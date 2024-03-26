Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Ocak ayında Zen 4 mimarili Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D ve Ryzen 7 7800X3D işlemcilerini duyuran AMD, AM4 soketine olan desteğini de sürdürüyor. Kaçıranlar için daha önce uygun fiyatlı Ryzen 5000 işlemcilerin yolda olduğundan sizlere bahsetmiştik. Şimdi Ryzen 5000 XT serisi, resmi sunumlarda görünmeye başladı.

AM4 soketine son güncelleme

Bildiğiniz gibi AMD'nin XT serisi çoğunlukla ekran kartlarında nesilsel bir yenileme olarak görülüyor. CPU bölümünde ise, en son 2019 yılında sürülen Ryzen 3000 CPU'larda karşımıza çıktı. Şimdi ise seriye ait sürpriz bir güncelleme daha yapıldı. Çin'in Bejing kentinde düzenlenen AI PC zirvesi sırasında, AMD Ryzen 8000F ve Ryzen 5000XT işlemciler tanıtıldı.

Tam Boyutta Gör Şu an için sızdırılan slayt görüntülerinin dışında işlemcilerin ayrıntıları bilinmiyor. Ancak geçmişte gördüklerimize bakılırsa, XT serisinde ufak saat hızı artışları sunulacak. Yani çekirdek yapılandırmalarında çok fazla değişiklik olmayacak. Zira Ryzen 3000 XT serisi de tanıtıldığı dönemde 100 MHz'lik bir saat artışıyla gelmişti.

Ayrıca sunum görüntülerine baktığımızda, Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F dahil olmak üzere AMD'nin ''birden fazla fiyat noktasını'' hedeflediğini görüyoruz. Dolayısıyla şirketin orta segmentte rekabeti artıracağını söyleyebiliriz. Kaçıranlar için günümüzde AMD, AM4 platformuna olan desteğini 2025'e kadar uzattı.

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BIOS sınırlamları nedeniyle bu destek tüm anakartlara ulaşamamış olsa da, AMD'nin sözünü tuttuğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte Ryzen 5000 XT, Ryzen 5 8400F ve Ryzen 7 8700F hakkında daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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AMD Ryzen 5000 XT işlemciler geliyor: Uygun fiyat ve dahası