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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen 3000 XT serisi performans isteyenlere hitap ediyor

    AMD Ryzen 3000 XT serisi ısıl tasarım gücüne dokunmadan frekansları biraz daha arttırmış. Böylece orijinal seriye göre yüzde 4’e varan performans artışı elde edilmiş.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD Ryzen 3000 XT serisi performans isteyenlere hitap ediyor
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    7nm sürecinde geliştirdiği Zen 2 çekirdeğini temel alan Ryzen 3000 serisi ile masa üstünde fırtınalar estiren AMD şimdi fırtınanın şiddetini biraz daha arttırıyor. Ryzen 3000 XT serisi aynı TDP değerinde daha iyi performans sunacak.

    AMD Ryzen 3000 XT serisi özellikleri ve fiyatı

    AMD Ryzen 3000 XT serisi ısıl tasarım gücüne dokunmadan çekirdek hızlarını biraz daha arttırıyor. Böylece genel performansta bir miktar daha iyileşme sağlanıyor. AMD orijinal Ryzen 3000 serisine göre yüzde 4 civarında bir performans artışı olduğunu ifade ediyor.

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    Seride AMD Ryzen 9 3900XT işlemcisi amiral gemisi durumunda. 12 çekirdekli ve 24 izlek birimli işlemci 4.7GHz seviyesine Turbo ile yükseltilebiliyor. 105W TDP ile 499$ fiyat etiketi isteniyor.

    AMD Ryzen 7 3800XT işlemcisi 8 çekirdek ve 16 izlek birimli. Yine 4.7GHz Turbo seviyesi ve 105W TDP değeri 399$ fiyat etiketine sahip. AMD Ryzen 5 3600XT işlemcisi ise 6 çekirdek ve 12 izlek birimi ile 249$ seviyesinde.

    AMD Ryzen 5 3600XT işlemcisi kutu içeriğinde Wraith Spire soğutucusu geliyor. Diğer modellerin kutu içeriğinde böyle bir ibare yer almıyor. AMD en az 280mm radyatör barındıran sıvı soğutucuların kullanılmasını istiyor. Satışlar 7 Temmuz tarihinde başlayacak.



    https://www.techpowerup.com/268594/amd-offers-enthusiasts-more-choice-than-ever-before-with-new-ryzen-3000xt-processors Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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