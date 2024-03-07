AMD FreeSync özellikleri güncelleniyor: 144Hz standart olacak

AMD, FreeSync özelliklerini güncelliyor
Değişikliklere geçmeden önce, AMD FreeSync desteğinin, tıpkı Nvidia G-SYNC gibi bir yenileme hızı teknolojisi olduğu belirtelim. Böylece ekran yenileme hızı ve içeriğin kare hızı arasındaki hizalama dinamik olarak değişiyor ve yırtılma gibi sorunların önüne geçilmesini sağlanıyor. Günümüzde ise AMD, yenileme hızı ve HDR gibi özelliklere bağlı olarak üç FreeSync katmanına sahip.
Dolayısıyla yeni standart, 75Hz gibi FreeSync destekli 1080p veya 2K monitörlerin önüne geçmiş olacak. FreeSync Premium'a gelirsek, yatay çözünürlüğü 3.440 pikselin altında olan cihazların, artık en az 200 Hz yenileme hızına sahip olması gerekiyor. Bu çözünürlüğün üzerinde ise, sınır 120Hz olarak belirlenmiş. Bunun yanı sıra 4K çözünürlükte temel FreeSync desteği için hangi yenileme hızının gerektiği ise paylaşılmadı.
FreeSync Premium Pro katmanına geçersek, burada herhangi bir değişim yok. Bunun için FreeSync Premium gereksinimlerin karşılanması ve HDR'ın mevcut olması yeterli. Dizüstü bilgisayar ekranlarında ise durum değişiyor. Temel FreeSync katmanı için 40-60 Hz, FreeSync Premium içinse en az 120 Hz yenileme hızı gerekli olacak.Kaynakça https://videocardz.com/newz/amd-updates-freesync-specs-fhd-monitors-now-required-to-support-144hz https://community.amd.com/t5/gaming/evolution-of-gaming-and-amd-freesync-technology/ba-p/670546 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.