Nintendo uyardı: Konsolunuzu sıcak havalarda kullanmayın

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Dünya genelinde yaşanan aşırı sıcaklar teknoloji devlerini de harekete geçirdi. Nintendo, Japonya'yı etkisi altına alan ve 35 santigrat derecenin üzerine çıkan kavurucu yaz sıcakların ardından resmi X (Twitter) hesabından bir uyarı yayınladı.

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Japon firma, Switch ve yeni nesil Switch 2 oyun konsollarının aşırı sıcaklarda kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Şirkete göre Switch konsolları 5 ila 35 santigrat derece arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmalı. Bu sıcaklık aralığının dışına çıkılması durumunda cihazlardada aşırı ısınma ve performans sorunları yaşanabileceği ifade ediliyor.

Münferit vakalar yaşandı

Her ne kadar şu ana kadar yaygın bir şikayet gelmemiş olsa da, Temmuz ayında özellikle Cyberpunk 2077 gibi yüksek sistem gereksinimi duyan oyunlar oynanırken bazı münferit aşırı ısınma vakaları yaşandığı belirtildi. Nintendo olası sorunların önüne geçmek için oyuncuları temkinli olmaya davet ediyor.

Şirket özellikle dış mekanlarda, doğrudan güneş altında uzun süre oyun oynamaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Her ne kadar Nintendo bu paylaşımı ile anavatanı Japonya'ya hitap etmiş olsa da, başta ülkemiz olmak üzere mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla boğuşan dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların bu uyarıyı dikkate alması önemli.

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