AMD FreeSync özellikleri güncelleniyor: 144Hz standart olacak

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi mevcut monitör ve akıllı TV'lerde Nvidia kendi G-Sync çözümünü kullanırken AMD ise VESA Adaptive Sync tabanlı Freesync teknolojisine yer veriyor. Geçtiğimiz salı günü ise, AMD FreeSync özelinde bazı sürpriz değişiklikler yapıldı. 144Hz yenileme hızı, 2K ve FHD monitörler için standart oluyor.

AMD, FreeSync özelliklerini güncelliyor

Değişikliklere geçmeden önce, AMD FreeSync desteğinin, tıpkı Nvidia G-SYNC gibi bir yenileme hızı teknolojisi olduğu belirtelim. Böylece ekran yenileme hızı ve içeriğin kare hızı arasındaki hizalama dinamik olarak değişiyor ve yırtılma gibi sorunların önüne geçilmesini sağlanıyor. Günümüzde ise AMD, yenileme hızı ve HDR gibi özelliklere bağlı olarak üç FreeSync katmanına sahip.

Tam Boyutta Gör Yeni değişikliğe göre, temel seviye FreeSync özelliği, artık yatay çözünürlüğü 3.440 pikselin altında olan masaüstü monitör veya TV'ler için en az 144 Hz yenileme hızını gerektiriyor. Bu değişikliğin ultra geniş formatlardan 2.560 x 1.440'a (2K) ve 1.920 x 1.080'e (FullHD) kadar çok sayıda çözünürlüğü kapsadığını belirtelim.

Dolayısıyla yeni standart, 75Hz gibi FreeSync destekli 1080p veya 2K monitörlerin önüne geçmiş olacak. FreeSync Premium'a gelirsek, yatay çözünürlüğü 3.440 pikselin altında olan cihazların, artık en az 200 Hz yenileme hızına sahip olması gerekiyor. Bu çözünürlüğün üzerinde ise, sınır 120Hz olarak belirlenmiş. Bunun yanı sıra 4K çözünürlükte temel FreeSync desteği için hangi yenileme hızının gerektiği ise paylaşılmadı.

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FreeSync Premium Pro katmanına geçersek, burada herhangi bir değişim yok. Bunun için FreeSync Premium gereksinimlerin karşılanması ve HDR'ın mevcut olması yeterli. Dizüstü bilgisayar ekranlarında ise durum değişiyor. Temel FreeSync katmanı için 40-60 Hz, FreeSync Premium içinse en az 120 Hz yenileme hızı gerekli olacak.

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AMD FreeSync özellikleri güncelleniyor: 144Hz standart olacak