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Tam Boyutta Gör AMD, Radeon RX 9000 serisi ile önemli bir başarıya imza attı. Satışa çıktığında büyük ilgi gören​​​​ RX 9070 ve RX 9070 XT, birçok bölgede kısa sürede tükendi ve satış rakamları AMD severleri sevindirecek cinsten. AMD'ye göre şirket ilk dalgada 200.000 adet Radeon RX 9070 ve RX 9070 XT ekran kartı sattı. Ancak, stok sıkıntıları nedeniyle yeni alıcılar kartları bulmakta zorlanıyor.

Satışlar artarken stoklar düşüyor

Kaçıranlar için Radeon RX 9070 XT, kısa süre içinde Amazon’da en çok satan ikinci ekran kartı olurken, AMD uzun zamandır ilk kez rakibine yaklaşmış oldu. Ancak bu haber sevindirici olsa da, şu anda perakende kanallarındaki envanterin ciddi anlamda kısıtlı olduğu belirtiliyor. Bu süreçte ise özelleştirilmiş modellerin fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. Örneğin, RX 9070 XT modellerinin bazı versiyonları, AMD'nin belirlediği referans fiyatın 200 dolar üzerinde satılıyor.

Tedarik zinciri tahminleri ise, üretim kapasitesinin artırılmasıyla birlikte arzın 2025’in ikinci çeyreğinin başlarında normalleşeceğini gösteriyor. Buna bağlı olarak fiyatların Nisan ortasına kadar daha istikrarlı hale gelmesi muhtemel.

AMD Radeon RX 9070 serisi ekran kartlarına sessiz zam 4 gün önce eklendi

Şu an için AMD'nin 200.000 adetlik satış rakamını nasıl hesapladığı net değil. Ancak şirketin ilk dalgayı tamamladığı ve TSMC'den gelecek yeni çiplerle ikinci partinin yolda olduğu doğrulandı.. Ayrıca ekran kartları siparişleri genellikle aylar öncesinden verildiği için, AMD'nin ortakları çoktan yeni partinin sevkiyat sürecine başlamış olabilir.

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AMD’nin yüzü gülüyor: Radeon RX 9070 satış rakamları paylaşıldı