat grupları içinse bir süre daha Radeon HD 5700 ile devam edeceğini basın mensuplarıyla paylaştı.

Radeon HD 6800 serisinin çıkıyla birlikte Radeon HD 5700 serisinde fiyat indirimine gideceği tahmin edilen AMD, Radeon HD 6900 serisini ise Kasım ayında lanse edecek.

AMD doğruladı: Radeon HD 5700 serisi yola devam ediyor
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VenomS 8 yıl
bence AMD eğerki HD57** serisi ile devam edecekse bence HD5770'i HD6750 olarak ve 1ghz GPU hızlı olanını HD6770 olarak isimlendirmesi yerinde olur çünkü hd5770=HD4870 olduğuna göre HD57** sesininde HD4890'ın performansında bir kart çıkartmadı. HD67** seriside aslında HD56** serisinin yerini alacağına göre performansı yeterli gelir bence
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vidoko 8 yıl
200 tl ye düşsün alcam biradere bitane ya sabır bekleylim bakalım ..
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StevenDiaz 8 yıl
pahalı gibi ya.
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Rainbow6 8 yıl
Bence iyi olmamis bana gore 5700 serisi hayal kirikligi bir seri ... umarim 6800 serisinde fiyatlar makul olurda ordan yirtariz
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e j d e r 8 yıl

5700 serisi hala ekmek peynir gibi satıyor
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M@U 8 yıl
Bu konuyla ilgili 2. haber bu. İlkinde bir kesinlik yoktu ve AMD'nin isim değişikliğine giderek Juniper'ları HD6000 serisinde de (HD6700 olarak) kullanacağı söyleniyordu. Daha sonradan ortaya çıkan slaytlar da Juniper'ların yola devam edeceğini gösteriyordu. Şimdi ise Juniper'ların satışına devam edeceği kesinleşti. Bu haberden sonra AMD açıklamış olmasa da şahsen HD5700'lerin isimlerinin HD6700 olarak değiştirilip yola devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü hangi firma önde ise hep bunu yapmıştır. Yani hemen hemen her seride olan bir durumdur. O nedenle AMD HD6000 serisine geçtikten sonra HD5000 serisi adı altında satış yapmak istemeyecektir. Bu kartların HD6700 serisi olarak isimlendirilmesinde de sorun görmüyorum. Zira numaraların bir basamak yükseltildiğini düşünürsek, HD5700'ler, yeni seride HD5600'lerin halefi olmuş olacaklar. Bu da ciddi performans artışı demektir.

Esas sorun nedir peki? Aslında bu konuya dikkat edecekler vardır diye düşünmüştüm ama hiç kimse değinmemiş. Eğer AMD HD5700 serisini HD6700 olarak satmaya devam ederse HD5000 serisinin tessellation performansını da HD6000 serisine taşımış olacak. O halde HD6000 serisinde tessellation performansı genel olarak HD5000 serisine benzer mi olacak acaba sorusu geliyor akla. İşte bu durum AMD açısında hoş olmaz. Benim için sorun yok elbette...

@Lacano

CoD Black Ops için ekran kartı almanıza gerek yok. Zira eski oyun motorunu kullanıyor oyun ve 2006-2007'de hazırlanan bu oyun motoru, şuan alt seviye kartlarla bile çok iyi performans veriyor. Tabi multiplayer için biraz daha iyisi gerekebilir. Ama CoD için HD5850 seviyesinde bir kart boşuna masraf olur.
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sadtneverdie 8 yıl
zamanında nvidia şöyle yapıyor böyle yapıyor kötü firma denilen her şeyi amd de yapmaya başladı bravo :) ama amd kullanıcı dostu :)
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Father Torque 8 yıl
sadtneverdie

zamanında nvidia şöyle yapıyor böyle yapıyor kötü firma denilen her şeyi amd de yapmaya başladı bravo :) ama amd kullanıcı dostu :)

Haberde bahsedilen konu 5770'ün üzerine 6800 etiketi basılarak piyasaya sürülmesi değil aynı isimle üretiminin ve satışının devam etmesi. Bu arada AMD kullanıcı dostu bir firma değildir ama NVidia gibi bir firmayla rekabet halinde olan her firma gibi öyleymiş gibi görünüyor.


Edit:imla
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mhamadko 8 yıl

sadtneverdie

zamanında nvidia şöyle yapıyor böyle yapıyor kötü firma denilen her şeyi amd de yapmaya başladı bravo :) ama amd kullanıcı dostu :)



evet ATI 5770 uzerindeki ambalaji kaldirip 6850 ambalaji yapistiriyoir degil mi, nvidianin 8800gt 9800gtde yaptigi gibi degil mi

ayrica burda ''kullanici dostu'' kavrami goreceli kavramdir, yani ATI hayir sevenlere gore ve insanlara erzak dagitanlarla karsilastirmiyoruz, rakibi nvidia ile karsilastiriyoruz, rekabetsizlikten yararlanip 400$lik karti 615$a satan nvidia
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demircibu 8 yıl

sadtneverdie

zamanında nvidia şöyle yapıyor böyle yapıyor kötü firma denilen her şeyi amd de yapmaya başladı bravo :) ama amd kullanıcı dostu :)

ati hep kullanıcı dostuydu fermilerin 2.ertelenişindede fiyatlara +50dolar zam yaparak bunu gösterdi ve kanıtladı.buna sevinenlerde oldu ilginç ama oldu... 5770in fiyatı zaten uygundu fiyatlarını az aşşağıya çekerek yeni gelen gts 450in alınabilitesini baltalamak isticek mantıklıda ki 5770 daha hızlıydı zaten
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mhamadko 8 yıl
248,62 TLden bulunabiliyor, harika bir fiyat/performans urunu, bence de 200e kadar dusecek fiyati
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Father Torque 8 yıl
Nasıl yani? AMD, 6000 serisinde 5700'ü 6800 ile güncellemeyecek mi? Yoksa 5700'ü 6800 ile güncelleyip 6800'ün altındaki segment için 5700'ü mü kullanmayı planlıyorlar?
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hapocod 8 yıl
şuan zaten en ucuz 5770 250 tl artık 200 lere düşer
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