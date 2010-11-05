AMD, Radeon HD 6900 serisinde bellek kapasitesini iki kat arttırıyor

AMD yüksek performans segmentindeki yeni modelleri için geri sayıma başladı. Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerini geçtiğimiz günlerde pazara sunan firma, yenilikçi GPU tasarımını baz alan Radeon HD 6900 serisini ise ay sona ermeden lanse edecek. Cayman kod adı verilen ve 4D ALU tasarımını baz alan yeni grafik yongasının güç verdiği ekran kartı ailesi, daha önceki haberlerimizde de dile getirdiğimiz üzere ilk etapta, tek GPU'lu Radeon HD 6950 ve 6970 ile çift GPU'lu HD 6990 modellerinden oluşacak.

Yeni ekran kartları hakkında henüz resmi herhangi bir açıklamada bulunmayan AMD cephesindeki resmi tek performans figürü, Radeon HD 6970 modelinin, yerini alacağı Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında üç kat daha fazla Tessellation performans sunacağının açıklanmış olması. GPU tasarımında önemli değişiklikler olduğu için performansı hakkında net bir yorum yapılamayan Cayman GPU'su için 4D ALU tasarımından yola çıkarak 1920x paralel işlem birimiyle geleceği ve HD 5870'ten %40-50 hızlı olacağı yönünde bir takım tahminler de yok değil.

AMD'nin Radeon HD 6900 serisi için kesinleşen önemli detaylardan biri de bellek kapasitesi. Firma cephesindeki dökümanlara göre tek GPU'da yeni amiral gemisi olması beklenen Radeon HD 6970, 2GB GDDR5 bellek kapaitesiyel gelecek. Bazı kaynaklarca 6GHz seviyesinde çalışacağı iddia edilen ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak. Radeon HD 6950 modeli için henüz net bir bilgi olmasa da, AMD'nin bu model için üreticilere 1GB GDDR5 bellek seçeneği sunması da ihtimaller dahilinde yer alan bir seçenek.

Resmi lansmanı Aralık ayı için planlanan Antilles kod adlı Radeon HD 6990 modeli ise Cayman GPU'sunun çiftine sahip olacak ve 4GB GDDR5 bellekle gelecek gibi görünüyor. 2GB GDDR5 bellekle elen Radeon HD 5970 ile kıyaslandğında, bellek kapasitesinin iki kat arttığı Radeon HD 6990 modelinin, saf işlem gücü açısından da tüm zamanların en güçlü grafik kartı olacağı ve 5 TeraFLOP'un üzerinde bir işlem gücü sunması bekleniyor. AMD'nin hazırladığı en büyük GPU tasarımı olduğu belirtilen Cayman GPU'sundan güç alan Radeon HD 6970 ve Radeon HD 6950 modelleri sırasıyla 300 Watt ve 225 Watt'ın altında güç tüketecekler ancak resmi rakamlar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.