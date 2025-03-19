AMD’nin yüzü gülüyor: Radeon RX 9070 satış rakamları paylaşıldı

Satışlar artarken stoklar düşüyor
Kaçıranlar için Radeon RX 9070 XT, kısa süre içinde Amazon’da en çok satan ikinci ekran kartı olurken, AMD uzun zamandır ilk kez rakibine yaklaşmış oldu. Ancak bu haber sevindirici olsa da, şu anda perakende kanallarındaki envanterin ciddi anlamda kısıtlı olduğu belirtiliyor. Bu süreçte ise özelleştirilmiş modellerin fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. Örneğin, RX 9070 XT modellerinin bazı versiyonları, AMD'nin belirlediği referans fiyatın 200 dolar üzerinde satılıyor.
Tedarik zinciri tahminleri ise, üretim kapasitesinin artırılmasıyla birlikte arzın 2025’in ikinci çeyreğinin başlarında normalleşeceğini gösteriyor. Buna bağlı olarak fiyatların Nisan ortasına kadar daha istikrarlı hale gelmesi muhtemel.
Şu an için AMD'nin 200.000 adetlik satış rakamını nasıl hesapladığı net değil. Ancak şirketin ilk dalgayı tamamladığı ve TSMC'den gelecek yeni çiplerle ikinci partinin yolda olduğu doğrulandı.. Ayrıca ekran kartları siparişleri genellikle aylar öncesinden verildiği için, AMD'nin ortakları çoktan yeni partinin sevkiyat sürecine başlamış olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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