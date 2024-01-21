Intel Arrow Lake-S işlemciler ve LGA-1851 platformu sızdı

Arrow Lake-S işlemciler için geri sayım başladı
Sızdırılan belgelere göre Arrow Lake-S işlemciler, en üst seviyede 8 performans ve 16 verimlilik olmak üzere 24+1 (NPU) çekirdekli bir konfigürasyonda mevcut olacak. Bunun mevcut Raptor Lake-S serisiyle benzer olduğu hatırlatalım. Hız aşırtma desteğine sahip K serisi CPU'lar için belirtilen TDP aralığı ise 125W.
Diğer detaylara gelirsek, görünüşe göre Arrow Lake işlemciler, gelecekte üç kalıp çeşidine sahip olacak. Bu sürümlerin çeşitli masaüstü sistemlerde kullanılması ve potansiyel olarak HX serisi altında sunulması bekleniyor. Bunlar ise şu şekilde:
- 8P + 16E (24 Çekirdek)
- 6P + 16E (22 Çekirdek)
- 6P + 8E (14 Çekirdek)
Ayrıca LGA-1851 soketiyle uyumlu 800 serisi anakartların detayları da paylaşıldı. Buna göre DDR4 uyumluluğu artık tamamen rafa kalkıyor. Öyle ki yalnızca DDR5-6400 ve üzeri belleklere destek sunulacak. Üstelik 4 yeni hattın eklenmesiyle PCIe Gen 5 x16 PCIe, x4 PCIe 5.0 ve diğer depolama ve donanımlar için x4 PCIe 4.0 hattına yer verilecek.
Intel LGA-1851 platformunun destek süresine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak muhtemel olarak, 2026 yılına, yani Panther Lake-S serisine kadar uyumlu olacak.
|-
|Z790
|Z890
|Çıkış tarihi
|2022 son çeyrek
|2024 ikinci çeyrek
|Soket
|LGA-1700
|LGA-1851
|DDR4 uyumluluğu
|Var
|Yok
|DDR5 uyumluluğu
|Var
|Var
|İşlemci mimarileri
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12.Nesil Alder Lake-S
13.Nesil Raptor Lake-S
14.Nesil Raptor Lake-S Refresh
|
Core Ultra 200 Arrow Lake-S,
Core Ultra 300 Arrow Lake S Refresh
Core Ultra 400 Panther Lake-S
|CPU PCIe desteği
|16x Gen 5, 4x Gen 4
|20x Gen 5, 4x Gen 4
|Arayüz PCIe desteği
|20x Gen 4, 8x Gen 3
|24x Gen 4
|Wi-Fi uyumluluğu
|Wi-Fi 6E, 7
|Wi-Fi 7
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.