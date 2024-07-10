Tam Boyutta Gör Yapay zeka trendi sayesinde piyasa değerlerini rekor miktarlarda artıran şirketlere bir yenisi daha ekleniyor. Halihazırda dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olan TSMC, görünüşe göre kısa bir süre içerisinde 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşacak. Firmanın bu ay içinde ikinci çeyreğe dair sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

TSMC, 1 trilyon dolara koşuyor

Tayvanlı yarı iletken üreticisi TSMC, aralarında AMD, Broadcom, Intel, Nvidia, Apple ve Qualcomm olmak üzere önde gelen çip tasarımcıları için çipler üretiyor. Firmaya yönelik çok büyük bir talep var çünkü bu alanda özellikle son yıllarda rakipsiz durumda. Zira Samsung Foundry ve aslında uzunca bir süredir de Intel Foundry, süreç teknolojileri konusunda TSMC'nin gerisinde kalmış durumda. Rakiplerin benzer transistör yoğunluğu, performans ve güç verimliliği sunamaması da TSMC'yi herkes için bir numaralı tercih haline getiriyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte TSMC, bu ay içinde son üç aylık döneme ilişkin sonuçlarını açıklayacak ve genel beklenti olumlu yönde. TSMC'nin yapay zeka pazarında bu yıl yüzde 250 büyüme hedefi de aslında gerçekleri ortaya koyuyor. Ayrıca Apple, AMD ve Intel gibi şirketler yılın ikini çeyrekten itibaren daha fazla üretim talep ediyor. Bu da daha fazla gelir anlamına geliyor.

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Tüm bu olumlu gelişmelerin ortasında TSMC'nin piyasa değeri bu içerik yazıldığı sırada 956 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Halihazırda dünyanın en değerli 8. şirketi olan TSMC'nin piyasa değeri Intel'i yaklaşık olarak 6'ya, AMD'yi ise 3'e katlamış durumda. TSMC, yıl başından bu yana değerini yüzde 76, sın bir yılda ise yüzde 84 oranında artırmayı başarmış durumda. Firma için bir sonraki hedef ise 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşmak. Ve olumlu finansal sonuçların ardından bunun gerçekleşme olasılığı oldukça yüksek.

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TSMC'nin piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşmak üzere