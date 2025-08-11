Giriş
    Nintendo satış rakamlarını açıkladı: İşte en çok satan konsollar

    Nintendo Switch, en çok satan oyun konsolları arasında. Peki, Nintendo şimdiye kadar dünya genelinde kaç adet oyun konsolu ve oyun sattı? Resmi açıklama geldi.  

    nintendo konsol & oyun satış rakamları 2025 Tam Boyutta Gör
    Nintendo, dünya genelinde 860 milyondan fazla konsol, 5.9 milyardan fazla oyun sattığını resmen açıkladı. Nintendo, 1983 yılında Japonya'da Family Computer (Famicom) sisteminin piyasaya sürülmesinden bu yana, Nintendo Switch 2'ye kadar Nintendo'nun odak noktasının oyun sistemleri ve yazılımlarının geliştirilmesi, üretimi ve satışı olduğunu belirtti.

    860 milyon konsol, 5.9 milyar oyun satışı

    Nintendo, bugüne kadar dünya çapında 5.9 milyardan fazla video oyunu ve 860 milyondan fazla donanım sattı. Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Pokémon, Metroid, Kirby, Animal Crossing, Pikmin ve Splatoon gibi seriler geliştirdi.

    En çok satan Nintendo konsolları

    Donanım söz konusu olduğunda, Nintendo DS 154.02 milyon adetlik sevkiyatla Nintendo’nun en çok satan platformu olmaya devam ediyor. Ancak Nintendo Switch, 153.10 milyon adetle hemen arkasında yer alıyor ve yakında tacı alabileceği tahmin ediliyor. Diğer klasikler arasında; 118.69 milyon adetlik satış rakamına sahip Game Boy ve 101.63 milyon adetlik satış rakamına sahip Wii yer alıyor. Yeni Nintendo Switch 2, piyasaya sürülmesinden bu yana 6 milyon sınırını aştı.

    • Nintendo DS - 154.02 milyon
    • Nintendo Switch - 153.10 milyon
    • Game Boy - 118.69 milyon
    • Wii - 101.63 milyon
    • Game Boy Advance - 81.51 milyon
    • Nintendo 3DS - 75.94 milyon
    • NES - 61.91 milyon
    • SNES - 49.10 milyon
    • Nintendo 64 - 32.93 milyon
    • GameCube - 21.74 milyon
    • Wii U - 13.56 milyon
    • Nintendo Switch 2 - 6 milyondan fazla

    Yazılım tarafında, beklendiği üzere Mario 971.69 milyon adetlik satışla lider en çok satan Nintendo oyunu. Pokémon 489 milyonla ikinci sırada yer alırken, onu Wii Serisi, The Legend of Zelda ve Donkey Kong takip ediyor. Fandom Video Game Sales Wiki'den alınan bu rakamlar, tüm platformlardaki toplam satışları yansıtıyor.

    Kaynakça https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/en/2025/250808.html https://www.gamingamigos.com/post/nintendo-860m-consoles
