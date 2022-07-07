Undervolting (ekran kartı ve işlemci voltaj düşürme) ne işe yarar, nasıl yapılır?

Undervolting nedir?

CPU ve GPU, herhangi bir elektronik bileşen gibi içinden geçeceği bir elektrik akımı gerektirir. Voltaj, esasen elektronların bir devreden aktığı basıncın ölçümüdür. İşlemci veya ekran kartını düşük voltajla çalıştırdığınızda o işlemcinin çalışması için mevcut enerji üzerinde etkisi olan bu basıncı azaltırsınız.

Voltaj düşürmenin arkasındaki fikir, işlemcinin performans kaybına veya kararsızlığına neden olmadan kullanabileceği en uygun minimum voltajı bulmaktır. Bu, hız aşırtmayı daha dengeli, sabit hale getirmek için voltajları yükseltmek kadar zordur ancak herhangi bir tehlikesi yoktur.

CPU veya GPU voltaj düşürme neden yapılır?

Ekran kartı veya işlemci voltajı düşürme işlemi neden yapılır? İlk olarak işlemciler esasen elektriği ısıya dönüştürür. Elektronlar tüm bu matematiği çalıştıran işlemcinin entegre devrelerinde hareket ederken ısı üretirler. Bu nedenle işlemcinin bir soğutma çözümüne ihtiyacı vardır çünkü çok ısınırsa çalışmayı durdurur.

Güç tüketimi bildiğiniz üzere watt olarak ölçülür ve watt için temel formül watt = volt x amper’dir. Voltu veya amperi düşürdüğünüzde toplam wattı da düşürmüş olursunuz. Bu, işlemcinin daha az güç kullanacağı ve daha az ısı üreteceği anlamına gelir.

Güç tüketimini azaltmak, voltaj düşürme için iyi bir nedendir, bu nedenle de dizüstü bilgisayarlarda popülerdir. Çünkü daha az güç tüketimi demek pilinin daha uzun süre dayanması demek. Isıyı azaltmak ta önemlidir; bir işlemcinin daha yüksek saat hızlarında daha uzun süre çalışmasına olanak tanır.

Undervolting işlemi, hem ekran kartlarında hem de işlemcilerde daha düşük güç tüketimi ve daha az fan gürültüsü sağlamakla birlikte performansı az da olsa artırır ancak sadece performans artırmak için tercih edilen bir yol değildir.

Voltaj düşürme nasıl mümkün olur?

İşlemci veya ekran kartı belli bir voltajda (veya voltaj aralığında) çalışacak şekilde tasarlanmış olmasına rağmen nasıl olur da düşük voltajda çalışmaya devam eder? İşlemcinin doğası gereği mümkündür.

İşlemciler fotolitografi olarak bilinen bir işlem kullanılarak silikon plakalardan kazınır. Bu, dünyadaki en hassas üretim süreçlerinden biridir. İşlemciler belirli performans sınıflarına ayrılır ve doğrulamayı geçenlerin belirli voltaj ve saat hızı aralığında çalışması garanti edilir. Bu işlemci grubu içinde bazıları belirtilen teknik özelliklerinden daha düşük voltajlarda sorunsuzca çalışır. Aynı şey hız aşırtmada da olur.

Gerektiğinden daha düşük voltajlarda iyi çalışan işlemci ve ekran kartına sahip laptopta güçten tasarruf edebilir, ısıyı azaltabilir, gürültüyü kesebilir, belki oyunlarda biraz daha yüksek FPS alabilirsiniz.

Voltaj düşürme (Undervolting) nasıl yapılır?

Bir işlemcinin voltajını ayarlamanın iki yolu vardır. İşlemcinin ayarlarını yazılım seviyesinde ayarlamak için BIOS ve UEFI menüsünü kullanabilir veya Intel Extreme Tuning Utility, ThrottleStop gibi bir CPU voltaj düşürme programı kullanabilirsiniz. Yazılım yöntemi, her değişiklikte bilgisayarı yeniden başlatma gerektirmediğinden mükemmel voltajı bulmanın en pratik yoludur. En iyi voltaj değerini bulduktan sonra üretici yazılımı ayarlarından sabitleyebilirsiniz.

Ekran kartı için MSI Afterburner programını kullanabilirsiniz. Aracı bilgisayarı her başlattığınızda ayarları uygulayacak şekilde ayarlamanız gerekir.

Voltaj düşürme zararlı mıdır?

Voltaj düşürme nedeniyle bilgisayarınıza zarar verme riskiniz fiilen sıfırdır. CPU veya GPU’ya çok fazla volt vererek zarar verebilirsiniz. Bununla birlikte voltaj çok düşerse kararsız bir sisteme sahip olabilirsiniz. Bu nedenle işlemden önce önemli her şeyi yedeklemek akıllıca olacaktır.

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