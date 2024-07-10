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    Anlık Bildirim

    TSMC'nin piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşmak üzere

    Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olan TSMC'nin yükselişi sürüyor. Gelişmiş çipler için talep gören TSMC'nin piyasa değeri 1 trilyon dolara doğru hızla yükseliyor.
    TSMC'nin piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşmak üzere Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka trendi sayesinde piyasa değerlerini rekor miktarlarda artıran şirketlere bir yenisi daha ekleniyor. Halihazırda dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olan TSMC, görünüşe göre kısa bir süre içerisinde 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşacak. Firmanın bu ay içinde ikinci çeyreğe dair sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

    TSMC, 1 trilyon dolara koşuyor

    Tayvanlı yarı iletken üreticisi TSMC, aralarında AMD, Broadcom, Intel, Nvidia, Apple ve Qualcomm olmak üzere önde gelen çip tasarımcıları için çipler üretiyor. Firmaya yönelik çok büyük bir talep var çünkü bu alanda özellikle son yıllarda rakipsiz durumda. Zira Samsung Foundry ve aslında uzunca bir süredir de Intel Foundry, süreç teknolojileri konusunda TSMC'nin gerisinde kalmış durumda. Rakiplerin benzer transistör yoğunluğu, performans ve güç verimliliği sunamaması da TSMC'yi herkes için bir numaralı tercih haline getiriyor.

    TSMC'nin piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşmak üzere Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte TSMC, bu ay içinde son üç aylık döneme ilişkin sonuçlarını açıklayacak ve genel beklenti olumlu yönde. TSMC'nin yapay zeka pazarında bu yıl yüzde 250 büyüme hedefi de aslında gerçekleri ortaya koyuyor. Ayrıca Apple, AMD ve Intel gibi şirketler yılın ikini çeyrekten itibaren daha fazla üretim talep ediyor. Bu da daha fazla gelir anlamına geliyor.

    Tüm bu olumlu gelişmelerin ortasında TSMC'nin piyasa değeri bu içerik yazıldığı sırada 956 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Halihazırda dünyanın en değerli 8. şirketi olan TSMC'nin piyasa değeri Intel'i yaklaşık olarak 6'ya, AMD'yi ise 3'e katlamış durumda. TSMC, yıl başından bu yana değerini yüzde 76, sın bir yılda ise yüzde 84 oranında artırmayı başarmış durumda. Firma için bir sonraki hedef ise 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşmak. Ve olumlu finansal sonuçların ardından bunun gerçekleşme olasılığı oldukça yüksek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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