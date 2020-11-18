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    AMD, RDNA2 mimarili kartların gücünü gösteren bir teknoloji demosu fragmanı yayınladı

    AMD, yeni nesil RDNA2 mimarili kartların özelliklerini gözler önüne seren bir teknoloji demosu fragmanı yayınladı. Hangar 21 isimli demo, 19 Kasım günü düzenlenecek etkinlikte gösterilecek.
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    Gökhan G.
    Editör
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    AMD, RDNA2 mimarili kartların gücünü gösteren bir teknoloji demosu fragmanı yayınladı
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    Bir dönem oldukça popüler olan teknoloji demosu modası, AMD ile yeniden hayat bulacakmış gibi görünüyor. Şirket, 19 Kasım’da düzenleyeceği etkinlikte göstereceği Hangar 21 adlı demonun tanıtım fragmanını yayınladı.

    Yeni nesil mimarili kartların tüm özelliklerini görme fırsatı elde ettiğimiz demo’da AMD’nin FidelityFx çatısı altında sunacağı ekran alanı yansıması (SSR-Screen Space Reflection) ve ortam aydınlatması (Ambient Occlusion) iyileştirmeleri ile DirectX ışın izleme özelliğinin son damlasına kadar kullanıldığına tanıklık ediyoruz.

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    AMD Radeon RX 6900 XT, Ryzen 9 3900X ce 32GB DDR4 belleğin görev yaptığı bir sistemde oynatılan demo oldukça etkileyici görseller sunarken hem PC kullanıcılarını hem de AMD teknolojilerini kullanan kadar yeni nesil konsol sahiplerini de mutlu edecek gibi duruyor.

    Bir teknoloji demosu olmasından ötürü gerçek dünya uygulamalarında benzer kalitede görseller göreceğimizin garantisi olmasa da söz konusu videoda görülen teknolojilerin WOW: Shadowlands, Godfall ve Far Cry 6 gibi yapımlarda kullanılacağı biliniyor.

    AMD, RDNA2 mimarili kartların gücünü gösteren bir teknoloji demosu fragmanı yayınladı
    Tam Boyutta Gör

    Demonun indirilebilir sürümünün son kullanıcıya ulaşıp ulaşmayacağı ile ilgili ise henüz kesin bir bilgi yok. Ancak AMD, yarın düzenleyeceği etkinlikte bu konuyla ilgili bir sürpriz yapabilir.

    Aşağıda Hangar 21 tanıtım fragmanına göz atabilirsiniz.



    https://www.pcgamer.com/amd-has-all-the-shinies/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    AjanHaKaN

    bane gibi olacaktı

    1 saat önce
    AjanHaKaN

    iyyy tırnaklara bak bana gibi suratta (batman dark knight)

    1 saat önce
    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    23 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    2 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    kaptan666 (Ridvan ) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kartlar satışa çıktı inceleme yok daha. Sanki ilk dx12 ultimate ekran kartıymış gibi bu neyin demosudur arkadaş.
    Yanıtla
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    DH Misafiri 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Video muhteşem AMD iyice coştu. PS5 de Dragon god ve Demon's Souls final bölümleri ile dehşet grafikler yapmış
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir insanın hayalleri bu kadar mı düşük olur arkadaş. 3 kuruşluk aygıtlar, teknolojik ekipmanlar bile halay oldu bizim için hayal. Şans oyunlarından para çıksın da biz de alalım diye hayal kuruyoruz. Ölmüşüz, ağlayanımız yok !
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    fakirler ağlar !
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