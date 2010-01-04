AMD işlemciler için SuperPi 1M'de yeni dünya rekoru

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Japon hız aşırtmacılar AMD işlemcilerle şu ana kadar alınmış en yüksek SuperPi 1M skorunu elde ederek kendi alanlarında yeni bir dünya rekoruna imza atmış oldular. AMD'nin C3 revizyonlu Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisiyle Sıvı Azot altında gerçekleştirilen testte 10.093 saniyelik skor elde edilerek yukarıda da belirttiğimzi gibi AMD işlemcilerle şimdiye kadar alınan en yüksek 1M skoruna ulaşıldı.

Yapılan çalışma kapsamında anakart olarak Asus'un R.O.G serisi altında oyuncu ve hız aşırtmacılar için hazırladığı Crosshair III Formula modeli kullanıldı. Bellek olarak Kingston'un KHX2133C8 koduna sahip 2GB kapasiteli DDR3 kitine yer verilirken, işletim sistemi olaraksa Windows XP Pro SP3 tercih edilmiş. AMD işlemciler için yeni dünya rekorunun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.