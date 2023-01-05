AMD bombayı patlattı! Karşınızda Ryzen 7950X3D, Ryzen 7900X3D ve Ryzen 7800X3D

AMD Ryzen 7000 3D V-Cache işlemciler 2. Nesil V-Cache ile inşa edilerek daha verimli bir önbellek tasarımına kavuşturuluyor. AMD, Zen 3 serisinde yalnızca Ryzen 5800X3D ile bu alanda boy göstermişti. Şimdi ise firma üç tane işlemci ile ürün gamını genişletiyor.
Performans canavarı AMD Ryzen 9 7950X3D özellikleri
AMD, Ryzen 9 X3D işlemcilerinin kalplerinde 3D V-Cache yapılandırmasını SRAM önbelleğini her iki CCD yerine tek bir CCD'ye konumlandırarak sağlamış durumda. Bu şekilde daha önceki X3D işlemciye göre daha yüksek saat hızlarına çıkabilmek için ikinci CCD kalıbı korunmuş oluyor. Dolayısıyla Ryzen 7000X3D işlemciler Ryzen 5800X3D’nin zayıflıklarını tamamen kapatmış gibi görünüyor ve hem oyunlarda hem de profesyonel uygulama performansları dengeye oturulmuş durumda.
AMD Ryzen 9 7900X3D özellikleri
AMD Ryzen 7 7800X3D özellikleri
Performansa gelince en önemli kıyaslama Ryzen 7 7800X3D ile Ryzen 7 5800X3D arasında olanıdır diyebiliriz. Ryzen 7 7800X3D, önceki nesle oranla yüzde 30’a var performans artışı vadediyor. AMD burada kullanılan test ayarları veya yapılandırmalar gibi herhangi bir ayrıntıyı paylaşmıyor ancak bu sonuçlar doğruysa Ryzen 7 7800X3D'nin Ryzen 7 5800X3D kadar popüler olduğunu görebiliriz. AMD henüz bir fiyat bilgisi açıklamadı ancak Ryzen 7000X3D işlemcilerin Şubat’ta çıkacağını onayladı.
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