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AMD ekran kartı üretiminde TSMC ile çalışmaya devam edecek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD ekran kartı üretiminde TSMC ile çalışmaya devam edecek
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AMD'nin platformlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Rick Bergman yaptığı açıklamasında GPU üretiminde TSMC ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bilindiği üzere başta AMD-ATi ve Nvidia olmak üzere sektördeki pek çok firma adına hacimli üretim yapan Tayvan merkezli döküm firması TSMC, 40nm üretim teknolojisinde ciddi verimlilik problemleri yaşamış ve bu durum AMD-ATi'nin dünyanın ilk 40nm masaüstü ekran kartı olarak lanse ettiği Radeon HD 4770 modelinin satış hedeflerine adeta darbe indirmişti.

Fiyat/performans başarımıyla ciddi bir potansiyele sahip olan ekran kartının GPU üretimindeki verimlilik sıkıntısından ötürü talebi karşılayacak miktarda hazırlanamasılanın yarattığı problemi Radeon HD 4850 modelinde fiyat indirimine giderek ve Radeon HD 4730 modelini pazara sunarak aşmaya çalışan AMD'nin bu mağduriyetini TSMC'nin yeni bir fiyatlandırma ile telafi edeceği kısa bir süre önce gündeme gelmişti. Yaşanan bu sıkıntıya ek olarak ortağı olduğu GlobalFoundries firmasının TSMC'ye meydan okuması ve ciddi yatırımlar için kolları sıvaması, AMD-ATi'nin GPU üretimini TSMC'den alarak GlobalFoundries firmasına kaydıracağı iddia edilmişti ancak Rick Bergman yaptığı açıklamasıyla bu iddiaları yalanladı.

Rick Bergman yaptığı açıklamasında yeni bir teknolojinin kolay olmadığını, geçiş esnasında seri bir kayanın engel olarak çıkabileceğini, TSMC'nin de sert bir kayaya çaptığını belirtti. TSMC ile çalışmaya devam edecek olan AMD'nin gelecek planlarında GlobalFoundries firmasının üretim teknolojilerine yönelik çalışmaları ve yeni fabrika yatırımı büyük rol oynayacak.


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fatihcanery 10 yıl
gb firmasının rayına oturmasını bekliyorlar galiba,haklılar da
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Python 10 yıl
güzel bir haber ama kendi üretmesi daha iyi olurdu en azından
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St Batuhan 10 yıl
Bu işler ha diyince olan şeyler değil. Hepsi için farklı baskı dizayn ve zart zort makinaları var. Neden fabrikalar nanometrik kücülmede direk olarak yenileniyor ya da niye öyle haberler alıyoruz. O zaman 40nm icin wafer hazırsa niye basım hemen baslamıyor cünkü aletler hazır hale getirilmeli. Ondan dolayı direk olarak amd atılmıyor su an. Cünkü bu zararlı baslangıc yaratır. Birazcık beklesin sistemi yerine otursun sonra kendi kendine takılır.
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sertacaygun 10 yıl
Resimdeki Wafer'a hayran kaldım :)))...
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bodyman700 10 yıl
madem o kadar maliyetten kaçmak istiyordu neden global foundries isimli firmayı kurdular? işler pek tıkırında değil galiba :S
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resler 10 yıl
çalışma mantığı üzerinde barındırdığı birimler farklı olabilir fakat aynı teknikle üretilmiyormu her ikiside. TSMC sadece GPU üretmiyorki. CPU chipset GPU vs. üretiyor bildiğim kadarıyla. Tamam 45 nm için yeni kalıp tasarımı vs. gerekecek doğal olarak ama AMD kendi fabrikasında ürettiği için bazı ekstra maliyetlerdende kurtulmuş olmayacakmı. Benim anlıyamadığım nokta burada.
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Tolgá 10 yıl
@resler çünkü 40nm göre tasarladılar
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resler 10 yıl
cpu ile gpu üretimleri farklı şeylermi. Niçin gpu ları 45nm üretmiyorlar kendi fabrikalarında.
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AndryTR 10 yıl
Orjinalden alıntı: resler

cpu ile gpu üretimleri farklı şeylermi. Niçin gpu ları 45nm üretmiyorlar kendi fabrikalarında.

Her ikisi de yapı olarak bazı benzerliklerinin dışında çok farklılar. GPU daha farklı birimler ve çalışma mantığına sahip. En başından 45nm olarak da tasarlasalar Wafer denilen ve işlemcileri (hem CPU için hem de GPU için kullanılır) üzerinde barıdıran yapı farklı olacağından belki yine verim sıkıntısı olabilirdi GPU için. Değişik şeyler bunlar...

AMD Global Foundries'e ne zaman devredecek acaba GPU işini. Galiba tam olarak her şeyin yerli yerine oturmasını bekliyor...
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