AMD Ryzen 5000 XT işlemciler geliyor: Uygun fiyat ve dahası

AM4 soketine son güncelleme
Bildiğiniz gibi AMD'nin XT serisi çoğunlukla ekran kartlarında nesilsel bir yenileme olarak görülüyor. CPU bölümünde ise, en son 2019 yılında sürülen Ryzen 3000 CPU'larda karşımıza çıktı. Şimdi ise seriye ait sürpriz bir güncelleme daha yapıldı. Çin'in Bejing kentinde düzenlenen AI PC zirvesi sırasında, AMD Ryzen 8000F ve Ryzen 5000XT işlemciler tanıtıldı.
Ayrıca sunum görüntülerine baktığımızda, Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F dahil olmak üzere AMD'nin ''birden fazla fiyat noktasını'' hedeflediğini görüyoruz. Dolayısıyla şirketin orta segmentte rekabeti artıracağını söyleyebiliriz. Kaçıranlar için günümüzde AMD, AM4 platformuna olan desteğini 2025'e kadar uzattı.
BIOS sınırlamları nedeniyle bu destek tüm anakartlara ulaşamamış olsa da, AMD'nin sözünü tuttuğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte Ryzen 5000 XT, Ryzen 5 8400F ve Ryzen 7 8700F hakkında daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...