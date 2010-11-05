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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD, Radeon HD 6900 serisinde bellek kapasitesini iki kat arttırıyor

8 yıl
20,1b
1
50
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yüksek performans segmentindeki yeni modelleri için geri sayıma başladı. Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerini geçtiğimiz günlerde pazara sunan firma, yenilikçi GPU tasarımını baz alan Radeon HD 6900 serisini ise ay sona ermeden lanse edecek. Cayman kod adı verilen ve 4D ALU tasarımını baz alan yeni grafik yongasının güç verdiği ekran kartı ailesi, daha önceki haberlerimizde de dile getirdiğimiz üzere ilk etapta, tek GPU'lu Radeon HD 6950 ve 6970 ile çift GPU'lu HD 6990 modellerinden oluşacak.

Yeni ekran kartları hakkında henüz resmi herhangi bir açıklamada bulunmayan AMD cephesindeki resmi tek performans figürü, Radeon HD 6970 modelinin, yerini alacağı Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında üç kat daha fazla Tessellation performans sunacağının açıklanmış olması. GPU tasarımında önemli değişiklikler olduğu için performansı hakkında net bir yorum yapılamayan Cayman GPU'su için 4D ALU tasarımından yola çıkarak 1920x paralel işlem birimiyle geleceği ve HD 5870'ten %40-50 hızlı olacağı yönünde bir takım tahminler de yok değil.

AMD'nin Radeon HD 6900 serisi için kesinleşen önemli detaylardan biri de bellek kapasitesi. Firma cephesindeki dökümanlara göre tek GPU'da yeni amiral gemisi olması beklenen Radeon HD 6970, 2GB GDDR5 bellek kapaitesiyel gelecek. Bazı kaynaklarca 6GHz seviyesinde çalışacağı iddia edilen ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak. Radeon HD 6950 modeli için henüz net bir bilgi olmasa da, AMD'nin bu model için üreticilere 1GB GDDR5 bellek seçeneği sunması da ihtimaller dahilinde yer alan bir seçenek.

Resmi lansmanı Aralık ayı için planlanan Antilles kod adlı Radeon HD 6990 modeli ise Cayman GPU'sunun çiftine sahip olacak ve 4GB GDDR5 bellekle gelecek gibi görünüyor. 2GB GDDR5 bellekle elen Radeon HD 5970 ile kıyaslandğında, bellek kapasitesinin iki kat arttığı Radeon HD 6990 modelinin, saf işlem gücü açısından da tüm zamanların en güçlü grafik kartı olacağı ve 5 TeraFLOP'un üzerinde bir işlem gücü sunması bekleniyor. AMD'nin hazırladığı en büyük GPU tasarımı olduğu belirtilen Cayman GPU'sundan güç alan Radeon HD 6970 ve Radeon HD 6950 modelleri sırasıyla 300 Watt ve 225 Watt'ın altında güç tüketecekler ancak resmi rakamlar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Pixyslave 8 yıl
bu kartin uzerinde cizbiz kesin yapilir:)))) 10 dakkaya servis edilir:))
nvidiadan sasmam
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theyapici 8 yıl
şaka gibi 4 gb ekran kartı performas canavarı olacak tabi normaldir.benim laptopta 2b ram 1 gb kart var gerçi bununda fiyatı 1laptop eder gibi ya neyse ati doğru yolda:)
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DH Misafiri 8 yıl
6990 filan diolar 4 gb bellek kapasitesi bunlar ucuz olmıycaktır tabi ama bn sanmıorum gtx580 çıkınca ondan pahalı olsun .. pshyx konusundan denilcek tek şey var harbiden çok kasıyor yaa :D belki gerçekten farkediodur ama bnd mafia II de ayarlar en yüğksekte kasmadan oynuyodum ama pshyx açılınca kasma başlıor arabayla çarpınca oyundan atıyor donupta .şuan asus ati 5750 kullanıyorum . zotac gtx465 almayı düşnüyorum ama bu şirketler üst üste 6800 6900 580 filan çıkarınca :Dkararsız kaldım alimmi azıcık dahamı bekliyim die .. Hayırlısı :D şu 4 gb bellekli karta takıldım :D en az 600 750 wat power takmamız gerekir heralde onu desteklemek içinde 6 8 gb ram gerekir bnc . Bunlar 2011 e kadar .çıkartıkları ekran kartlarını beklicem baktım kyda deger bişi çıkmadı yada :D fiyatı uygun alabilcegimiz bişey 465 yada 460 alıcam .. nvıdıa chipsetli önerdiginiz bi ekran kartı varsa 5750 ye rakip alırız :D ama pahalı olmıcak fazla 470 480 ler çok poara 400 500 milyon veremem yani :Dyada 1000 civarı bize çok agır gelir
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sonalp 8 yıl
yeni nvidia gpu ları çok yakında x86 komut setiyle çalışabilecek. Son olarak bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan arkadaşlara cpu ile gpu nun komutları nasıl işlediğine dair sağlam birkaç makale okumalarını tavsiye ediyorum. sağdan soldan forumlardan duyduğumuz pazarlama malzemeleri ile ahkam kesmeyelim lütfen; komik oluyor.
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Guest-BF8E9B238 8 yıl

