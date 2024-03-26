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    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen 5000 XT işlemciler geliyor: Uygun fiyat ve dahası

    AMD, yeni nesil işlemcilere kıyasla Ryzen 5000 serisine olan desteğini de sürdürüyor. Şimdi de yonga devinin Ryzen 5000 XT adlı yepyeni işlemci ailesi ortaya çıktı. 
    AMD Ryzen 5000 XT işlemciler geliyor: Uygun fiyat ve dahası Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ocak ayında Zen 4 mimarili Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D ve Ryzen 7 7800X3D işlemcilerini duyuran AMD, AM4 soketine olan desteğini de sürdürüyor. Kaçıranlar için daha önce uygun fiyatlı Ryzen 5000 işlemcilerin yolda olduğundan sizlere bahsetmiştik. Şimdi Ryzen 5000 XT serisi, resmi sunumlarda görünmeye başladı. 

    AM4 soketine son güncelleme

    Bildiğiniz gibi AMD'nin XT serisi çoğunlukla ekran kartlarında nesilsel bir yenileme olarak görülüyor. CPU bölümünde ise, en son 2019 yılında sürülen Ryzen 3000 CPU'larda karşımıza çıktı. Şimdi ise seriye ait sürpriz bir güncelleme daha yapıldı. Çin'in Bejing kentinde düzenlenen AI PC zirvesi sırasında, AMD Ryzen 8000F ve Ryzen 5000XT işlemciler tanıtıldı. 

    AMD Ryzen 5000 XT işlemciler geliyor: Uygun fiyat ve dahası Tam Boyutta Gör
    Şu an için sızdırılan slayt görüntülerinin dışında işlemcilerin ayrıntıları bilinmiyor. Ancak geçmişte gördüklerimize bakılırsa, XT serisinde ufak saat hızı artışları sunulacak. Yani çekirdek yapılandırmalarında çok fazla değişiklik olmayacak. Zira Ryzen 3000 XT serisi de tanıtıldığı dönemde 100 MHz'lik bir saat artışıyla gelmişti.

    Ayrıca sunum görüntülerine baktığımızda, Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F dahil olmak üzere AMD'nin ''birden fazla fiyat noktasını'' hedeflediğini görüyoruz. Dolayısıyla şirketin orta segmentte rekabeti artıracağını söyleyebiliriz. Kaçıranlar için günümüzde AMD, AM4 platformuna olan desteğini 2025'e kadar uzattı. 

    BIOS sınırlamları nedeniyle bu destek tüm anakartlara ulaşamamış olsa da, AMD'nin sözünü tuttuğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte Ryzen 5000 XT, Ryzen 5 8400F ve Ryzen 7 8700F hakkında daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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