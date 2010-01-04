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AMD işlemciler için SuperPi 1M'de yeni dünya rekoru

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD işlemciler için SuperPi 1M'de yeni dünya rekoru
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Japon hız aşırtmacılar AMD işlemcilerle şu ana kadar alınmış en yüksek SuperPi 1M skorunu elde ederek kendi alanlarında yeni bir dünya rekoruna imza atmış oldular. AMD'nin C3 revizyonlu Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisiyle Sıvı Azot altında gerçekleştirilen testte 10.093 saniyelik skor elde edilerek yukarıda da belirttiğimzi gibi AMD işlemcilerle şimdiye kadar alınan en yüksek 1M skoruna ulaşıldı.

Yapılan çalışma kapsamında anakart olarak Asus'un R.O.G serisi altında oyuncu ve hız aşırtmacılar için hazırladığı Crosshair III Formula modeli kullanıldı. Bellek olarak Kingston'un KHX2133C8 koduna sahip 2GB kapasiteli DDR3 kitine yer verilirken, işletim sistemi olaraksa Windows XP Pro SP3 tercih edilmiş. AMD işlemciler için yeni dünya rekorunun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.


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VMTX 9 yıl
bu da tek çekirdekle test sonucum.

bu arada işlemcim amd turion x2 ultra zm-84 ve windows 7 64 bit işletim sistemi


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VMTX 9 yıl
konuyu okudum ve bende işlemcimi test ettim.bu testte birkaç arkadaş kendi skorlarını yayınlamış benimki onlardan bir hayli geride ama
bu konu hakkında ilginizi çekicek birşey fark ettim.testi ilk olarak çift çekirdekli olarak ve sonra da görev yöneticisinden 01 no lu çekirdeği seçerek yaptım ve benim işlemci de bu testi daha hızlı yapmamı sağladı.


intel veya amd işlemci kullanan arkadaşlar sizde bunu bi denerseniz sevinirim acaba benim işlemcide mi bir gariplik var.

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p1azma 9 yıl
7 ghz ye yakın hızda 10 saniyenin altına inememişler ben i7 920 4.2 ghz de 9.250 alıyorum
AMD de iş yok
AMD OUT
intel İN :o)
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Batuist 9 yıl
@trooper27
çekirdek sayısının superpi'ye etkisi yoktur.. super pi testinde sadece tek çekirdek kullanılır. yani istersen 100 çekirdekli olsun farketmez, test tek çekirdeğin performansını ölçüyor..
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husNUKE 9 yıl
benim 10.9 saniye çıktı, 3.6ghz de çalıştırıyorum i7 920
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trooper27 9 yıl
intel az kaldı 6 sn altı için amd de 10 sn altını gördü sayılır artık
6 saniye altını 8 çekirdekli buldozerler görürmü bilemiyorum
mimari ile alakalı bir durum 2011 de ancak görebileceğiz
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sadtneverdie 9 yıl
@Towarscke peki her testte mi geçilir bu amd? hangi testte üstündür söyle bilelim. o test uygun değil bu test taraflı...
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axiadam 9 yıl
Bende ornek te$kil etmesi icin gondereyim,

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multeci 9 yıl

sadtneverdie

@Towarscke peki her testte mi geçilir bu amd? hangi testte üstündür söyle bilelim. o test uygun değil bu test taraflı...


en hızlı işlemciler şuan intelde evet. doğal olarak çoğu rekor da intelin elinde. ama fiyat bazında işlemciler karşılaştırıldığında aralarında pek fark yok. hatta amd daha üstün özellikle anakart maliyetinide katarak platform bazında fiyat karşılaştırması yapıldığında.
yani amd nin çok üst düzey işlemciler yapamaması her manada intelden daha zayıf olduğu anlamına gelmez. 300 dolarlık işlemciyle 1000 küsür dolarlık işlemci rekor kırma yarışı yapamaz yani.

herneyse konuya dönersek towarske haklı süper pi de oldu bitti amd lerin performansı düşüktü zaten. ama süper pi dediğimiz şey sadece pi sayısının virgülden sonra ki rakamlarını hesaplama olayıki tamamen matamatiksel bi işlem. şuanki işlemcilerin işlev genişliğini, komut setlerini felan düşününce çok objektif bi test değil. çok eskilerde kıyas yapmaya yarayacak bi kıstas dı. şuan iki farklı mimariyi karşılaştırmak için çok çok yetersiz.
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N-0NE 9 yıl
Benim sistemde 39sn sürüyor super pi 1m testi...
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qpcole 9 yıl

N-0NE

Benim sistemde 39sn sürüyor super pi 1m testi...


Gayet normal dostum
Benimki de biraz daha az sürüyor işte
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N-0NE 9 yıl

N-0NE

Benim sistemde 39sn sürüyor super pi 1m testi...


27.745sn'de bitirdi.Norton 360v1 kullanıyorum sanırım norton işlemciyi kullanıyor...

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13.5x237=3200mhz +0.050v def. soğutucu
Ramler:950 mhz 6-6-6-18 +0.1v
Ht ve nb frekansları cpu-z'de çıkıyor zaten...
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yelkowan 9 yıl
Süper Pi dünya rekoru inteldeydi enson bu AMD'nin kendi işlemcileri arasında yapılmış benim için pekte bir anlam ifade etmiyor.
Nezaman inteli geçip dünya rekorunu kırarsa işte haber bu derim...
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sahafiec 9 yıl
hayırlı olsun, ellerine sağlık.
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TELESCOPE 9 yıl
rekor süper doğrusu
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fx57 9 yıl
@sadtneverdie, arama yaparak Intel rekoruyla ilgili haberimize de ulaşabilirsiniz.
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sadtneverdie 9 yıl

fx57

@sadtneverdie, arama yaparak Intel rekoruyla ilgili haberimize de ulaşabilirsiniz.


Kolaylık olması için söylemiştim.
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