AMD Phenom II X4 975 Black Edition 2011 için planlanıyor

AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi unvanıyla pazara sürülmesi beklenen Phenom II X4 975 Black Edition modelinde ertelemeye gidilmiş olabilir. Geçtiğimiz ay çıkan bazı haberlerde, dördüncü çeyrekte lanse edileceği belirtilen işlemcinin çıkışı, AMD'ye yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre yeni yıla kaldı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Deneb tasarımını baz alan işlemci, 6MB Seviye 3 ve her çekirdek için 512Kb olmak üzere 2MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip. Çalışma hızı 3.6GHz olarak belirkenen ve frekansı en yüksek dört çekirdekli işlemcilerden biri olacak Phenom II X4 975 Black Edition'ın ısıl güç tasarımı mevcut 970 BE modelinde olduğu gibi 125 Watt.
Soket AM3 formunda olan Phenom II X4 975 Black Edition'ın diğer detayları arasında 667MHz bellek kontrolcüsüne ve 2000MHz'de çalışan 16-bit HyperTransport hattıyla geleceğinden bahsedebiliriz. 938-pin organik micro-PGA Soket yapısına sahip olan yeni işlemci, 243mm2 olan zar alanı üzerinde 758 milyon transistör barındırıyor. 144-bit entegre bellek kontrolcüsü ile Soket AM2+ platformunda DDR2, Soket AM3 platformunda ise DDR3 bellek desteği sunan yeni işlemci, Black Edition serisinin en karakteristik özelliği olarak hız aşırtma uygulamaları için çarpan kilidi açık olarak geliyor. Ocak-Şubat-Mart döneminde çıkması beklenen Phenom II X4 975 BE'nin fiyatı 200$'ın altında olacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
AMD Phenom X2 570 diye bir işlemci duyruldumu yoksa son olarak 565 X2 3.4Ghz la çift çekirdek devrini AMD kapatacak mı? Gerçi oda şuan çıkmadı ama kesin çıkacagına dair bilgiler var fiyatı 200 lira civarı olacıgı tahmin ediliyor
( Her şey hazır işlemciyi bekliyorum )
Amacım 4 Ghz+ alıp yüksek fps de oyun oynamak bilgisi olan ve önerisi olan ?
Ama amd bence gerçekten gereksiz geliştirmeler yapıyor..
2 sene önce çıkardığı 940 Be den bir farkı yok bununda sadece daha düşük maliyetle yapıyor okadar..
şöyle bellek desteğini 1333den 1600e 1800e çıkarsa
önbellek yapısını değiştirse sanal çekirdek vs koysa inteli gerçekten yıpratır..
Rekabet yapamıyor gibi geliyo bana..
çünkü biri i5760 bile 4ghz seviyesine gelebiliyor ve amd nin Phenom II x4 lerini rahatlıkla geçebiliyorsa burda düşünülmesi gerekiyor..
üretiyor zaten ama parasının hakkını isteyen bilinçli kullanıcılar alıyor.