AMD RX 5600 XT’yi satışa sundu

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AMD’nin RDNA mimarisi üzerinde şekillenen RX 5700 serisinin ardından kullanıcıların RDNA’ya uygun fiyattan erişebilmesi için firma yeni çözümlerin hazırlığına koyuldu. Bu girişimlerin bir sonucu olarak geliştirilen RX 5600 XT bugün itibariyle satışa sunulmuş durumda.

RX 5600 XT teknik özellikleri

Kalbinde 251 mm2 yüzey alanına sahip 7 nm Navi 10 XLE GPU’sunu barındıran kart bu haliyle RX 5700 ile aynı GPU’yu temel alıyor. 2304 shader çekirdeği, 64 ROP birimi ve 144 doku ünitesinden oluşan yonga 1130 MHz’den 1560 MHz’e kadar yükselen frekanslarda görev yapıyor.

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GPU frekansına ek olarak bellek tarafında da RX 5700’den ayrılan kart 6 GB kapasiteli bellekle desteklenmiş. 14 Gbps’lik GDDR6 tip belleklerin 192 bit bellek veri yolu üzerinden GPU ile iletişimini kurduğu PCB’de güç tüketimi ise 150 watt seviyesinde. 288 GB/s’lik bant genişliği sağlanan GPU’nun FP16 hesaplama kapasitesi ise 14.38 TFLOPS olarak ölçülmüş.

RX 5600 XT'nin GPU piyasasında durumu

Bazı performans verilerine göz atarak sözlerimizi noktalayalım. Model güncel oyunlarda AMD’nin son frekans artışı hamlesi sayesinde %10’luk FPS artışı yakalarken böylelikle RTX 2060’la kafa kafaya diyebileceğimiz bir seviyeye gelmiş. GTX 1660 Super’den ortalamada %13 hızlı konumda bulunan kart bu haliyle RX 5700’den de yaklaşık %7 geride.

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FPS/$ oranı RX 5700'ün önünde

RX 5700-RX 5600 tablosunu yorumlamak gerekirse MSPR itibariyle %20 daha ucuza %7 yavaş bir karttan söz ediyoruz. Tabi fabrika çıkışı hızaşırtmalı modellerde fiyat farkı %15’e düşebilir. VRAM eksisine gelecek olursak, evet 2020 yılında artık 8 GB VRAM tercih edilmeli.

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Zira halihazırda 4 GB VRAM sınırı yavaş yavaş geçilmeye başlandı. 2 GB’lık VRAM eksiğine rağmen uzun vadede kullanılmayacaksa ve bütçe kısıtı söz konusuysa RX 5600 XT oldukça mantıklı bir seçim olacaktır. Son olarak 8 pinlik PCIe güç konnektörü üzerinden beslenen modelde görüntü aktarımı ise 1 HDMI ve 3 DP üzerinden sağlanıyor. Fiyat olaraksa 280 dolar belirlenmiş.

https://www.techspot.com/review/1974-amd-radeon-rx-5600-xt/

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