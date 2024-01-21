Intel Arrow Lake-S işlemciler ve LGA-1851 platformu sızdı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Intel, CES 2024'te yaptığı sunumda, Intel Arrow Lake-S masaüstü ve Lunar Lake mobil işlemcilerin 2024'ün ikinci çeyreğinde çıkış yapacağını duyurdu. Bunlar arasından Arrow Lake-S serisi ise, en radikal yükseltmelerden biri olacak. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, yaklaşmakta olan LGA-1851 platformunu hakkında bazı yeni bilgiler ortaya çıktı.

Arrow Lake-S işlemciler için geri sayım başladı

Sızdırılan belgelere göre Arrow Lake-S işlemciler, en üst seviyede 8 performans ve 16 verimlilik olmak üzere 24+1 (NPU) çekirdekli bir konfigürasyonda mevcut olacak. Bunun mevcut Raptor Lake-S serisiyle benzer olduğu hatırlatalım. Hız aşırtma desteğine sahip K serisi CPU'lar için belirtilen TDP aralığı ise 125W.

Diğer detaylara gelirsek, görünüşe göre Arrow Lake işlemciler, gelecekte üç kalıp çeşidine sahip olacak. Bu sürümlerin çeşitli masaüstü sistemlerde kullanılması ve potansiyel olarak HX serisi altında sunulması bekleniyor. Bunlar ise şu şekilde:

8P + 16E (24 Çekirdek)

6P + 16E (22 Çekirdek)

6P + 8E (14 Çekirdek)

Ayrıca LGA-1851 soketiyle uyumlu 800 serisi anakartların detayları da paylaşıldı. Buna göre DDR4 uyumluluğu artık tamamen rafa kalkıyor. Öyle ki yalnızca DDR5-6400 ve üzeri belleklere destek sunulacak. Üstelik 4 yeni hattın eklenmesiyle PCIe Gen 5 x16 PCIe, x4 PCIe 5.0 ve diğer depolama ve donanımlar için x4 PCIe 4.0 hattına yer verilecek.

Tam Boyutta Gör Böylece M.2 sürücüye ayrılmış en az x8 ve PCIe bağlantılı cihazlar için 4+4+2 Gen4 şerit olmak üzere toplam 24 PCIe Gen 4 hattı sunulacak. Üstelik DisplayPort 2.0 UHBR20 ve Thunderbolt 4 standartlarından da bahsediliyor.

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Intel LGA-1851 platformunun destek süresine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak muhtemel olarak, 2026 yılına, yani Panther Lake-S serisine kadar uyumlu olacak.

- Z790 Z890 Çıkış tarihi 2022 son çeyrek 2024 ikinci çeyrek Soket LGA-1700 LGA-1851 DDR4 uyumluluğu Var Yok DDR5 uyumluluğu Var Var İşlemci mimarileri 12.Nesil Alder Lake-S 13.Nesil Raptor Lake-S 14.Nesil Raptor Lake-S Refresh Core Ultra 200 Arrow Lake-S, Core Ultra 300 Arrow Lake S Refresh Core Ultra 400 Panther Lake-S CPU PCIe desteği 16x Gen 5, 4x Gen 4 20x Gen 5, 4x Gen 4 Arayüz PCIe desteği 20x Gen 4, 8x Gen 3 24x Gen 4 Wi-Fi uyumluluğu Wi-Fi 6E, 7 Wi-Fi 7

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Intel Arrow Lake-S işlemciler ve LGA-1851 platformu sızdı!