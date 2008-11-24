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AMD Phenom 9950 Black Edition, sıvı azot ile 4.5GHz'i gördü

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Phenom 9950 Black Edition, sıvı azot ile 4.5GHz'i gördü
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Ocak ayında lanse edilmesi beklenen 45nm Phenom II işlemcileriyle yüksek hız aşırtma performansı sunacağı iddia edilen hatta 3GHz'de çalışan Phenom II 940 Black Edition modeliyle sıvı azot (LN2) altında 6GHz'i gördüğü ifade edilen AMD'nin an itibariyle satılmakta olan en güçlü masaüstü işlemcisi olan Phenom X4 9950 Black Edition ile 4500MHz'e ulaşıldı.

AMD'nin 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, 2.6GHz'de görev yapan Phenom 9950 modeli, Black Edition serisi dahilinde hazırlandığı için çarpan kilidi açık olarak geliyor. 2MB L2 ve 2MB L3 bellek ile donatılan doğal dört çekirdekli işlemcinin sıvı azot ile yapılan denemelerde 4500MHz'e ulaştığı bildirildi. Yapılan çalışmalarda işlemci gerilimi 1.86v'ye çıkartılırken anakart tercihi ise 790 GX'den yana olmuş.

Bir süre öncesine kadar entegre grafik işlemcili yonga seti kullanan anakartların hız aşırtma konusunda pek başarılı olmadığı düşünülürdü fakat özellikle AMD cephesinden arka arkaya gelen haberler bu kanıyı değiştirecek gibi görünüyor. Zira AMD, Phenom II ile hız aşırtma denemelerinde 790GX yonga setini kullanırken, habeirmize konu olan yeni çalılşmada da yine 790GX'e yer verilmiş.

Phenom 9950'nin 4.5GHz'i görmesinde etkin rol üstlenen donanımlardan biri de kullanılan anakart. Son dönemde hazırladığı anakartlarıyla dikkat çekmei başran Jetway'in 790GX+SB750 yonga setini kullanan HA07-ULTRA modeli tercih edilmiş. Phenom 9950 ile ulaşılan hız dikkat çekerken sıvı azot altında elde edilen değer 45nm Phenom II ile ilgili çıkan 6GHz haberlerine de adeta destek verir nitelikte.

CPU-Z onay linki için; http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=450255


