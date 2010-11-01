AMD Phenom II X4 975 Black Edition 2011 için planlanıyor

AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi unvanıyla pazara sürülmesi beklenen Phenom II X4 975 Black Edition modelinde ertelemeye gidilmiş olabilir. Geçtiğimiz ay çıkan bazı haberlerde, dördüncü çeyrekte lanse edileceği belirtilen işlemcinin çıkışı, AMD'ye yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre yeni yıla kaldı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Deneb tasarımını baz alan işlemci, 6MB Seviye 3 ve her çekirdek için 512Kb olmak üzere 2MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip. Çalışma hızı 3.6GHz olarak belirkenen ve frekansı en yüksek dört çekirdekli işlemcilerden biri olacak Phenom II X4 975 Black Edition'ın ısıl güç tasarımı mevcut 970 BE modelinde olduğu gibi 125 Watt.

Soket AM3 formunda olan Phenom II X4 975 Black Edition'ın diğer detayları arasında 667MHz bellek kontrolcüsüne ve 2000MHz'de çalışan 16-bit HyperTransport hattıyla geleceğinden bahsedebiliriz. 938-pin organik micro-PGA Soket yapısına sahip olan yeni işlemci, 243mm2 olan zar alanı üzerinde 758 milyon transistör barındırıyor. 144-bit entegre bellek kontrolcüsü ile Soket AM2+ platformunda DDR2, Soket AM3 platformunda ise DDR3 bellek desteği sunan yeni işlemci, Black Edition serisinin en karakteristik özelliği olarak hız aşırtma uygulamaları için çarpan kilidi açık olarak geliyor. Ocak-Şubat-Mart döneminde çıkması beklenen Phenom II X4 975 BE'nin fiyatı 200$'ın altında olacak.