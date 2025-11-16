Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Zoeti olacak. Tayvanlı stüdyo Dusklight Games tarafından geliştirilen Zoeti , oyuncuların kart toplama, bunları kombolar halinde birleştirme ve çeşitli yeteneklerle eşleştirme görevini üstlendiği, chibi tarzı bir deste oluşturma roguelite oyunu.
Zoeti 20 Kasım'dan 27 Kasım'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan ScourgeBringer, Songs of Silence, Zeho Hour'u kütüphanenize eklemeyi unutmayın.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: