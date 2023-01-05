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    AMD bombayı patlattı! Karşınızda Ryzen 7950X3D, Ryzen 7900X3D ve Ryzen 7800X3D

    AMD’den merakla beklenen Ryzen 7000X3D işlemciler CES 2023 fuarı kapsamında tanıtıldı. İşte Ryzen 7950X3D, Ryzen 7900X3D, Ryzen ve 7800X3D işlemcilerin özellikleri:
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    AMD Ryzen 7000X3D işlemciler tanıtıldı! İşte tüm özellikler Tam Boyutta Gör
    AMD, Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D ve Ryzen 7 7800X3D işlemcileri içeren Zen 4 3D V-Cache serisini resmen duyurdu. CES 2023 kapsamında birkaç saat önce tanıtılan işlemciler AMD’nin şimdiye kadar yapmış olduğu en güçlü işlemciler olarak karşımıza çıkıyor.

    AMD Ryzen 7000 3D V-Cache işlemciler 2. Nesil V-Cache ile inşa edilerek daha verimli bir önbellek tasarımına kavuşturuluyor. AMD, Zen 3 serisinde yalnızca Ryzen 5800X3D ile bu alanda boy göstermişti. Şimdi ise firma üç tane işlemci ile ürün gamını genişletiyor.

    Performans canavarı AMD Ryzen 9 7950X3D özellikleri

    AMD Ryzen 7000X3D işlemciler tanıtıldı! İşte tüm özellikler Tam Boyutta Gör
    İlk olarak amiral gemisi AMD Ryzen 9 7950X3D ile başlayalım. 3D V-Cache teknolojisine sahip ilk 16 çekirdekli CPU olacak olan Ryzen 9 7950X3D, 32 izlek birime ve toplam 144 MB önbelleğe (64 MB CCD, 64 MB V-Cache + 16 MB L2) sahip. 120W TDP değerine sahip olan işlemci saat hızları bakımından 7950X'ten 300 MHz daha yavaş olan 4.2 GHz temel saat hızına sahip ancak maksimum saat hızı bakımından 5,7 GHz seviyesi korunmuş. Ryzen 9 7950X3D’nin 50W daha düşük TDP’ye sahip olması frekans farkından kaynaklanıyor gibi görünüyor.

    AMD, Ryzen 9 X3D işlemcilerinin kalplerinde 3D V-Cache yapılandırmasını SRAM önbelleğini her iki CCD yerine tek bir CCD'ye konumlandırarak sağlamış durumda. Bu şekilde daha önceki X3D işlemciye göre daha yüksek saat hızlarına çıkabilmek için ikinci CCD kalıbı korunmuş oluyor. Dolayısıyla Ryzen 7000X3D işlemciler Ryzen 5800X3D’nin zayıflıklarını tamamen kapatmış gibi görünüyor ve hem oyunlarda hem de profesyonel uygulama performansları dengeye oturulmuş durumda.

    AMD Ryzen 9 7900X3D özellikleri

    AMD Ryzen 7000X3D işlemciler tanıtıldı! İşte tüm özellikler Tam Boyutta Gör
    İkinci çip, 12 çekirdeğe ve 24 izlek birime sahip olacak olan AMD Ryzen 9 7900X3D. İşlemcide toplam 140 MB önbellek (64 MB CCD, 64 MB V-Cache + 12 MB L2) bulunurken temel frekans hızları 3D olmayan varyantına kıyasla 200 MHz daha düşük olan 4,4 GHz düzeyinde. Ancak yine bu işlemci de maksimum saat hızında aynı 5,6 GHz’e erişebiliyor. TDP değeri ise 120W.

    AMD Ryzen 7 7800X3D özellikleri

    AMD Ryzen 7000X3D işlemciler tanıtıldı! İşte tüm özellikler Tam Boyutta Gör
    Son olarak elimizde, Ryzen 7 5800X3D’nin varisi Ryzen 7 7800X3D bulunuyor. Bu CPU, 8 çekirdek, 16 izleğe ve aynı 104 MB önbelleğe (32 MB CCD, 64 MB V-Cache + 8 MB L2) sahip. Dolayısıyla oyuncular için ideal bir tercih olacak gibi görünüyor. Bununla birlikte Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 7 7700X'ten en az 500 MHz daha yavaş 4 GHz'lik bir temel saat hızına ve Ryzen 7 7700X'ten 400 MHz daha yavaş olan 5.0 GHz'lik maksimum saat hızına sahip. TDP ise 120W. İlginçtir, Ryzen 7 7800X3D daha düşük frekansta çalışsa da Ryzen 7 7700X'ten (105W) daha yüksek TDP’ye sahip.
    AMD Ryzen 7000X3D işlemciler tanıtıldı! İşte tüm özellikler Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla AMD’nin bu devrimsel önbellek tasarımının önemli miktarda güç gerektirdiğini ve AMD’nin 120W hedefini karşılamak için Ryzen 9 X3D işlemcilerde hem temel hem de maksimum frekans hızlarını büyük ölçüde optimize ettiğini varsayabiliriz.

    Performansa gelince en önemli kıyaslama Ryzen 7 7800X3D ile Ryzen 7 5800X3D arasında olanıdır diyebiliriz. Ryzen 7 7800X3D, önceki nesle oranla yüzde 30’a var performans artışı vadediyor. AMD burada kullanılan test ayarları veya yapılandırmalar gibi herhangi bir ayrıntıyı paylaşmıyor ancak bu sonuçlar doğruysa Ryzen 7 7800X3D'nin Ryzen 7 5800X3D kadar popüler olduğunu görebiliriz. AMD henüz bir fiyat bilgisi açıklamadı ancak Ryzen 7000X3D işlemcilerin Şubat’ta çıkacağını onayladı.

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