AMD Phenom II X6 ailesi için yüksek hızlı bir model de planlıyor

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6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisini pazara süren Intel'e karşı AMD de artık son hazırlıklarını yapıyor. Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini Nisan ayında lanse etmeyi planlayan firma, 2.6 GHz'de çalışan Phenom II X6 1035T, 2.8 GHz'de çalışan Phenom II X6 1055T (95W ve 125W TDP'li versiyonları olacak) ve 3.0 GHz'de çalışan Phenom II X6 1075T olmak üzere üç farklı model ile pazara giriş yapacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Soket AM3 formunda olan yeni işlemciler 9MB (3MB L2 + 6MB L3) bellek kapasitesiyle gelecek ve güncel anakart modelleriyle kullanılabilecekler.

Bahsi geçen üç modele ek olarak AMD'nin üçüncü çeyrek yani yaz dönemi için yeni bir Phenom II X6 modeli planladığı bildiriliyor. Model ismi netleşmeyen Phenom II X6 modelinin, temel özellikler açısından serinin diğer üyeleriyle benzer karakteristiğe sahip olacağı, farklı olaraksa 3.1 GHz ya da 3.2 GHz'de çalışacağı konuşuluyor. Isıl güç tasarımının 125 ya da 140 Watt olması beklenen yeni modelin Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.