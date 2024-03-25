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    AMD Strix Point APU'lar netleşti: Zen 5, RDNA 3+ ve dahası

    AMD Phoenix işlemcilerin halefi olacak AMD Strix Point APU'lar netleşmeye başladı. Strix Point işlemciler, Zen 5, XDNA 2 ve RDNA 3+ ile geliyor. İşte detaylar...
    AMD Strix Point APU'lar netleşti: Zen 5, RDNA 3+ ve dahası Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi 2023'ün sonlarında tanıtılan AMD Hawk Point işlemciler, hem mobil hem de el konsolları için Phoenix mimarisinin devamı niteliğindeydi. Dolayısıyla tüm gözler, Zen 5 tabanlı Strix Point APU'lara çevrildi diyebiliriz. Son olarak AMD başkanı Lisa SU, Strix Point APU'ların bazı detaylarına açıklık getirdi. 

    AMD Strix Point APU'lar netleşti

    Kaçıranlar için AMD ''Strix Point'' APU'lar, çoğunlukla el konsolları gibi hafif sitemlerde kullanılan Hawk Point mimarisinin halefi niteliğinde olacak. Bu doğrultuda yeni nesil çözümlerin, Strix Point ve Strix Point Halo olmak üzere iki farklı sürümde satışa çıkması bekleniyor. 

    AMD Strix Point APU'lar netleşti: Zen 5, RDNA 3+ ve dahası Tam Boyutta Gör
    AMD'nin kazanç açıklaması sırasında Su, Strix Point'in yeni nesil Zen 5 CPU çekirdek mimarisine geçiş yapacağını ve işlemci teknolojisinde ileriye doğru önemli bir adım atacağını söyledi. Ayrıca yetkili isim, Phoenix serisinden üç kat daha fazla yapay zeka performansına işaret ediyor. Bunun arkasında ise, güncellenmiş Ryzen yapay zeka motoru ve XDNA 2 NPU bulunacak.

    Söz konusu rakamlar ise toplamda 70 TOPS'luk bir performansa işaret ediyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Ryzen 8040 serisinde toplam 16 TOPS, Intel Core Ultra serisinde 34 TOPS ve Qualcomm Snapdragon X Elite işlemciler 45 TOPS'a sahip. Bu da AMD'nin önemli bir avantaja sahip olacağını gösteriyor. 

    Ayrıca Strix Point APU'ların RDNA 3+ ve XDNA 2 motoruna sahip olacağı doğrulandı. Sevkiyat tarihinin ise 2024 olduğunu biliyoruz. Ek olarak Lisa SU, RDNA 3.5 olarak da adlandırılan RDNA 3+ mimarisinin RDNA 3'ün bir evrimini temsil ettiğini ve yerini almak yerine onu geliştirmeyi amaçladığını açıkladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 23 saat önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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