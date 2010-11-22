AMD Radeon HD 6900 serisinin tasarım özellikleri detaylandı

AMD'nin Radeon HD 6900 serisinde kullanacağı Cayman GPU'su için yeni dökümanlar yayınlandı. Radeon HD 6800 serisinden farklı olarak, mimari açıdan önemli güncellemeler içeren Cayman GPU'su, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere 4D ALU tasarımını baz alıyor. Güncellenen tasarım ile daha az zar alanından daha yüksek performans elde edildiği belirtilen Cayman GPU'su, TSMC'nin tesislerinde 40nm fabrikasyon süreciyle üretiliyor. Görüntülerden de anlaşılabileceği üzere 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan Cayman GPU'sunun 1920x paralel işlem birimi içermesi ve 30 SIMD motoru ile birlikt 96 doku ünitesi ve 32 ROP birimine sahip olması bekleniyor.

Yeni işlem özellikleri içeren Cayman GPU'sunun, tasarım tarafındaki güncellemeler ve mimari iyileştirmeler sayesinde mevcut tasarıma kıyasla daha verimli olduğu belirtiliyor. Yine daha önceki haberlermizde belirttiğimiz gibi, Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında 3 kat daha iyi Tessellation performansı sunacağı belirtilen Radeon HD 6970'in 5GHz'in üzerinde bellek hızına sahip olacağı belirtilirken, ince ayar çalışmaları devam ettiğinden henüz kesinleşmiş hızlar bilinmiyor.

Radeon HD 6950 ve 6970 modellerini 13 Aralık'ta pazar sunacak olan AMD, çift GPU'lu Radeon HD 6990 modelini ilk çeyrekte lanse edecek.