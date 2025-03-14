AMD Radeon RX 9070 serisi ekran kartlarına sessiz zam

Geçtiğimiz hafta AMD, RX 9070 serisi kartların fiyatlarını artırmayacağını açıklamıştı. Şirketin, "MSRP fiyatlandırmasını teşvik edeceğini" belirtmesi, birçok kullanıcının fiyat istikrarı konusunda umutlanmasına neden oldu. Ancak son fiyat trendleri, bu teşvikin pratikte pek bir anlam ifade etmediğini gösteriyor.
Üreticilerden sessiz zam
AMD, resmi olarak Radeon RX 9070 için 549 dolar, XT varyantı için ise 599 dolar fiyatlandırmasını belirlemişti. Yapılan bağımsız incelemelere göre RX 9070 XT, 4070 Ti Super ile rekabet ediyor ve bazı durumlarda RTX 5070 Ti’ı geçiyor. RX 9070 ise 4070 Ti ile 5070 arasına konumlanıyor.