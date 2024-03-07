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    AMD FreeSync özellikleri güncelleniyor: 144Hz standart olacak

    AMD, FreeSync monitörler ve akıllı TV'ler için minimum gereksinimleri güncelledi. 144Hz yenileme hızı, 2K ve FHD monitörler için standart olacak. İşte detaylar...   
    AMD FreeSync özellikleri güncelleniyor: 144Hz standart olacak Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi mevcut monitör ve akıllı TV'lerde Nvidia kendi G-Sync çözümünü kullanırken AMD ise VESA Adaptive Sync tabanlı Freesync teknolojisine yer veriyor. Geçtiğimiz salı günü ise, AMD FreeSync özelinde bazı sürpriz değişiklikler yapıldı. 144Hz yenileme hızı, 2K ve FHD monitörler için standart oluyor.

    AMD, FreeSync özelliklerini güncelliyor

    Değişikliklere geçmeden önce, AMD FreeSync desteğinin, tıpkı Nvidia G-SYNC gibi bir yenileme hızı teknolojisi olduğu belirtelim. Böylece ekran yenileme hızı ve içeriğin kare hızı arasındaki hizalama dinamik olarak değişiyor ve yırtılma gibi sorunların önüne geçilmesini sağlanıyor. Günümüzde ise AMD, yenileme hızı ve HDR gibi özelliklere bağlı olarak üç FreeSync katmanına sahip.

    AMD FreeSync özellikleri güncelleniyor: 144Hz standart olacak Tam Boyutta Gör
    Yeni değişikliğe göre, temel seviye FreeSync özelliği, artık yatay çözünürlüğü 3.440 pikselin altında olan masaüstü monitör veya TV'ler için en az 144 Hz yenileme hızını gerektiriyor. Bu değişikliğin ultra geniş formatlardan 2.560 x 1.440'a (2K) ve 1.920 x 1.080'e (FullHD) kadar çok sayıda çözünürlüğü kapsadığını belirtelim.

    Dolayısıyla yeni standart, 75Hz gibi FreeSync destekli 1080p veya 2K monitörlerin önüne geçmiş olacak. FreeSync Premium'a gelirsek, yatay çözünürlüğü 3.440 pikselin altında olan cihazların, artık en az 200 Hz yenileme hızına sahip olması gerekiyor. Bu çözünürlüğün üzerinde ise, sınır 120Hz olarak belirlenmiş. Bunun yanı sıra 4K çözünürlükte temel FreeSync desteği için hangi yenileme hızının gerektiği ise paylaşılmadı.

    FreeSync Premium Pro katmanına geçersek, burada herhangi bir değişim yok. Bunun için FreeSync Premium gereksinimlerin karşılanması ve HDR'ın mevcut olması yeterli. Dizüstü bilgisayar ekranlarında ise durum değişiyor. Temel FreeSync katmanı için 40-60 Hz, FreeSync Premium içinse en az 120 Hz yenileme hızı gerekli olacak.

    Kaynakça https://videocardz.com/newz/amd-updates-freesync-specs-fhd-monitors-now-required-to-support-144hz https://community.amd.com/t5/gaming/evolution-of-gaming-and-amd-freesync-technology/ba-p/670546
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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