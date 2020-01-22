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    AMD RX 5600 XT’yi satışa sundu

    RDNA mimarisi üzerinde yükselen RX 5600 XT bugün satışa sunuldu. Modeller arttırılmış frekansıyla daha da kaslı bir konumda.
    19 sa.
    2,6b
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD RX 5600 XT’yi satışa sundu
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    AMD’nin RDNA mimarisi üzerinde şekillenen RX 5700 serisinin ardından kullanıcıların RDNA’ya uygun fiyattan erişebilmesi için firma yeni çözümlerin hazırlığına koyuldu. Bu girişimlerin bir sonucu olarak geliştirilen RX 5600 XT bugün itibariyle satışa sunulmuş durumda.

    RX 5600 XT teknik özellikleri

    Kalbinde 251 mm2 yüzey alanına sahip 7 nm Navi 10 XLE GPU’sunu barındıran kart bu haliyle RX 5700 ile aynı GPU’yu temel alıyor. 2304 shader çekirdeği, 64 ROP birimi ve 144 doku ünitesinden oluşan yonga 1130 MHz’den 1560 MHz’e kadar yükselen frekanslarda görev yapıyor.

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    AMD RX 5600 XT’yi satışa sundu
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    GPU frekansına ek olarak bellek tarafında da RX 5700’den ayrılan kart 6 GB kapasiteli bellekle desteklenmiş. 14 Gbps’lik GDDR6 tip belleklerin 192 bit bellek veri yolu üzerinden GPU ile iletişimini kurduğu PCB’de güç tüketimi ise 150 watt seviyesinde. 288 GB/s’lik bant genişliği sağlanan GPU’nun FP16 hesaplama kapasitesi ise 14.38 TFLOPS olarak ölçülmüş.

    RX 5600 XT'nin GPU piyasasında durumu

    Bazı performans verilerine göz atarak sözlerimizi noktalayalım. Model güncel oyunlarda AMD’nin son frekans artışı hamlesi sayesinde %10’luk FPS artışı yakalarken böylelikle RTX 2060’la kafa kafaya diyebileceğimiz bir seviyeye gelmiş. GTX 1660 Super’den ortalamada %13 hızlı konumda bulunan kart bu haliyle RX 5700’den de yaklaşık %7 geride.

    AMD RX 5600 XT’yi satışa sundu
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    FPS/$ oranı RX 5700'ün önünde

    RX 5700-RX  5600 tablosunu yorumlamak gerekirse MSPR itibariyle %20 daha ucuza %7 yavaş bir karttan söz ediyoruz. Tabi fabrika çıkışı hızaşırtmalı modellerde fiyat farkı %15’e düşebilir. VRAM eksisine gelecek olursak, evet 2020 yılında artık 8 GB VRAM tercih edilmeli.

    Ayrıca Bkz. "AMD RX 5800 XT 80 CU ile gelebilir"

    AMD RX 5600 XT’yi satışa sundu
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    Zira halihazırda 4 GB VRAM sınırı yavaş yavaş geçilmeye başlandı. 2 GB’lık VRAM eksiğine rağmen uzun vadede kullanılmayacaksa ve bütçe kısıtı söz konusuysa RX 5600 XT oldukça mantıklı bir seçim olacaktır. Son olarak 8 pinlik PCIe güç konnektörü üzerinden beslenen modelde görüntü aktarımı ise 1 HDMI ve 3 DP üzerinden sağlanıyor. Fiyat olaraksa 280 dolar belirlenmiş.



    https://www.techspot.com/review/1974-amd-radeon-rx-5600-xt/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Luke Neil 19 sa. en beğenilen
    Fiyat, güç bunlar güzel şeyler ama yazılım sorunları hala olması gerekenden çok çok fazla. Kullanıcılar oyuna göre driver peşinde koşuyor adeta. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yazılım işi büyük oranda çözülmeden fiyatın da gücün de bir önemi yok
    Fiyat, güç bunlar güzel şeyler ama yazılım sorunları hala olması gerekenden çok çok fazla. Kullanıcılar oyuna göre driver peşinde koşuyor adeta. Bu kabul edile...
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    barkin67 2 sa.
    Amd bir f/p ürünü daha çıkardı :))
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    eaglepaw_1903 7 sa.
    .
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    puandorg 8 sa.
    Bu işin diğer önemli kısmı da yazılım. İki elleriyle bir yazılımlarını doğrultamadılar. Yıllarca AMD kullandım, ucuzlukta bir GTX 1660 denk geldi, aldım geçtim. Daha önce hiç nvidia kullanmamıştım, meğerse daha önce ekran kartı kullanmamışım. Ekran kartı yerine pancar motoru kullanıyormuşum. Elektrik faturasına bile etki etti. Bu yüzden bu rx 5600xt çok aceleye geliyor, tıpkı 5700'ler gibi. Acele işe "wattman" karışıyor.
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    DH Misafiri 10 sa.
    Amd forever.
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    DH Misafiri 10 sa.
    Ucuz fiyatı ile birçok oyunda 2060'ı geçmiş.
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    yasin_92 10 sa. DH Misafiri
    rtx 2060 çıkalı 1 sene oldu ama iş yazılım ve günlük kullanıma gelince rtx 2060 gene üstün olur
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    Aerosol 34 11 sa.
    kart güzel gözüküyor ama yazılım sorunları ürkütüyor açıkçası 1500-2000 tl bandına indirimlerle düştüğünde kaçmaz
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    TheStarBox 11 sa.
    Ben yine de şuan sistem toplayacak olsam, üstüne 500 TL daha koyar rtx 2060 super alırım. En azından deneysel de olsa rtx teknolojisini destekliyor. Arada fantazi olsun diye denenebilir
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    TheStarBox 12 sa.
    Bu varya kesin 5700 un bios modu ile bazı doku ünitesi falan kapatılmış halidir. İçindeki gpu aynı olabilir.

    Hatta 5700 ün 5700xt ye donusebildigi gibi , bios modu ile 5700 bile olabilir.
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    Gökay16 12 sa. yeni yorumcu
    Merak etmeyin 1-2 ay içinde 2000tl bandına fiyatlar gelir. Hatta 5500 4gb 1250tl, 8gb 1500tl, bu kartda 1800tl sınırına fiyatlar oturursa 2 sene fiyay performas ile çok satanlarda kalır.
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    aceleciburak 14 sa.
    2600 - 3000 TL arası listelere girmeye başladı. Bu fiyat skalasi ile zorlanacaktir 2000 - 2500 bandına gerilemesi gerekir ülkemiz pazarında bu şekilde 1660 super e direk rakip olabilir.
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    _Dominic_Toretto_ 12 sa. aceleciburak

    Marka modele göre 2000-2500 aralığında satılması gerek 5600XT'nin.

    Şuan için Türkiye'nin kaldırabileceği fiyat bandı o'dur. 2000 altı olsaydı daha güzel olurdu tabi.

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    2601 kez okundu.
    14 yorum yazıldı.

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    amd rx 5600 XT, Navi 10 XLE ve
    5 etiket daha amd 7 nm gpu amd rdna Ekran Kartı Donanım Metehan Göktaş
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