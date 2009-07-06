AMD ekran kartı üretiminde TSMC ile çalışmaya devam edecek

Tam Boyutta Gör

AMD'nin platformlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Rick Bergman yaptığı açıklamasında GPU üretiminde TSMC ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bilindiği üzere başta AMD-ATi ve Nvidia olmak üzere sektördeki pek çok firma adına hacimli üretim yapan Tayvan merkezli döküm firması TSMC, 40nm üretim teknolojisinde ciddi verimlilik problemleri yaşamış ve bu durum AMD-ATi'nin dünyanın ilk 40nm masaüstü ekran kartı olarak lanse ettiği Radeon HD 4770 modelinin satış hedeflerine adeta darbe indirmişti.

Fiyat/performans başarımıyla ciddi bir potansiyele sahip olan ekran kartının GPU üretimindeki verimlilik sıkıntısından ötürü talebi karşılayacak miktarda hazırlanamasılanın yarattığı problemi Radeon HD 4850 modelinde fiyat indirimine giderek ve Radeon HD 4730 modelini pazara sunarak aşmaya çalışan AMD'nin bu mağduriyetini TSMC'nin yeni bir fiyatlandırma ile telafi edeceği kısa bir süre önce gündeme gelmişti. Yaşanan bu sıkıntıya ek olarak ortağı olduğu GlobalFoundries firmasının TSMC'ye meydan okuması ve ciddi yatırımlar için kolları sıvaması, AMD-ATi'nin GPU üretimini TSMC'den alarak GlobalFoundries firmasına kaydıracağı iddia edilmişti ancak Rick Bergman yaptığı açıklamasıyla bu iddiaları yalanladı.

Rick Bergman yaptığı açıklamasında yeni bir teknolojinin kolay olmadığını, geçiş esnasında seri bir kayanın engel olarak çıkabileceğini, TSMC'nin de sert bir kayaya çaptığını belirtti. TSMC ile çalışmaya devam edecek olan AMD'nin gelecek planlarında GlobalFoundries firmasının üretim teknolojilerine yönelik çalışmaları ve yeni fabrika yatırımı büyük rol oynayacak.