Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Phenom II X6 ailesi için yüksek hızlı bir model de planlıyor

9 yıl
14,9b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD Phenom II X6 ailesi için yüksek hızlı bir model de planlıyor
Tam Boyutta Gör

6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisini pazara süren Intel'e karşı AMD de artık son hazırlıklarını yapıyor. Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini Nisan ayında lanse etmeyi planlayan firma, 2.6 GHz'de çalışan Phenom II X6 1035T, 2.8 GHz'de çalışan Phenom II X6 1055T (95W ve 125W TDP'li versiyonları olacak) ve 3.0 GHz'de çalışan Phenom II X6 1075T olmak üzere üç farklı model ile pazara giriş yapacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Soket AM3 formunda olan yeni işlemciler 9MB (3MB L2 + 6MB L3) bellek kapasitesiyle gelecek ve güncel anakart modelleriyle kullanılabilecekler.

Bahsi geçen üç modele ek olarak AMD'nin üçüncü çeyrek yani yaz dönemi için yeni bir Phenom II X6 modeli planladığı bildiriliyor. Model ismi netleşmeyen Phenom II X6 modelinin, temel özellikler açısından serinin diğer üyeleriyle benzer karakteristiğe sahip olacağı, farklı olaraksa 3.1 GHz ya da 3.2 GHz'de çalışacağı konuşuluyor. Isıl güç tasarımının 125 ya da 140 Watt olması beklenen yeni modelin Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
amd phenom 2 x6 1090 t 3.2 ghz 125w güç gereksinimi istiyor fiyatı 580 tl ile 617 tl arasında degişiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NLİ 8 yıl

DH Misafiri

amd phenom 2 x6 1090 t 3.2 ghz 125w güç gereksinimi istiyor fiyatı 580 tl ile 617 tl arasında degişiyor



Günaydın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
artık 125w ın sınır olması gerekiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killnOd 9 yıl
fx57


6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisini pazara süren Intel'e karşı AMD de artık son hazırlıklarını yapıyor. Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini Nisan ayında lanse etmeyi planlayan firma, 2.6 GHz'de çalışan Phenom II X6 1035T, 2.8 GHz'de çalışan Phenom II X6 1055T (95W ve 125W TDP'li versiyonları olacak) ve 3.0 GHz'de çalışan Phenom II X6 1075T olmak üzere üç farklı model ile pazara giriş yapacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Soket AM3 formunda olan yeni işlemciler 9MB (3MB L2 + 6MB L3) bellek kapasitesiyle gelecek ve güncel anakart modelleriyle kullanılabilecekler.


Bahsi geçen üç modele ek olarak AMD'nin üçüncü çeyrek yani yaz dönemi için yeni bir Phenom II X6 modeli planladığı bildiriliyor. Model ismi netleşmeyen Phenom II X6 modelinin, temel özellikler açısından serinin diğer üyeleriyle benzer karakteristiğe sahip olacağı, farklı olaraksa 3.1 GHz ya da 3.2 GHz'de çalışacağı konuşuluyor. Isıl güç tasarımının 125 ya da 140 Watt olması beklenen yeni modelin Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.




FX57 bu islemcilerin AM2+ bordlarda calisip calismayacagi kesin olarak belli mi BIOS update ile calisma ihtimalleri var gibi gozukuyor cunku resmi ve kesin bir aciklama varmi bu konuda?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
showstopper41 9 yıl
32nm olmadan phenom II x6 ların phenom II x4 lere fazla fark atamayacağını düşünüyorum.
4 GHz e yaklaştırmaya çalışmak phenom II x4 lere göre çok daha zor olacak diye tahmin ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim