AMD Radeon RX 9070 serisi ekran kartlarına sessiz zam

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Tam Boyutta Gör AMD'nin RDNA 4 tabanlı Radeon RX 9070 serisi ekran kartları piyasaya sürüldüğünde, şirketin belirlediği MSRP (önerilen perakende satış fiyatı) üzerinden satılacağı düşünülüyordu. Ancak son günlerde, kartların fiyatlarının önemli ölçüde arttığı gözlemlendi. Üstelik bu artış yalnızca premium modellere değil, en temel versiyonlara bile yansıdı.

Geçtiğimiz hafta AMD, RX 9070 serisi kartların fiyatlarını artırmayacağını açıklamıştı. Şirketin, "MSRP fiyatlandırmasını teşvik edeceğini" belirtmesi, birçok kullanıcının fiyat istikrarı konusunda umutlanmasına neden oldu. Ancak son fiyat trendleri, bu teşvikin pratikte pek bir anlam ifade etmediğini gösteriyor.

Üreticilerden sessiz zam

Tam Boyutta Gör Önde gelen teknoloji sitelerinin takibine göre, ilk parti stoklar tükendikten sonra, ekran kartlarının fiyatları hızla yükseldi. Newegg ve Overclockers UK gibi perakendecilerde RX 9070 XT Reaper modelinin fiyatı 599 dolardan 699 dolara çıktı. XFX RX 9070 XT Swift modeli ise 730 dolara yükseldi ki bu, yaklaşık yüzde 21'lik bir artış anlamına geliyor. Daha da ilginci, fiyat artışları sadece üst seviye OC (hız aşırtmalı) versiyonlarda değil, giriş seviyesi taban modellerde de yaşandı. Micro Center’da RX 9070’in fiyatı 130 dolar kadar artarken, İngiltere’de en az 50 dolarlık bir fiyat yükselişi rapor edildi.

GeForce RTX 5050 ve 5060 Ti geliyor: Beklenen özellikler 1 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Radeon RX 9070 ve XT varyantı, fiyat/performans açısından gayet güçlü kartlar olarak piyasaya girmişti. Ancak yaşanan fiyat artışları kartların odaklandığı temeli sarsıyor. Öyle ki fiyat artışı sonrası bazı RX 9070 XT modellerinin fiyatlarının RTX 5070 Ti’ye yaklaştığı görünüyor. Haliyle ortada çok da cazip nedenler kalmıyor kartlarını tercih etmek için.

AMD, resmi olarak Radeon RX 9070 için 549 dolar, XT varyantı için ise 599 dolar fiyatlandırmasını belirlemişti. Yapılan bağımsız incelemelere göre RX 9070 XT, 4070 Ti Super ile rekabet ediyor ve bazı durumlarda RTX 5070 Ti’ı geçiyor. RX 9070 ise 4070 Ti ile 5070 arasına konumlanıyor.

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AMD Radeon RX 9070 serisi ekran kartlarına sessiz zam