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AMD: Nintendo Wii için 50 milyonuncu GPU satıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD: Nintendo Wii için 50 milyonuncu GPU satıldı
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Oyun endüstrisinin en köklü ve güçlü firmalarından birisi olan Nintendo'nun piyasaya sürüldüğü günden bu yana satış rakamlarıyla zirveyi kimseye kaptırmayan popüler oyun konsolu Wii, Nintendo kadar donanım tedarikçilerine de kazandırmaya devam ediyor. Yeni nesil oyun konsollarından ikisi (Xbox 360 "Xenos" ve Wii "Hollywood") için grafik işlemci sağlayan AMD-ATi, bugün yaptığı açıklamayla Nintendo Wii için hazırladığı GPU'nun 50 milyon sattığını açıkladı.

Bilindiği üzere gerek grafik performansı gerekse de işlem gücü açısından Wii rakipleri PlayStation 3 ve Xbox 360'ın rakibi olacak düzeyde değil ancak konsolun oyun dünyasına getirdiği harekete duyarlı oynanabilirlik deneyimi, çok sayıda eğlenceli oyun ve Wii Fit gibi alternatif uygulamalar ile takip edilen fiyatlandırma stratejisi sayesinde milyonlarca adet satmayı başardı. Nintendo Wii için Hollywood GPU'sunu sağlayan AMD'de konsolun elde ettiği başarıya paralel olarak yüksek satış rakamlarına ulaştı.

Nintendo'nun Entegre Araştırma-Geliştrme bölüm yöneticisi Genyo Takeda, AMD ile yakın ilişki içerisinde olduklarını, AMD'nin grafik teknolojilerindeki deneyimi ve sağladığı Hollywood GPU'sunun Wii'nin başarısında önemli bir parça olduğunu açıklarken, AMD' nin grafik ürünleriden sorumlu yöneticisi Rick Bergman da Nintendo ile sıkı ilişkilerin ve ortak çalışmanın devam edeceğini açıklarken, hem serin çalışan hem de konsolu için gerekli grafik gücünü sağlayan Hollywood GPU'sunun, Nintendo Wii'nin başarısında etkin bir rol üstlendiğini ifade etti.


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sadtneverdie 10 yıl
o alete hangi gpu yu koyarsan koy aynı işi görür. nintendo grafiğe değil oynanabirliğe bakar. kimse aksini savunmasın.
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faho 10 yıl
Wii'nin donanımı aslında o kadar da aciz değil;metroid prime 3 nasıl wii gibi güçsüz denilen bir aletten çıkıyorsa,aynı şekilde benzer grafik vb.. düzeyinde oyunlar çıkabilir.480p ve 60 fps net performans veren bir metroid prime var önümüzde.Kaldı ki oyunda kullanılan renk paleti ve detaylar da cabası.

Gamecube de kendi zamanındaki en güçlü konsol idi,sanılanın aksine gerek kaplama,gerekse işlemci hızı bakımından en güçlü konsol sanılan xbox1'den de güçlü idi.Ne oldu?Çok mu kıymeti bilindi?
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N-0NE 10 yıl
Forumda tartışılırken okuduğum mesajı hatırladığım kadarıyla yazdım.Yani boş bi mesaj değil...
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tolgacem 10 yıl
n-one dedigin x-box360 daki gpu için geçerli atinin.

ps3 deki nvidianın gpusu 7900 e benzer xbox 360 dakide ati x1950 lere benzer

ama bu hollywood 2 sinin yanında zayıf kaçar
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Vuze 10 yıl

Orjinalden alıntı: N-0NE

Ati hollwood gpusu özel bi gpudur ps3 deki gpu 7900gt'ye benzer özellikli bi gpu ama hollywood gpusu 7900gt'den daha üstün bi gpudur...

kanıtlayabilecek elinde kanıt varmı yoksa boşa ortalıgı kızıştırmak için yazılmış mesajmı?
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max975 10 yıl
bakalım bu krizde ne kadar satabilecek..
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N-0NE 10 yıl
Ati hollwood gpusu özel bi gpudur ps3 deki gpu 7900gt'ye benzer özellikli bi gpu ama hollywood gpusu 7900gt'den daha üstün bi gpudur...
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alito 10 yıl
yoğun ve yüksek çözünürlüklü grafik işleme kabiliyeti düşük bir gpu ama denildiği gibi az ısınıyor ve tabi buna paralel olarak az enerji tükettiğinide söyleyebiliriz. kısacası wii 'nin oyun prensiplerini fazlasıyla karşılayan bir gpu.
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mamad 10 yıl
Konsollar da AMD/ATI'ye daha çok mu güveniliyor acaba? Sanırım ati'nin gpu'larının satış rakamı nvidia'nıkine göre (PS3) daha fazla. XBOX360'ın grafik anlamda daha güçlü olduğu da bilinen bir gerçek. Wii'nin gpu özellikleri nelerdir acaba? Xbox ve PS3'ten daha zayıf olduğu söylenmiş. Merak ettim şimdi.
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husNUKE 10 yıl
20$ kazansa gpu başına çılgın para, okulu bırakıp gpu işine mi girsem :D
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eric13 10 yıl
valla ne kadar değeri var ki o gpuun satsa ne yazar satmasa ne yazar xenosuda ati tasarladı ama üretimi microsoftun elinde ondan da pek bir şey kazanmadı aslında
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Last Troll Bender 10 yıl
öyle bir aşağılamışsınki gpu'yu görende "ben daha geçen hafta ondan daha iyi bir şey tasarladım" diyeceksin zanneder. alet dünyada 50 milyon satmış, alanlarda "biz sırf meraktan aldık, berbat ötesi bişeymiş" de demiyor. herkes tutturmuş grafikleri berbatmışta, işlemcisi dandikmişte bilmemne. sony'de konsoluna hareket algılayan joystick koysun o zaman tartışalım.


Orjinalden alıntı: eric13

valla ne kadar değeri var ki o gpuun satsa ne yazar satmasa ne yazar xenosuda ati tasarladı ama üretimi microsoftun elinde ondan da pek bir şey kazanmadı aslında

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