AMD platformundaki yeni bellek hızı rekoru: 2507MHz

Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerinde bellek hızı desteğini 1866MHz'e çıkartmaya hazırlanan AMD, mevcut işlemcilerinde 1333MHz'e kadar resmi bellek hızı desteği sunuyor. Intel'in aksine yüksek bellek hızlarına ulaşmanın görece daha zor olduğu AMD platformu için Chew rumuzlu profesyonel hız aşırtmacı 2500MHz'e ulaşarak dikkat çekici bir sonuç elde etti.

Asus'un 890FX çipsetli Crosshair IV Extreme anakartı üzerinde G.Skill'in Flame serisi bellek modülü ile gerçekleştirilen Sıvı Azot destekli "ekstrem" çalışma kapsamında, 6 çekirdekli Phenom II X6 1090T Black Edition ve bellek modülü aynı saat hızında yani 2507MHz'de çalıştırılarak AMD platformundaki bellek hız rekoru da kırılmış oldu.