AMD, RDNA2 mimarili kartların gücünü gösteren bir teknoloji demosu fragmanı yayınladı

Bir dönem oldukça popüler olan teknoloji demosu modası, AMD ile yeniden hayat bulacakmış gibi görünüyor. Şirket, 19 Kasım’da düzenleyeceği etkinlikte göstereceği Hangar 21 adlı demonun tanıtım fragmanını yayınladı.
Yeni nesil mimarili kartların tüm özelliklerini görme fırsatı elde ettiğimiz demo’da AMD’nin FidelityFx çatısı altında sunacağı ekran alanı yansıması (SSR-Screen Space Reflection) ve ortam aydınlatması (Ambient Occlusion) iyileştirmeleri ile DirectX ışın izleme özelliğinin son damlasına kadar kullanıldığına tanıklık ediyoruz.
Ayrıca Bkz. "RX 6800 XT’nin 2K Ray Tracing performansı sızdı"İlginizi Çekebilir RX 6800 serisinin detaylı görselleri yayınlandı
AMD Radeon RX 6900 XT, Ryzen 9 3900X ce 32GB DDR4 belleğin görev yaptığı bir sistemde oynatılan demo oldukça etkileyici görseller sunarken hem PC kullanıcılarını hem de AMD teknolojilerini kullanan kadar yeni nesil konsol sahiplerini de mutlu edecek gibi duruyor.
Bir teknoloji demosu olmasından ötürü gerçek dünya uygulamalarında benzer kalitede görseller göreceğimizin garantisi olmasa da söz konusu videoda görülen teknolojilerin WOW: Shadowlands, Godfall ve Far Cry 6 gibi yapımlarda kullanılacağı biliniyor.
Demonun indirilebilir sürümünün son kullanıcıya ulaşıp ulaşmayacağı ile ilgili ise henüz kesin bir bilgi yok. Ancak AMD, yarın düzenleyeceği etkinlikte bu konuyla ilgili bir sürpriz yapabilir.
Aşağıda Hangar 21 tanıtım fragmanına göz atabilirsiniz.
https://www.pcgamer.com/amd-has-all-the-shinies/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bane gibi olacaktı
iyyy tırnaklara bak bana gibi suratta (batman dark knight)
Tırnaklara bak hey maşaAllah
dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer
Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen