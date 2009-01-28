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AMD, Geode işlemci ailesi için yeni bir güncelleme planlamıyor

10 yıl
5,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Geode işlemci ailesi için yeni bir güncelleme planlamıyor
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AMD'nin düşük güç tüketimli uygulamalar, sistemler, müşteri istemcileri ve bazı taşınabilir sistemler için hazırladığı Geode işlemci ailesi için herhangi bir güncelleme düşünmediği belirtiliyor. Firmanın yıllardır pazarda satılmakta olan ve daha çok üreticiler tarafından endüstriyel uygulamalar ve gömülü sistemlerde tercih edilen yonga ailesi için ilgili haberimizde de belirttiğimiz üzere geçtiğimiz günlerde DDR2 güncellemesi yapılmıştı. Fakat gelen yeni haberlere göre AMD, mevcut seri için daha fazlasını düşünmüyor.

Pazar beklentileri ve gelen talep doğrultusunda işlemcileri sağlamaya devam edeceği belirtilen AMD'nin, ultra-düşük güç tüketimine ihtiyaç duyan sistemler için yeni bir seri üzerinde çalışıp çalışmadığı ise yapılan spekülasyonlara rağmen henüz netleşmiş değil. İki yıldır konuşulan Bobcat projesinin son durumu bilinmezliğini korurken AMD'nin tepe yöneticisi Dirk Meyer son açıklamasında netbook gibi ultra-taşınabilir sistemlerle ilgili olarak netleşmeyen detaylar olduğunu açıklamış ve ardından firma mini-bilgisayarlardan öte Yukon kod adlı yeni mobil platformuyla süper-ince dizüstü bilgisayarları hedef aldığını açıklamıştı.

ABI Research firmasının 2009'da 35 milyon netbook satışı yapılabilir öngörüsü oldukça önemli. Zira çoğu zaman fikir ayrılağına düşen analistlerin ortak görüşü, netbook pazarında ciddi bir potansiyel olduğu yönünde. AMD'nin netbook'lardan daha çok nettop'lar için ideal olan 15W ve 22W'lık Athlon64 2650e ve çift çekirdekli Athlon X2 3250e modellerini takiben Geode ailesinden daha güçlü, mevcut işlemcilerinin tamamından ise daha düşük güç tüketimli yeni bir seri hazırlayacak mı sorusunun cevabını zaman gösterecek.


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max975 10 yıl
tabikisi yenisi cıkar
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sampiyon bilo 10 yıl
Klavye,fare,monitör filan nasıl takılıyor bu anakartta?
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