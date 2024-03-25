Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi 2023'ün sonlarında tanıtılan AMD Hawk Point işlemciler, hem mobil hem de el konsolları için Phoenix mimarisinin devamı niteliğindeydi. Dolayısıyla tüm gözler, Zen 5 tabanlı Strix Point APU'lara çevrildi diyebiliriz. Son olarak AMD başkanı Lisa SU, Strix Point APU'ların bazı detaylarına açıklık getirdi.

AMD Strix Point APU'lar netleşti

Kaçıranlar için AMD ''Strix Point'' APU'lar, çoğunlukla el konsolları gibi hafif sitemlerde kullanılan Hawk Point mimarisinin halefi niteliğinde olacak. Bu doğrultuda yeni nesil çözümlerin, Strix Point ve Strix Point Halo olmak üzere iki farklı sürümde satışa çıkması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör AMD'nin kazanç açıklaması sırasında Su, Strix Point'in yeni nesil Zen 5 CPU çekirdek mimarisine geçiş yapacağını ve işlemci teknolojisinde ileriye doğru önemli bir adım atacağını söyledi. Ayrıca yetkili isim, Phoenix serisinden üç kat daha fazla yapay zeka performansına işaret ediyor. Bunun arkasında ise, güncellenmiş Ryzen yapay zeka motoru ve XDNA 2 NPU bulunacak.

AMD’nin düşük seviye APU modelleri Samsung tarafından üretilecek 1 gün önce eklendi

Söz konusu rakamlar ise toplamda 70 TOPS'luk bir performansa işaret ediyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Ryzen 8040 serisinde toplam 16 TOPS, Intel Core Ultra serisinde 34 TOPS ve Qualcomm Snapdragon X Elite işlemciler 45 TOPS'a sahip. Bu da AMD'nin önemli bir avantaja sahip olacağını gösteriyor.

Ayrıca Strix Point APU'ların RDNA 3+ ve XDNA 2 motoruna sahip olacağı doğrulandı. Sevkiyat tarihinin ise 2024 olduğunu biliyoruz. Ek olarak Lisa SU, RDNA 3.5 olarak da adlandırılan RDNA 3+ mimarisinin RDNA 3'ün bir evrimini temsil ettiğini ve yerini almak yerine onu geliştirmeyi amaçladığını açıkladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD Strix Point APU'lar netleşti: Zen 5, RDNA 3+ ve dahası