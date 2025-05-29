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Tam Boyutta Gör Apple, bu yıl değişikliğe giderek tüm yazılım güncellemelerini aynı numarayla tanıtacak. Bu bağlamda macOS’in bir sonraki büyük sürümü macOS 26 olacak. Apple’ın şu anda macOS Sequoia ile uyumlu olan birkaç eski Intel tabanlı Mac modeli için desteği keseceği söyleniyor. Yani, macOS 15 bu modellerin son güncellemesi olacak.

İddia: Apple, iOS 19 yerine iOS 26'yı tanıtacak 22 sa. önce eklendi

macOS 26 güncellemesini almayacak Mac bilgisayarlar

MacBook Pro (2018), iMac Pro (2017), Mac mini (2018) ve MacBook Air (2020, Intel tabanlı) modellerin macOS 26 güncellemesini almayacağı söyleniyor. Bu Mac’ler, ‌macOS Sequoia‌ güncellemesini destekleyen en eski Mac’lerdi ve geliştirme sürümlerinde yer almamaları macOS 26'nın resmi uyumluluk listesinden çıkarılma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.

macOS 26 alacak Mac modelleri

Bu, Apple'ın Intel tabanlı Mac'ler için desteğini daralttığı ve tüm özellikleri öncelikli olarak Apple Silicon işlemcili modellere sunmaya devam ettiği üst üste ikinci yıl olacak. macOS 26 güncellemesini alacak Mac modelleri:

‌MacBook Pro‌ (2019 ve daha yeni modeller)

‌iMac‌ (2020 ve daha yeni modeller)

Mac Pro (2019 ve daha yeni modeller)

‌Mac mini‌ (M1 ve daha yeni modeller)

Mac Studio (tüm modeller)

‌MacBook Air‌ (‌M1‌ ve daha yeni modeller)

macOS 26 ne zaman çıkacak?

macOS 26'nın ilk geliştirici beta sürümünün 17 GB’ı aşması bekleniyor. macOS 26, 9 Haziran'da başlayacak olan Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) resmen tanıtılacak. Geçmişte olduğu gibi, yeni macOS güncellemesinin ilk geliştirici beta sürümü etkinliğin hemen ardından yayınlanacak. macOS 26 public beta Temmuz ayında, final sürümü de sonbaharda tüm kullanıcılara açılacak.

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macOS 26 güncellemesi almayacak Mac modelleri belli oldu

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