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AMD Radeon HD 6900 serisinin tasarım özellikleri detaylandı

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Radeon HD 6900 serisinin tasarım özellikleri detaylandı
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AMD'nin Radeon HD 6900 serisinde kullanacağı Cayman GPU'su için yeni dökümanlar yayınlandı. Radeon HD 6800 serisinden farklı olarak, mimari açıdan önemli güncellemeler içeren Cayman GPU'su, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere 4D ALU tasarımını baz alıyor. Güncellenen tasarım ile daha az zar alanından daha yüksek performans elde edildiği belirtilen Cayman GPU'su, TSMC'nin tesislerinde 40nm fabrikasyon süreciyle üretiliyor. Görüntülerden de anlaşılabileceği üzere 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan Cayman GPU'sunun 1920x paralel işlem birimi içermesi ve 30 SIMD motoru ile birlikt 96 doku ünitesi ve 32 ROP birimine sahip olması bekleniyor.

Yeni işlem özellikleri içeren Cayman GPU'sunun, tasarım tarafındaki güncellemeler ve mimari iyileştirmeler sayesinde mevcut tasarıma kıyasla daha verimli olduğu belirtiliyor. Yine daha önceki haberlermizde belirttiğimiz gibi, Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında 3 kat daha iyi Tessellation performansı sunacağı belirtilen Radeon HD 6970'in 5GHz'in üzerinde bellek hızına sahip olacağı belirtilirken, ince ayar çalışmaları devam ettiğinden henüz kesinleşmiş hızlar bilinmiyor.

Radeon HD 6950 ve 6970 modellerini 13 Aralık'ta pazar sunacak olan AMD, çift GPU'lu Radeon HD 6990 modelini ilk çeyrekte lanse edecek.

AMD Radeon HD 6900 serisinin tasarım özellikleri detaylandı
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theyapici 8 yıl
ps3 oyunlarıda pahalı ben hayatımda metin2 den başka oyuna para vermedim.Şükür onu da bıraktım yine fps oyunlara döndük.YAni amd gümbür gümbür geliyor.Birde şöyle 3d tvlere bağlanma felan olaydı süper olurdu
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annihilator 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


bu slide fake. FX57 yanlış slide'ı koymuş zira koyduğu diğer slide'lar doğru slide'lar.

Fake olan slide'ın doğrusu:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 8 yıl
mevcut oyunlarin bazilarini 1920x1080 cözünürlükte oynadinmi zorlaniyor ihtiyac var yani.
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spaydix 8 yıl
pc ile oyun konsolu bir degil misal ben kullanmak icin aldim ama fps oyunlarda joystik le oyun oynamak klavyeyle mouse un yerini almadi o yuzden sattim + internet kullanimi berbat pc deki ozgurluk yok pc ayri birsey
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ilhdmr 8 yıl

spaydix

pc ile oyun konsolu bir degil misal ben kullanmak icin aldim ama fps oyunlarda joystik le oyun oynamak klavyeyle mouse un yerini almadi o yuzden sattim + internet kullanimi berbat pc deki ozgurluk yok pc ayri birsey


pc gibisi yok.. hiç sevmedim konsolları. ama yarış çok güzel oluyor konsolda
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spaydix 8 yıl
gelsinde gorelim testleri
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ghost recon advanced 8 yıl
benim merak ettiğim bi konu şu tamam adamlar çalışıyorlar üretiyorlar piyasa sürüp para kazanıyorlar iyide bu kartları zorluyacak oyunlar nerde pc ye çıkan kaçta oyun var gelecekte bu kartları zorlasın ve almaya değsin çoğu kimse 700 ile 800 tl gibi bi rakam bayıcağına gidip ps3 alıyor ve daha iyi yapıyor en azından o makine verdiğin paranın hakkını veriyor çünkü oyunları çok şahane ama pc ye alıyorsun 1000 tl lik kart ortada doğru dürüst oyun yok
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