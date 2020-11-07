AMD Ryzen 5000 için yeni undervolt yöntemi geliştiriyor

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Kırmızı ekip şu günlerde kullanıcıların yüzünü piyasaya getirdiği rekabetle gülümsetiyor. Ryzen 5000 incelemeleriyle birlikte BIOS arayüzünde aranan gerilim düşürme bölümü yakında geri dönecek.

AMD’den Robert Hallock kullanıcıların merak ettiği bazı konuları Twitter’da netleştirdi. Bunları toparlayacak olursak Ryzen 5000’de artık güç planına ihtiyaç duyulmuyor.

Bellek kontrolcüsü Ryzen 3000 ile aynı olmasına karşın artık 1:1 fclk için 4000 MHz’e kadar destek sunarken Hallock’a göre optimum seviye bellekler DDR4-3600 kitler. Zamanlama optimizasyonundan fayda görülen frekans seviyesi içinse 3600-3800 MHz’e işaret edilmiş.

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Kullanım senaryosuna göre beklenen Ryzen 5000 gerilimleri ve sıcaklık değerleri

Ayrıca Ryzen 5000’in çeşitli kullanım senaryolarında beklenen çalışma gerilimleri ve soğutucuya göre normal sıcaklık aralığı da paylaşılmış. Paylaşılan tablolar AMD’nin kullanıcı dostu profiline katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz.

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Yüksek sıcaklıklardan hemen endişenilmeli mi?

Burada konuyu bir nebze dağıtmakta fayda var. AMD-Intel-Nvidia farketmeksizin firmaların donanımı için belirlediği sıcaklık aralıklarındaki tepe değerleri donanım yanıyor şeklinde değerlendirmenin yanlış olduğunun altını çizelim.

Özellikle de transistörler arası mesafenin iyiden iyiye kısaldığı şu günlerde aynı ısı üretimi çok küçük bir alanda toplandığı için soğutma da giderek güçleşiyor.

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Bu durum anlık sıcaklık yükselmeleriyle sonuçlansa da firmaların belirlendiği sıcaklık limitleri içerisindeki herhangi bir rakamın donanım için güvenli olduğunu unutmamak gerekli. Performans etkilenmediği/güvenli aralıkta kalındığı sürece kurduğunuz sistemin tadını çıkarmayı ihmal etmemenizde fayda var.

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Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 satışa sunuldu, İlk incelemeler geldi!"

Konuya dönecek olursak, mevcut AGESA sürümünde bulunmayan undervolt bölümü önümüzdeki dönemde geri gelecek. Hallock’un detaylandırmaktan kaçındığı gerilim düşürme işlemi yeni işlevlerle geri dönecek. Son olarak Ryzen 5000 çözümleri her çekirdek için ayrı hız aşırtma desteği sunmayacak.

https://videocardz.com/newz/amd-robert-hallock-promises-ryzen-5000-undervolting-with-new-functionality

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