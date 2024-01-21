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    Intel Arrow Lake-S işlemciler ve LGA-1851 platformu sızdı

    Yaklaşmakta olan Intel Arrow Lake-S işlemciler yavaş yavaş netleşmeye başladı. Son olarak 15.nesil işlemciler ve LGA-1851 soketini içeren bazı slayt görüntüleri ortaya çıktı. 
    Intel Arrow Lake-S işlemciler ve LGA-1851 platformu sızdı! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Intel, CES 2024'te yaptığı sunumda, Intel Arrow Lake-S masaüstü ve Lunar Lake mobil işlemcilerin 2024'ün ikinci çeyreğinde çıkış yapacağını duyurdu. Bunlar arasından Arrow Lake-S serisi ise, en radikal yükseltmelerden biri olacak. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, yaklaşmakta olan LGA-1851 platformunu hakkında bazı yeni bilgiler ortaya çıktı.

    Arrow Lake-S işlemciler için geri sayım başladı

    Sızdırılan belgelere göre Arrow Lake-S işlemciler, en üst seviyede 8 performans ve 16 verimlilik olmak üzere 24+1 (NPU) çekirdekli bir konfigürasyonda mevcut olacak. Bunun mevcut Raptor Lake-S serisiyle benzer olduğu hatırlatalım. Hız aşırtma desteğine sahip K serisi CPU'lar için belirtilen TDP aralığı ise 125W.

    Diğer detaylara gelirsek, görünüşe göre Arrow Lake işlemciler, gelecekte üç kalıp çeşidine sahip olacak. Bu sürümlerin çeşitli masaüstü sistemlerde kullanılması ve potansiyel olarak HX serisi altında sunulması bekleniyor. Bunlar ise şu şekilde:

    • 8P + 16E (24 Çekirdek)
    • 6P + 16E (22 Çekirdek)
    • 6P + 8E (14 Çekirdek)

    Ayrıca LGA-1851 soketiyle uyumlu 800 serisi anakartların detayları da paylaşıldı. Buna göre DDR4 uyumluluğu artık tamamen rafa kalkıyor. Öyle ki yalnızca DDR5-6400 ve üzeri belleklere destek sunulacak. Üstelik 4 yeni hattın eklenmesiyle PCIe Gen 5 x16 PCIe, x4 PCIe 5.0 ve diğer depolama ve donanımlar için x4 PCIe 4.0 hattına yer verilecek.

    Intel Arrow Lake-S işlemciler ve LGA-1851 platformu sızdı! Tam Boyutta Gör
    Böylece M.2 sürücüye ayrılmış en az x8 ve PCIe bağlantılı cihazlar için 4+4+2 Gen4 şerit olmak üzere toplam 24 PCIe Gen 4 hattı sunulacak. Üstelik DisplayPort 2.0 UHBR20 ve Thunderbolt 4 standartlarından da bahsediliyor.

    Intel LGA-1851 platformunun destek süresine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak muhtemel olarak, 2026 yılına, yani Panther Lake-S serisine kadar uyumlu olacak.

    - Z790 Z890
    Çıkış tarihi 2022 son çeyrek 2024 ikinci çeyrek
    Soket LGA-1700 LGA-1851
    DDR4 uyumluluğu Var Yok
    DDR5 uyumluluğu Var Var
    İşlemci mimarileri

    12.Nesil Alder Lake-S

    13.Nesil Raptor Lake-S

    14.Nesil Raptor Lake-S Refresh

    Core Ultra 200 Arrow Lake-S,

    Core Ultra 300 Arrow Lake S Refresh

    Core Ultra 400 Panther Lake-S
    CPU PCIe desteği 16x Gen 5, 4x Gen 4 20x Gen 5, 4x Gen 4
    Arayüz PCIe desteği 20x Gen 4, 8x Gen 3 24x Gen 4
    Wi-Fi uyumluluğu Wi-Fi 6E, 7 Wi-Fi 7
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 3 saat önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 5 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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