AMD: Nintendo Wii için 50 milyonuncu GPU satıldı

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Oyun endüstrisinin en köklü ve güçlü firmalarından birisi olan Nintendo'nun piyasaya sürüldüğü günden bu yana satış rakamlarıyla zirveyi kimseye kaptırmayan popüler oyun konsolu Wii, Nintendo kadar donanım tedarikçilerine de kazandırmaya devam ediyor. Yeni nesil oyun konsollarından ikisi (Xbox 360 "Xenos" ve Wii "Hollywood") için grafik işlemci sağlayan AMD-ATi, bugün yaptığı açıklamayla Nintendo Wii için hazırladığı GPU'nun 50 milyon sattığını açıkladı.

Bilindiği üzere gerek grafik performansı gerekse de işlem gücü açısından Wii rakipleri PlayStation 3 ve Xbox 360'ın rakibi olacak düzeyde değil ancak konsolun oyun dünyasına getirdiği harekete duyarlı oynanabilirlik deneyimi, çok sayıda eğlenceli oyun ve Wii Fit gibi alternatif uygulamalar ile takip edilen fiyatlandırma stratejisi sayesinde milyonlarca adet satmayı başardı. Nintendo Wii için Hollywood GPU'sunu sağlayan AMD'de konsolun elde ettiği başarıya paralel olarak yüksek satış rakamlarına ulaştı.

Nintendo'nun Entegre Araştırma-Geliştrme bölüm yöneticisi Genyo Takeda, AMD ile yakın ilişki içerisinde olduklarını, AMD'nin grafik teknolojilerindeki deneyimi ve sağladığı Hollywood GPU'sunun Wii'nin başarısında önemli bir parça olduğunu açıklarken, AMD' nin grafik ürünleriden sorumlu yöneticisi Rick Bergman da Nintendo ile sıkı ilişkilerin ve ortak çalışmanın devam edeceğini açıklarken, hem serin çalışan hem de konsolu için gerekli grafik gücünü sağlayan Hollywood GPU'sunun, Nintendo Wii'nin başarısında etkin bir rol üstlendiğini ifade etti.