Tarihin en güçlü taşınabilir oyun konsolu tanıtıldı

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Çinli teknoloji firması GPD, taşınabilir oyun konsolu pazarında çıtayı bir hayli yükseltecek bir adım attı. Şirket, daha önce ağırlıklı olarak mini PC'lerde görmeye alıştığımız yüksek performanslı AMD Ryzen AI Max+ 395 (Strix Halo) işlemci ile donatılmış WIN 5 isimli yeni taşınabilir oyun konsolunu duyurdu.

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Zen 5 mimarisi üzerine inşa edilen bu APU, tam 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı içeriyor. Maksimum 5.1 GHz'e kadar ulaşabilen saat hızları ve 64 MB L3 önbelleği sayesinde, masaüstü sınıfı performansı mobil formda sunabilecek kapasitede. Grafik tarafında ise 40 hesaplama birimi içeren entegre Radeon 8060S GPU var.

Detaylı lansman Ağustos'ta

GPD'ye göre APU’daki entegre grafik birimi, NVIDIA'nın GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarının giriş modelleriyle yarışabilecek düzeyde. Şirket ayrıca, WIN 5'in popüler Black Myth: Wukong oyununu 200 FPS'nin üzerinde çalıştırabildiğini gösteren test sonuçlarını da paylaştı. Grafik ayarlarının hangi seviyede olduğu açıklanmasa da, taşınabilir bir cihazda böylesine yüksek kare hızına ulaşılması gerçekten etkileyici.

GPD WIN 5'in tüm teknik detayları 1 Ağustos 2025'te düzenlenecek ChinaJoy 2025 fuarında açıklanacak. Bu etkinlikte konsolun fiyatı ve çıkış tarihi gibi bilgilerin de netleşmesi bekleniyor. Taşınabilir oyun konsolları alanında yeni bir dönemin kapılarını aralayabilecek bu cihazın nasıl bir etki yaratacağını hep birlikte göreceğiz.

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