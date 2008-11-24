AMD Phenom 9950 Black Edition, sıvı azot ile 4.5GHz'i gördü

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Ocak ayında lanse edilmesi beklenen 45nm Phenom II işlemcileriyle yüksek hız aşırtma performansı sunacağı iddia edilen hatta 3GHz'de çalışan Phenom II 940 Black Edition modeliyle sıvı azot (LN2) altında 6GHz'i gördüğü ifade edilen AMD'nin an itibariyle satılmakta olan en güçlü masaüstü işlemcisi olan Phenom X4 9950 Black Edition ile 4500MHz'e ulaşıldı.

AMD'nin 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, 2.6GHz'de görev yapan Phenom 9950 modeli, Black Edition serisi dahilinde hazırlandığı için çarpan kilidi açık olarak geliyor. 2MB L2 ve 2MB L3 bellek ile donatılan doğal dört çekirdekli işlemcinin sıvı azot ile yapılan denemelerde 4500MHz'e ulaştığı bildirildi. Yapılan çalışmalarda işlemci gerilimi 1.86v'ye çıkartılırken anakart tercihi ise 790 GX'den yana olmuş.

Bir süre öncesine kadar entegre grafik işlemcili yonga seti kullanan anakartların hız aşırtma konusunda pek başarılı olmadığı düşünülürdü fakat özellikle AMD cephesinden arka arkaya gelen haberler bu kanıyı değiştirecek gibi görünüyor. Zira AMD, Phenom II ile hız aşırtma denemelerinde 790GX yonga setini kullanırken, habeirmize konu olan yeni çalılşmada da yine 790GX'e yer verilmiş.

Phenom 9950'nin 4.5GHz'i görmesinde etkin rol üstlenen donanımlardan biri de kullanılan anakart. Son dönemde hazırladığı anakartlarıyla dikkat çekmei başran Jetway'in 790GX+SB750 yonga setini kullanan HA07-ULTRA modeli tercih edilmiş. Phenom 9950 ile ulaşılan hız dikkat çekerken sıvı azot altında elde edilen değer 45nm Phenom II ile ilgili çıkan 6GHz haberlerine de adeta destek verir nitelikte.

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