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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen 5000 için yeni undervolt yöntemi geliştiriyor

    Ryzen 5000 işlemcilerinin satışa sunulmasının ardından BIOS’ta aranan voltaj kısma bölümü yakında yeni fonksiyonlarla yeniden gelecek. Güncel yazılımları takip etmekte fayda var.
    5 gün
    2,7b
    1
    7
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    5

    AMD Ryzen 5000 için yeni undervolt yöntemi geliştiriyor
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    Kırmızı ekip şu günlerde kullanıcıların yüzünü piyasaya getirdiği rekabetle gülümsetiyor. Ryzen 5000 incelemeleriyle birlikte BIOS arayüzünde aranan gerilim düşürme bölümü yakında geri dönecek.

    AMD’den Robert Hallock kullanıcıların merak ettiği bazı konuları Twitter’da netleştirdi. Bunları toparlayacak olursak Ryzen 5000’de artık güç planına ihtiyaç duyulmuyor.

    Bellek kontrolcüsü Ryzen 3000 ile aynı olmasına karşın artık 1:1 fclk için 4000 MHz’e kadar destek sunarken Hallock’a göre optimum seviye bellekler DDR4-3600 kitler. Zamanlama optimizasyonundan fayda görülen frekans seviyesi içinse 3600-3800 MHz’e işaret edilmiş.

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    Kullanım senaryosuna göre beklenen Ryzen 5000 gerilimleri ve sıcaklık değerleri

    Ayrıca Ryzen 5000’in çeşitli kullanım senaryolarında beklenen çalışma gerilimleri ve soğutucuya göre normal sıcaklık aralığı da paylaşılmış. Paylaşılan tablolar AMD’nin kullanıcı dostu profiline katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz.

    AMD Ryzen 5000 için yeni undervolt yöntemi geliştiriyor
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    Yüksek sıcaklıklardan hemen endişenilmeli mi?

    Burada konuyu bir nebze dağıtmakta fayda var. AMD-Intel-Nvidia farketmeksizin firmaların donanımı için belirlediği sıcaklık aralıklarındaki tepe değerleri donanım yanıyor şeklinde değerlendirmenin yanlış olduğunun altını çizelim.

    Özellikle de transistörler arası mesafenin iyiden iyiye kısaldığı şu günlerde aynı ısı üretimi çok küçük bir alanda toplandığı için soğutma da giderek güçleşiyor.

    AMD Ryzen 5000 için yeni undervolt yöntemi geliştiriyor
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     Bu durum anlık sıcaklık yükselmeleriyle sonuçlansa da firmaların belirlendiği sıcaklık limitleri içerisindeki herhangi bir rakamın donanım için güvenli olduğunu unutmamak gerekli. Performans etkilenmediği/güvenli aralıkta kalındığı sürece kurduğunuz sistemin tadını çıkarmayı ihmal etmemenizde fayda var.

    AMD Ryzen 5000 için yeni undervolt yöntemi geliştiriyor
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    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 satışa sunuldu, İlk incelemeler geldi!"

    Konuya dönecek olursak, mevcut AGESA sürümünde bulunmayan undervolt bölümü önümüzdeki dönemde geri gelecek. Hallock’un detaylandırmaktan kaçındığı gerilim düşürme işlemi yeni işlevlerle geri dönecek. Son olarak Ryzen 5000 çözümleri her çekirdek için ayrı hız aşırtma desteği sunmayacak.



    https://videocardz.com/newz/amd-robert-hallock-promises-ryzen-5000-undervolting-with-new-functionality Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Olur mu canım işlemcileri AMD çalışanından daha iyi bilen donanımhaber ahalisi yine "oha masaüstünde 1.5v verdi anakartım! ne kadar saçma ve anormal, ben herşeyin en iyisini bilirim" diyerek yine işlemcilerinin voltajıyla oynayacaklar ve yalnızca oyunlarda ve bir kaç benchmarkta stabil işlemcileriyle dahi edasıyla konular açacaklar

    Adamlar anlayın diye aşağıda ne güzel anlatmış, Allah aşkına okuyun. Acayip dinamik bir yapı var Ryzen'lerde.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Not: Maddi sıkıntılardan ötürü soğutucu problemleri yaşayan ve voltajla uğraşan arkadaşlara lafım yok, onlarınki ihtiyaç. Diğer arkadaşlar için; Extreme oc yapmıyorsanız, soğutucunuz en üst ürünlerden değilse stock kullanım herkes için en verimli kullanımdır.
    Olur mu canım işlemcileri AMD çalışanından daha iyi bilen donanımhaber ahalisi yine "oha masaüstünde 1.5v verdi anakartım! ne kadar saçma ve anormal, ben herşey...
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    2 Yanıt Yanıtla +11
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    AzuLA (Cem Subasi) 5 gün ( Mesaj Silindi ) ahmettsezis
    Olurmu 10 sene sonra islemcinin performansi dusunce gorurmusuz stock kullanmanin cezasini ahahahaha

