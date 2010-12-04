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AMD platformundaki yeni bellek hızı rekoru: 2507MHz

8 yıl
8,1b
1
7
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD platformundaki yeni bellek hızı rekoru: 2507MHz
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Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerinde bellek hızı desteğini 1866MHz'e çıkartmaya hazırlanan AMD, mevcut işlemcilerinde 1333MHz'e kadar resmi bellek hızı desteği sunuyor. Intel'in aksine yüksek bellek hızlarına ulaşmanın görece daha zor olduğu AMD platformu için Chew rumuzlu profesyonel hız aşırtmacı 2500MHz'e ulaşarak dikkat çekici bir sonuç elde etti.

Asus'un 890FX çipsetli Crosshair IV Extreme anakartı üzerinde G.Skill'in Flame serisi bellek modülü ile gerçekleştirilen Sıvı Azot destekli "ekstrem" çalışma kapsamında, 6 çekirdekli Phenom II X6 1090T Black Edition ve bellek modülü aynı saat hızında yani 2507MHz'de çalıştırılarak AMD platformundaki bellek hız rekoru da kırılmış oldu.

AMD platformundaki yeni bellek hızı rekoru: 2507MHz
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VenomS 8 yıl
vallahi birebir hızdaki performansını merak ettim doğrusu
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vidoko 8 yıl
genellikle hız aşırtmada bildiğim kadarıyla işlemcinin diğer çekirdekleri kapatılıyor 2 çekirdekle hıza devam ediliyor..
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DH Misafiri 8 yıl
g.skillden bunları görmek iyi.
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DH Misafiri 8 yıl
Geri kalan 4 çekirdeği bios ayarlarından kapatmış o yüzden 2 çekirdek olarak algılıyor cpu-z (:
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DH Misafiri 8 yıl
benim anlamadığım çekirdek hızı niye 2500 ve 2 çekirdek olarak görünüyo cpuz de
bu işte bi yanlışlık olmasın....
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devrimdoga 8 yıl
ileride 3000-4000 mhz rekorlarını görürsem hiç şaşmam :) 1333 mhz yi 2500 yapan 1866 yı 3000 mhz civarı rahat yapar
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Iron Mask 8 yıl
hwbot.org/...

Bellek 2000 MHz lik dual kitin tek parçası.
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