AMD işlemciler için SuperPi 1M'de yeni dünya rekoru

Japon hız aşırtmacılar AMD işlemcilerle şu ana kadar alınmış en yüksek SuperPi 1M skorunu elde ederek kendi alanlarında yeni bir dünya rekoruna imza atmış oldular. AMD'nin C3 revizyonlu Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisiyle Sıvı Azot altında gerçekleştirilen testte 10.093 saniyelik skor elde edilerek yukarıda da belirttiğimzi gibi AMD işlemcilerle şimdiye kadar alınan en yüksek 1M skoruna ulaşıldı.
Yapılan çalışma kapsamında anakart olarak Asus'un R.O.G serisi altında oyuncu ve hız aşırtmacılar için hazırladığı Crosshair III Formula modeli kullanıldı. Bellek olarak Kingston'un KHX2133C8 koduna sahip 2GB kapasiteli DDR3 kitine yer verilirken, işletim sistemi olaraksa Windows XP Pro SP3 tercih edilmiş. AMD işlemciler için yeni dünya rekorunun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
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bu arada işlemcim amd turion x2 ultra zm-84 ve windows 7 64 bit işletim sistemi
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intel veya amd işlemci kullanan arkadaşlar sizde bunu bi denerseniz sevinirim acaba benim işlemcide mi bir gariplik var.
AMD de iş yok
AMD OUT
intel İN :o)
çekirdek sayısının superpi'ye etkisi yoktur.. super pi testinde sadece tek çekirdek kullanılır. yani istersen 100 çekirdekli olsun farketmez, test tek çekirdeğin performansını ölçüyor..
6 saniye altını 8 çekirdekli buldozerler görürmü bilemiyorum
mimari ile alakalı bir durum 2011 de ancak görebileceğiz
en hızlı işlemciler şuan intelde evet. doğal olarak çoğu rekor da intelin elinde. ama fiyat bazında işlemciler karşılaştırıldığında aralarında pek fark yok. hatta amd daha üstün özellikle anakart maliyetinide katarak platform bazında fiyat karşılaştırması yapıldığında.
yani amd nin çok üst düzey işlemciler yapamaması her manada intelden daha zayıf olduğu anlamına gelmez. 300 dolarlık işlemciyle 1000 küsür dolarlık işlemci rekor kırma yarışı yapamaz yani.
herneyse konuya dönersek towarske haklı süper pi de oldu bitti amd lerin performansı düşüktü zaten. ama süper pi dediğimiz şey sadece pi sayısının virgülden sonra ki rakamlarını hesaplama olayıki tamamen matamatiksel bi işlem. şuanki işlemcilerin işlev genişliğini, komut setlerini felan düşününce çok objektif bi test değil. çok eskilerde kıyas yapmaya yarayacak bi kıstas dı. şuan iki farklı mimariyi karşılaştırmak için çok çok yetersiz.
Gayet normal dostum Benimki de biraz daha az sürüyor işte
27.745sn'de bitirdi.Norton 360v1 kullanıyorum sanırım norton işlemciyi kullanıyor...
13.5x237=3200mhz +0.050v def. soğutucu
Ramler:950 mhz 6-6-6-18 +0.1v
Ht ve nb frekansları cpu-z'de çıkıyor zaten...
Nezaman inteli geçip dünya rekorunu kırarsa işte haber bu derim...
Kolaylık olması için söylemiştim.