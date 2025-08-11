Nintendo satış rakamlarını açıkladı: İşte en çok satan konsollar

860 milyon konsol, 5.9 milyar oyun satışı
Nintendo, bugüne kadar dünya çapında 5.9 milyardan fazla video oyunu ve 860 milyondan fazla donanım sattı. Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Pokémon, Metroid, Kirby, Animal Crossing, Pikmin ve Splatoon gibi seriler geliştirdi.
En çok satan Nintendo konsolları
Donanım söz konusu olduğunda, Nintendo DS 154.02 milyon adetlik sevkiyatla Nintendo’nun en çok satan platformu olmaya devam ediyor. Ancak Nintendo Switch, 153.10 milyon adetle hemen arkasında yer alıyor ve yakında tacı alabileceği tahmin ediliyor. Diğer klasikler arasında; 118.69 milyon adetlik satış rakamına sahip Game Boy ve 101.63 milyon adetlik satış rakamına sahip Wii yer alıyor. Yeni Nintendo Switch 2, piyasaya sürülmesinden bu yana 6 milyon sınırını aştı.
- Nintendo DS - 154.02 milyon
- Nintendo Switch - 153.10 milyon
- Game Boy - 118.69 milyon
- Wii - 101.63 milyon
- Game Boy Advance - 81.51 milyon
- Nintendo 3DS - 75.94 milyon
- NES - 61.91 milyon
- SNES - 49.10 milyon
- Nintendo 64 - 32.93 milyon
- GameCube - 21.74 milyon
- Wii U - 13.56 milyon
- Nintendo Switch 2 - 6 milyondan fazla
Yazılım tarafında, beklendiği üzere Mario 971.69 milyon adetlik satışla lider en çok satan Nintendo oyunu. Pokémon 489 milyonla ikinci sırada yer alırken, onu Wii Serisi, The Legend of Zelda ve Donkey Kong takip ediyor. Fandom Video Game Sales Wiki'den alınan bu rakamlar, tüm platformlardaki toplam satışları yansıtıyor.Kaynakça https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/en/2025/250808.html https://www.gamingamigos.com/post/nintendo-860m-consoles Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
