Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    macOS 26 güncellemesi almayacak Mac modelleri belli oldu

    Apple, macOS 26 güncellemesiyle Mac bilgisayarlara gelecek yenilikleri yakında tanıtacak. WWDC 2025 etkinliği öncesinde macOS 26 almayacak Mac modellerinin listesi paylaşıldı.

    macOS 26 güncellemesini almayacak & alacak Mac modelleri Tam Boyutta Gör
    Apple, bu yıl değişikliğe giderek tüm yazılım güncellemelerini aynı numarayla tanıtacak. Bu bağlamda macOS’in bir sonraki büyük sürümü macOS 26 olacak. Apple’ın şu anda macOS Sequoia ile uyumlu olan birkaç eski Intel tabanlı Mac modeli için desteği keseceği söyleniyor. Yani, macOS 15 bu modellerin son güncellemesi olacak.

    macOS 26 güncellemesini almayacak Mac bilgisayarlar

    MacBook Pro (2018), iMac Pro (2017), Mac mini (2018) ve MacBook Air (2020, Intel tabanlı) modellerin macOS 26 güncellemesini almayacağı söyleniyor. Bu Mac’ler, ‌macOS Sequoia‌ güncellemesini destekleyen en eski Mac’lerdi ve geliştirme sürümlerinde yer almamaları macOS 26'nın resmi uyumluluk listesinden çıkarılma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.

    macOS 26 alacak Mac modelleri

    Bu, Apple'ın Intel tabanlı Mac'ler için desteğini daralttığı ve tüm özellikleri öncelikli olarak Apple Silicon işlemcili modellere sunmaya devam ettiği üst üste ikinci yıl olacak. macOS 26 güncellemesini alacak Mac modelleri:

    • ‌MacBook Pro‌ (2019 ve daha yeni modeller)
    • ‌iMac‌ (2020 ve daha yeni modeller)
    • Mac Pro (2019 ve daha yeni modeller)
    • ‌Mac mini‌ (M1 ve daha yeni modeller)
    • Mac Studio (tüm modeller)
    • ‌MacBook Air‌ (‌M1‌ ve daha yeni modeller)

    macOS 26 ne zaman çıkacak?

    macOS 26'nın ilk geliştirici beta sürümünün 17 GB’ı aşması bekleniyor. macOS 26, 9 Haziran'da başlayacak olan Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) resmen tanıtılacak. Geçmişte olduğu gibi, yeni macOS güncellemesinin ilk geliştirici beta sürümü etkinliğin hemen ardından yayınlanacak. macOS 26 public beta Temmuz ayında, final sürümü de sonbaharda tüm kullanıcılara açılacak.

    Kaynakça https://appleinsider.com/articles/25/05/28/macos-26-may-not-support-2018-macbook-pros-2019-imacs-or-the-imac-pro https://www.macrumors.com/2025/05/29/macos-26-rumored-to-drop-support-for-these-macs/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    Profil resmi
    turkelvis 5 saat önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    range rover evoque kronik sorunlar 1.78 boy kaç kilo olmalı askere gittikten sonra bedelliye çevirme trafik cezasına itiraz reddedilirse vekalet ücreti mercedes glb neden ucuz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF A15
    ASUS TUF A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum