TSMC'nin piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşmak üzere

TSMC, 1 trilyon dolara koşuyor
Tayvanlı yarı iletken üreticisi TSMC, aralarında AMD, Broadcom, Intel, Nvidia, Apple ve Qualcomm olmak üzere önde gelen çip tasarımcıları için çipler üretiyor. Firmaya yönelik çok büyük bir talep var çünkü bu alanda özellikle son yıllarda rakipsiz durumda. Zira Samsung Foundry ve aslında uzunca bir süredir de Intel Foundry, süreç teknolojileri konusunda TSMC'nin gerisinde kalmış durumda. Rakiplerin benzer transistör yoğunluğu, performans ve güç verimliliği sunamaması da TSMC'yi herkes için bir numaralı tercih haline getiriyor.
Tüm bu olumlu gelişmelerin ortasında TSMC'nin piyasa değeri bu içerik yazıldığı sırada 956 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Halihazırda dünyanın en değerli 8. şirketi olan TSMC'nin piyasa değeri Intel'i yaklaşık olarak 6'ya, AMD'yi ise 3'e katlamış durumda. TSMC, yıl başından bu yana değerini yüzde 76, sın bir yılda ise yüzde 84 oranında artırmayı başarmış durumda. Firma için bir sonraki hedef ise 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşmak. Ve olumlu finansal sonuçların ardından bunun gerçekleşme olasılığı oldukça yüksek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.