    Ne komik gunlerdi
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Orodruin (Candaş Ulaş) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Overclock eskiden Athlon ve Phenom ya da Pentium Core2duo dönemlerinde gerçekten performansı arttıran gündelik kullanımda ciddi farklar yaratan bir işlemdi. Fakat özellikle 4790k ve sonrasındaki işlemcilerde 'fps obsesifi' değilseniz günlük kullanımda hiç birşey farketmiyor. İşlemcileri overclock etmek için stabiliteyi bozmak yerine önerilen ayarlarda kullanın geçin. Zaten öyle performans farkına değecek artışlar artık mazide kaldı.



    Hey gidi günler analart üstünden jumper değiştirip işlemciyi hızaşırtmaya çalışırdık. Yeni nesil o günleri görse haline şükrederdi.
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu Overclock yapan arkadaşlar neden yapıyor merak ediyorum açıkçası? Ortalama bir overclock işleminde performans ne kadar fark ediyor? Ettiği performans, yaptığınız işlemlerde ne kadar mutlu ediyor sizi? Stabiliteyi bozmaya değiyor mu?
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    Timeguard 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu işlemleri %100 stabil yapmazsanız sorun yaşarsınız ve en olmadık zamanda ortaya çıkar.. İşlemcinin veya ramin %100 stabil olduğuna emin olduğunuz karma uzun ve zorlu (gece boyu süren memtest helper veya 3dmark loop şeklinde çeşitli occt vb stress testleri karma bf5 multi 64 kişi gibi 720p medium high ayar saatlerce oynayacaksınız lol,dota gibi ben oynamadım ama tip oyunlarda sorun yapabiliyormuş bu tarz oyunları bulup deneyeceksiniz genede sorun çıkma ihtimali vardır bir nebze) testlerden sonra +0.1~0.3 emniyet voltajı bırakın.



    Mesela cpu için 1.2v da tam stabil oldu 1.22-23v bırakın 1.25v da tam %100 stabil oldu 1.26-1.27v bırakın gibi udervolt veya oc yaparken.



    Ram mesela 1.42v da stabil oldu 1.43v bırakın gibi.



    Denemediğiniz bir uygulama ya da bir senaryoda sorun yaşama ihtimalinizi minimize edin.



    Başka bir örnek daha vereyim mesela 1080p de gpusuna undervolt yapıyor adam ama açıpta 4k da stabilite testi yapmaz 4k tv ye takar bilgisayarı o undervolt çöker stabil çalışmaz böyle şeylere dikkat edin.
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    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Olur mu canım işlemcileri AMD çalışanından daha iyi bilen donanımhaber ahalisi yine "oha masaüstünde 1.5v verdi anakartım! ne kadar saçma ve anormal, ben herşeyin en iyisini bilirim" diyerek yine işlemcilerinin voltajıyla oynayacaklar ve yalnızca oyunlarda ve bir kaç benchmarkta stabil işlemcileriyle dahi edasıyla konular açacaklar

    Adamlar anlayın diye aşağıda ne güzel anlatmış, Allah aşkına okuyun. Acayip dinamik bir yapı var Ryzen'lerde.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Not: Maddi sıkıntılardan ötürü soğutucu problemleri yaşayan ve voltajla uğraşan arkadaşlara lafım yok, onlarınki ihtiyaç. Diğer arkadaşlar için; Extreme oc yapmıyorsanız, soğutucunuz en üst ürünlerden değilse stock kullanım herkes için en verimli kullanımdır.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    AzuLA (Cem Subasi) 5 gün ( Mesaj Silindi ) ahmettsezis
    Olurmu 10 sene sonra islemcinin performansi dusunce gorurmusuz stock kullanmanin cezasini ahahahaha

    Ne komik gunlerdi
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    WarSaw (Savaş T.) 4 gün ( Mesaj Silindi ) ahmettsezis
    aynen bu 1.5v hikayesinden millet ne uykusuz geceler geçirdi illede undervolt yapacağım derken :D
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