sonalp

yeni nvidia gpu ları çok yakında x86 komut setiyle çalışabilecek. Son olarak bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan arkadaşlara cpu ile gpu nun komutları nasıl işlediğine dair sağlam birkaç makale okumalarını tavsiye ediyorum. sağdan soldan forumlardan duyduğumuz pazarlama malzemeleri ile ahkam kesmeyelim lütfen; komik oluyor.


Vallahamı? Intel de babasının oğluydu zaten hemen verir lisansı.
Şimdi diyeceksiniz lisansa gerek yok emule eder. Ama bir gpu x86 çalıştırsa ne olur çalıştırmasa ne olur, çokta lazımdı!
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setek01 8 yıl

sonalp

yeni nvidia gpu ları çok yakında x86 komut setiyle çalışabilecek. Son olarak bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan arkadaşlara cpu ile gpu nun komutları nasıl işlediğine dair sağlam birkaç makale okumalarını tavsiye ediyorum. sağdan soldan forumlardan duyduğumuz pazarlama malzemeleri ile ahkam kesmeyelim lütfen; komik oluyor.

Yanlış fikirler de paylaşılırsa doğru bilgiler eninde sonunda elde edilecektir. Hatta bu sayfaları okudukça ne kadar yanlış fikir görürsem (kendimce diyelim)
daha da öğretici olduğunu düşünüyorum. Sağlam makale için link yazarsanız iyi olur amaç paylaşım değil mi?
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::Ashes:: 8 yıl
6970 in 300w güç tüketeceği kesin değil amd tarafından böyle bir haber yok..
bana kalırsa 6970 6850nin iki katı paralel işlemcili olacak ama 2 katı performans gösteremeyecek..
Gpu ve bellek saat hızları yükselecek ama yinede 6850nin iki katına gelemeyecek...
ama 6990 ile 6850nin çifti yada 6870in çifti gelecek..Belkide 4Dalu gerçekten verimliyse 6950 ile çifti olabilir..
daha kesin birşey yok ama çokta birşey beklemeyin bence sadece tek gpuda 5970 i geçer oda dx11de olur sadece belkide..
Ama 6990ın tabiki kral olcağı kesindir çünkü 6850 Cf performansını görüyoruz..
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St Batuhan 8 yıl
Şaşırman saçma @heatblast
Zira iz3d ile anaglyph stilde falan oynayabiliyorsun. Hatta uygun monitörlerle de daha kaliteli gözlüklerle [active shutter falan] takılabilirsinde :)
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vidoko 8 yıl
dereyi görmeden paçaları sıvamamak gerek aslında belki bu defada nvidia öne çıkabilir..ancak amd bukadar watt güçlü bir ekrankartıyla geliyorsa vardır bişeyler çıkınca görcez bakalım inş..
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Man From Atlantis 8 yıl
caspercılar yaşadı artık 2gb 6970 ile oyunların sınırlarını zorlarız..
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setek01 8 yıl
650 liraya alınmış milyon tane kart var birisi bana şu watt muhabbetinin şu anda 350 TL ikinci el sınırını zorlayan kartlarda farkı kaç senede kapatacağını rakamlarla ifade eder mi? Arkadaşlar zaten masaüstü güç tüketimleri çok fark etmiyor kaç saat oyun oynayalım da günde bu farkı kurtaralım. bir nerdeyse garantisi bitmek üzere olan GTX 260 daha ikinci elde 200 lira altına gelmedi senesi dolmayan AMD kartlar her zaman olduğu gibi ikinci elde hüsran. Gerçekten yaptıkları en iyi kartlardan olan 4870 bile nerelerde artık.
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Normandia_06 8 yıl
batuist o kadar şeyi boşa yazmışsın boşş boş :D
video encode işinde amd 5 yıl önce bitirdi olayı :D ne video encodesinden bahsediyon zuhahaha gel ATı nin 4 yıl önce ki kartıyla yarışalım mı bir bluray filmi hangisi daha hızlı ripliyor :D:D c++,physx uyduruk şeylerden bahsetmişin :D:D
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yasircivan91 8 yıl
Sapphire HD6990 Vapor-X Toxic O.C. edition merakla bekliorum acaba böle bişey çıkarmı? Sapphire hd4870 Vapor-X Toxic kullanıyorum kart çok iyi hala geçerli bi kart..
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