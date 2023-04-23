Acer yeni 3D ekranlı Predator oyuncu dizüstüsünü duyurdu

Tam Boyutta Gör Geçen yıl SpatialLabs ile iş birliğine giderek gözlüksüz 3 boyutlu ekranlar kullanmaya başlayan Acer, ürün gamını genişletiyor. Acer Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition oyuncu dizüstü bilgisayarı bunun son örneği.

Acer Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition

Acer Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition dizüstü bilgisayar modeli en iyi donanımlar ile performansı üst seviyeye çıkarırken 3D ekranı ile de oyunlarda daha farklı bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

Cihazda 2D standart bir ekran yer alırken kaplama tarzında bir merceksi likit kristal lens üçüncü boyutu dahil ediyor. SpatialLabs TrueGame uygulaması da gerekli algoritmaları çalıştırarak 3 boyutlu görüntüler ortaya çıkarıyor. Pek çok oyunda geliştiriciler üçüncü boyut verilerini de kodlara dahil ettiği için uygulamanın işi oldukça kolaylaşıyor. Hali hazırda 70’ten fazla oyun 3D Plus ve Ultra ayarlarda oynanabiliyor.

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13. nesil Intel Core i9-13900HX işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 4080 ekran kartı barındıran cihazda 32GB’a kadar DDR5 5600MHz RAM ve 2TB’a kadar PCIe 4.0 SSD seçenekleri mevcut. Intel Killer E2600 Ethernet kontrolcüsü ve Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i kartı ile de en akıcı bağlantı elde ediliyor.

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Yeni nesil soğutma sisteminin arka hava çıkışları RGB aydınlatma ile bezenmiş. Klavyede de RGB aydınlatma yer alıyor. İki adet Thunderbolt 4 çıkışı ile desteklenen Acer Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition dizüstü bilgisayar modeli 3999 Avro fiyat etiketi ile satılacak.

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Acer Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition geliyor