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XivA 11 yıl
dört gözle bekliyorum PII leri. çıksında bizde şu 9950 leri 120 usd civarında alsak. bizi 1-2 yılda daha götürür bunlar.
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Promity 11 yıl
Hava soğutmayla genelde 3.2yi geçemiyordu millet yabancı forumlardada bu böyleydi sb750 anakartlardada acc yi aktif edemiyorlardı sonuçta iyi bir seri idi phenom ddr bellek kontrolcü olması nehalemdede olduğu gibi işlemciyi dolduruyor fazladan cache bellek eklemekte mümkün olmuyor mimariyi büyütmeden bunu oyun testlerindede görüyoruz. Phenom1 lerin hakkı yenmiş baya i7 ye(nehaleme)bakınca öyle gözüküyor. PhenomII eğer coreİ7 yi geçerse kimin üstün olduğu görülecek bakarsınız s939 vs P4 olayına döner:)
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strafor 11 yıl
We LovAMD !
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sertacaygun 11 yıl
Korkunc,harbiden çok korkunc yorumlar yapıyorsun. İşine gelince "vay be,OC'a bak." , "Intel'e geç,keyfine bak." demeyi bilirsin,AMD'ye OC çekilir,"O öyle olmamalıydı..."
Neyse,diyecek çok şey var. Üzülen,kırılan sen olursun,forumun da kalitesi düşmesin.
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fatihcanery 11 yıl
amd phenom 2 yi çok meraka ediyorum .fiyatını ve performansını..
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HoLY.oNE 11 yıl
hava sogutmadan haber versinler kimde sıvı azot var QX serisi 5ghz ustune de çıkıyor azotla fakat onmeli olan hava sogutma
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K0rkunc 11 yıl
sıvı azotla yapılan oc bence dikkate alınmamalı kaçımızın evinde sıvı azot var kaçımız sıvı azotla pc çalıştırıyoruz tmaamen gerçek dışı keşke en azından su soğutma ile bu değere ulaşsalar
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Lawagolem 11 yıl
Önemli olan hava soğutmayla alınan değerlerdir, bence.Herkes evinde sıvı azot kullanmıyor sonuçta :)
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RoyalForce 11 yıl
keramet sıvı azottamı işlemcidemi.
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esses... 11 yıl
Güzel olmuş olmasındada hani bi test değeri filan göryesydik, en azından intelin cpu larından birini hedef tahtasına koysaydı, mümkünse qx serisi olasydı ama anlaşılan biraz zor....
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ataman1941 11 yıl
Evet,her ne kadar süperpi vb. testler konulmamış olsada Phenom II'ler önceki seriden hem hız aşırtma hem performans anlamında daha rekabetçi olacağı kesin.Ben,Amd'nin Phenom II serisi ile de liderliğe göz dikeceğini sanmıyorum.Bu seri ile pazar kayıplarını elinden geldiği kadar telafi edecek ve asıl kozunu Bulldozer mimarisiyle ortaya koyacak.Ve engeç 2011 yılına kadar AMD bu sektördeki en karlı firma olma yolunda emin adımlarla ilerleyecektir.Çünkü,AMD artık platform üreticisi ve bunu yapabilen tek firma.Hatırlarsınız RD600 ile adeta çakılmıştı ama 3800 ve hemen ardından 4800 serisi ile liderlik koltuğunda.Bu liderliği 5800 serisi ile dahada güçlendirecektir.Anakart yongası konusunda ki başarısı ise malum 890 ile çok daha iyi olacak ve en sonunda işlemci tarafı ile bu platformu hem performans hem rekabet hemde fiyat anlamında en iyi temsil eden firma olacaktır.Eğer firmanın son günlerdeki almış olduğu kararlara bakarsanız durumun bu yönde olduğunun aşikar olduğunu göreceksiniz.Bulldozer serisi ile AMD gerçek anlamda bu liderliği her noktada alacaktır diye düşünüyorum.
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mertekin 11 yıl
Amd gerçekten bu seriyle bişeyleri başaracak galiba.Hayırlısı.
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sertacaygun 11 yıl
AMD'nin ürünleri benim çok hoşuma gider,kaç seneden beri de hep AMD önermişimdir arkadaşlara. Uygun fiyat ve gerçek güç,çoklu işlem yetneği AMD'dedir.
Benim görüşlerim bu yönde. Başlıkla ilgili yorumum ise,bu işlemci tam yük altında 250W falan çeker gibime geliyor.(Bu AMD'nin değil,doğal mimari ve bellek denetleyicisi yüzünden bu duruma gelmiştir.)Anakart iyi kaldırmış vallahi.
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ssonerb 11 yıl
amd yine bol keseden reklam yapıyor.en azından bu sefer cpu-z ile tablo koymuslar.bu seferde hüsrana ugramaz umarım.
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JrMaster 11 yıl

Orjinalden alıntı: ssonerb

amd yine bol keseden reklam yapıyor.en azından bu sefer cpu-z ile tablo koymuslar.bu seferde hüsrana ugramaz umarım.

Reklammı yapıyor amd reklam yapıyorsa intel ne yapıyor merak ediyorum bide onu söyle be

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freestyler_07 11 yıl
degerler güzel ama nedense çogu kullanıcı işlemcinin gerçek gücünü superpi yada 3dmark gibi programlarla gösterebildigine inandıgı için bu sonuçları da begenmeyeceklerdir
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JrMaster 11 yıl
Superpi de intel gibi 15sn altına inmezse cahil insanlar ki bolca var bunun performansını kaideye almaz intelde geçirmeye devam eder .

Amd helal olsun böyle devam güç güç dayanıklılık :)
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