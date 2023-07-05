AMD Ryzen 7 5700 ve Ryzen 3 5100 doğrulandı: İşte özellikleri

AMD Ryzen 7 5700 ve Ryzen 3 5100 ufukta göründü
AMD'nin yeni bütçe odaklı işlemciler üzerinde çalıştığını halihazırda biliyorduk. Ancak bunlar henüz doğrulanmamıştı. Gigabyte'tan alınan yeni görüntüler ise, bu işlemcilerin varlığını doğruladı. Buna göre yeni işlemciler arasından AMD Ryzen 7 5700, 7nm işlem düğümü, 8 çekirdek ve 16 iş parçacıklı bir yapıda karşımıza çıkacak.
Bir alt model Ryzen 3 5100 ise, 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı ile giriş seviyesi bir model olacak. 3,8 GHz temel ve 4,2 GHz boost hızı ile eşleştirilen işlemciye, 2 MB L2 ve 8 MB L3 önbellek eşlik edecek. Ayrıca 65W TDP ile bu modelin de iGPU içermediğini belirtelim.
AMD Ryzen 7 5700 ve Ryzen 3 5100'ün ne zaman veya hangi pazarlarda satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Ancak AM4 platformunun daha fazla bütçe seçeneğiyle güncelleneceğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde her iki işlemci hakkında daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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teskurler super kurye
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