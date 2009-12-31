AMD masaüstü sistemler için 6 çekirdekli iki işlemci duyuracak

Istanbul kod adını taşıyan 6 çekirdekli sunucu işlemcilerini Haziran ayında pazara sunan AMD, masaüstü sistemleri de 6 çekirdekli modellerle anıştırmayı planlıyor. Firmanın Thuban kod adını taşıyan ve Phenom II X6 serisi altında sunulması beklenen 6 çekirdekli ilk işlemcisi için yılın ikinci çeyreği muhtemelen de Nisan ayına takvimlenmiş durumda.
45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Soket AM3 formunda olan yeni işlemcinin, AMD'nin pazara sunacağı 6 çekirdekli tek masaüstü çözümü olmayacağı çünkü firmanın ikinci çeyrek için iki yeni Phenom II X6 modeli planladığı belirtilyor. Her ikisi de 6MB Seviye 3 bellek ve 1333MHz DDR3 desteği ile gelecek işlemcilerin saat hızları ise henüz açıklanmadı.
Elimize ulaşan bilgilere göre AMD'nin 6 çekirdekli ilk işlemcisi muhtemelen 2.8GHz'de görev yapacak ancak diğer model hakkında henüz herhangi bir bilgi dile getirilmiş değil yani bu model 2.8GHz'in altında da olabilir üzerinde de yer alabilir. Isıl güç tasarımlarının 140 Watt civarında olması beklenen yeni işlemcilerin BIOS güncellemesiyle güncel anakartlarda da çalışabiliecekler.
Intel cephesinde ise son kullanıcılar için pazara sunulacak 6 çekirdekli ilk işlemci, Mart ayında lanse edilecek Core i7 980 Extreme Edition olacak.
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Nisan sonu satışa çıkacak ve 300$ altında olacak
Konu hortlamış
Güzel noktaya değinmişsin,aynı olay benimde dikkatimi çekti. Stok 1.32Vid ile çalışan x3 720 yi,1,85V ile stabil bir şekilde kullanabiliyorum. Güç tüketimindeki çektiği watt değerine yaklaşıyor. Performans düşmeden,sessiz ve serin bir işlemci oluyor :)
şu an piyasada genel anlamda her türlü ihtiyacı karşılayabilecek işlemciler mevcut, sebebi ise talep olması, eğer çok çekirdekten vazgeçilir de sadece metrik anlamda küçülme üzerine yoğunlaşılırsa yüksek performans sınıfı kaybedilir, yüksek işlem gücüne itiyacı olan birine diyemezsiniz ki 'benim işlemcim az enerji tüketiyor, benimkini al' tabiki enerji masrafını göz önünde bulundurması lazım ama işini görmeyecek bir işlemciyi az enerji tüketiyor diye neden alsın ki?
Mevcut X58 anakartlar BIOS güncellemesiyle 6 çekirdekli işlemcileri çalıştırabilecekler.
Amd nedense çekirdek voltajını çok yüksek tutuyor. Sanırım buna sebep hızaşırtma başarımı.
1.4v vidli x4 620 1.125v da sürekli kullanımda tam kararlı bir şekilde çalışıyor. Üstelik kutudan çıkan dandik soğutucu ile.
İşlemci bu haliyle 35w tüketiyor. Tdp si de o civarlara düşüyor.
Bildiğim kadarıyla durum phenom II lerde de böyle.
Bu yüksek vid değerleri güç tüketimi ve tdp yi olumsuz etkiliyor.
Gerçi onun da çözümü için 5 çekirdekli seri piyasaya sürülebilir,
Böylece hem kullanıcı adına düşük fiyat avantajı,
hem de üretici adına az zaiyat ile mutlu meut yaşanır.
Bkz X3