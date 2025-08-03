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    Nintendo uyardı: Konsolunuzu sıcak havalarda kullanmayın

    Nintendo, aşırı sıcaklar nedeniyle Switch ve Switch 2 kullanıcılarını uyardı. Japon firmaya göre konsollar, 35 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklarda aşırı ısınabilir ve düzgün çalışmayabilir.

    Nintendo uyardı: Konsolunuzu sıcak havalarda kullanmayın Tam Boyutta Gör
    Dünya genelinde yaşanan aşırı sıcaklar teknoloji devlerini de harekete geçirdi. Nintendo, Japonya'yı etkisi altına alan ve 35 santigrat derecenin üzerine çıkan kavurucu yaz sıcakların ardından resmi X (Twitter) hesabından bir uyarı yayınladı.

    Japon firma, Switch ve yeni nesil Switch 2 oyun konsollarının aşırı sıcaklarda kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Şirkete göre Switch konsolları 5 ila 35 santigrat derece arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmalı. Bu sıcaklık aralığının dışına çıkılması durumunda cihazlardada aşırı ısınma ve performans sorunları yaşanabileceği ifade ediliyor.

    Münferit vakalar yaşandı

    Her ne kadar şu ana kadar yaygın bir şikayet gelmemiş olsa da, Temmuz ayında özellikle Cyberpunk 2077 gibi yüksek sistem gereksinimi duyan oyunlar oynanırken bazı münferit aşırı ısınma vakaları yaşandığı belirtildi. Nintendo olası sorunların önüne geçmek için oyuncuları temkinli olmaya davet ediyor.

    Şirket özellikle dış mekanlarda, doğrudan güneş altında uzun süre oyun oynamaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Her ne kadar Nintendo bu paylaşımı ile anavatanı Japonya'ya hitap etmiş olsa da, başta ülkemiz olmak üzere mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla boğuşan dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların bu uyarıyı dikkate alması önemli.

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