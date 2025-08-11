Nintendo satış rakamlarını açıkladı: İşte en çok satan konsollar

Tam Boyutta Gör Nintendo, dünya genelinde 860 milyondan fazla konsol, 5.9 milyardan fazla oyun sattığını resmen açıkladı. Nintendo, 1983 yılında Japonya'da Family Computer (Famicom) sisteminin piyasaya sürülmesinden bu yana, Nintendo Switch 2'ye kadar Nintendo'nun odak noktasının oyun sistemleri ve yazılımlarının geliştirilmesi, üretimi ve satışı olduğunu belirtti.

860 milyon konsol, 5.9 milyar oyun satışı

Nintendo, bugüne kadar dünya çapında 5.9 milyardan fazla video oyunu ve 860 milyondan fazla donanım sattı. Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Pokémon, Metroid, Kirby, Animal Crossing, Pikmin ve Splatoon gibi seriler geliştirdi.

En çok satan Nintendo konsolları

Donanım söz konusu olduğunda, Nintendo DS 154.02 milyon adetlik sevkiyatla Nintendo’nun en çok satan platformu olmaya devam ediyor. Ancak Nintendo Switch, 153.10 milyon adetle hemen arkasında yer alıyor ve yakında tacı alabileceği tahmin ediliyor. Diğer klasikler arasında; 118.69 milyon adetlik satış rakamına sahip Game Boy ve 101.63 milyon adetlik satış rakamına sahip Wii yer alıyor. Yeni Nintendo Switch 2, piyasaya sürülmesinden bu yana 6 milyon sınırını aştı.

Nintendo DS - 154.02 milyon

Nintendo Switch - 153.10 milyon

Game Boy - 118.69 milyon

Wii - 101.63 milyon

Game Boy Advance - 81.51 milyon

Nintendo 3DS - 75.94 milyon

NES - 61.91 milyon

SNES - 49.10 milyon

Nintendo 64 - 32.93 milyon

GameCube - 21.74 milyon

Wii U - 13.56 milyon

Nintendo Switch 2 - 6 milyondan fazla

Yazılım tarafında, beklendiği üzere Mario 971.69 milyon adetlik satışla lider en çok satan Nintendo oyunu. Pokémon 489 milyonla ikinci sırada yer alırken, onu Wii Serisi, The Legend of Zelda ve Donkey Kong takip ediyor. Fandom Video Game Sales Wiki'den alınan bu rakamlar, tüm platformlardaki toplam satışları yansıtıyor.

