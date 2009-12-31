AMD masaüstü sistemler için 6 çekirdekli iki işlemci duyuracak

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Istanbul kod adını taşıyan 6 çekirdekli sunucu işlemcilerini Haziran ayında pazara sunan AMD, masaüstü sistemleri de 6 çekirdekli modellerle anıştırmayı planlıyor. Firmanın Thuban kod adını taşıyan ve Phenom II X6 serisi altında sunulması beklenen 6 çekirdekli ilk işlemcisi için yılın ikinci çeyreği muhtemelen de Nisan ayına takvimlenmiş durumda.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Soket AM3 formunda olan yeni işlemcinin, AMD'nin pazara sunacağı 6 çekirdekli tek masaüstü çözümü olmayacağı çünkü firmanın ikinci çeyrek için iki yeni Phenom II X6 modeli planladığı belirtilyor. Her ikisi de 6MB Seviye 3 bellek ve 1333MHz DDR3 desteği ile gelecek işlemcilerin saat hızları ise henüz açıklanmadı.

Elimize ulaşan bilgilere göre AMD'nin 6 çekirdekli ilk işlemcisi muhtemelen 2.8GHz'de görev yapacak ancak diğer model hakkında henüz herhangi bir bilgi dile getirilmiş değil yani bu model 2.8GHz'in altında da olabilir üzerinde de yer alabilir. Isıl güç tasarımlarının 140 Watt civarında olması beklenen yeni işlemcilerin BIOS güncellemesiyle güncel anakartlarda da çalışabiliecekler.

Intel cephesinde ise son kullanıcılar için pazara sunulacak 6 çekirdekli ilk işlemci, Mart ayında lanse edilecek Core i7 980 Extreme Edition olacak.