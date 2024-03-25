AMD Strix Point APU'lar netleşti: Zen 5, RDNA 3+ ve dahası

AMD Strix Point APU'lar netleşti
Kaçıranlar için AMD ''Strix Point'' APU'lar, çoğunlukla el konsolları gibi hafif sitemlerde kullanılan Hawk Point mimarisinin halefi niteliğinde olacak. Bu doğrultuda yeni nesil çözümlerin, Strix Point ve Strix Point Halo olmak üzere iki farklı sürümde satışa çıkması bekleniyor.
Söz konusu rakamlar ise toplamda 70 TOPS'luk bir performansa işaret ediyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Ryzen 8040 serisinde toplam 16 TOPS, Intel Core Ultra serisinde 34 TOPS ve Qualcomm Snapdragon X Elite işlemciler 45 TOPS'a sahip. Bu da AMD'nin önemli bir avantaja sahip olacağını gösteriyor.
Ayrıca Strix Point APU'ların RDNA 3+ ve XDNA 2 motoruna sahip olacağı doğrulandı. Sevkiyat tarihinin ise 2024 olduğunu biliyoruz. Ek olarak Lisa SU, RDNA 3.5 olarak da adlandırılan RDNA 3+ mimarisinin RDNA 3'ün bir evrimini temsil ettiğini ve yerini almak yerine onu geliştirmeyi amaçladığını açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...