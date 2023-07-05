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    AMD Ryzen 7 5700 ve Ryzen 3 5100 doğrulandı: İşte özellikleri

    İşlemci devi AMD, Zen 3 mimarisine olan desteğini genişletiyor. Bugün, Gigabyte veritabanında bütçe odaklı iki işlemci modeli daha görüntülendi. İşte Ryzen 7 5700 ve Ryzen 3 5100 özellikleri. 
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    AMD Ryzen 7 5700 ve Ryzen 3 5100 doğrulandı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce AM5 platformuna geçiş yapan AMD, Ryzen 7000 işlemciler ile ses getirmeyi başardı. Ancak yonga devi, AM4 platformuna olan desteğini de sürdürecek gibi gözüküyor. Öyle ki bütçe odaklı bir Ryzen 5 5600X3D modelinin yolda olduğundan sizlere bahsetmiştik. Son olarak Gigabyte veritabanında, AMD Ryzen 7 5700 ve Ryzen 3 5100 olmak üzere iki yeni işlemci daha görüntülendi. 

    AMD Ryzen 7 5700 ve Ryzen 3 5100 ufukta göründü

    AMD'nin yeni bütçe odaklı işlemciler üzerinde çalıştığını halihazırda biliyorduk. Ancak bunlar henüz doğrulanmamıştı. Gigabyte'tan alınan yeni görüntüler ise, bu işlemcilerin varlığını doğruladı. Buna göre yeni işlemciler arasından AMD Ryzen 7 5700,  7nm işlem düğümü, 8 çekirdek ve 16 iş parçacıklı bir yapıda karşımıza çıkacak. 

    AMD Ryzen 7 5700 ve Ryzen 3 5100 doğrulandı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Görüntüye baktığımızda 65W TDP, 3,7 GHz temel ve 4,6GHz boost hızına sahip olan işlemci, 4 MB L2 ve 16 MB L3 önbellek ile vitrine çıkacak. Ayrıca Ryzen 7 5700, Ryzen 5700G/GE sürümlerine kıyasla herhangi bir entegre GPU içermiyor. 

    Bir alt model Ryzen 3 5100 ise, 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı ile giriş seviyesi bir model olacak. 3,8 GHz temel ve 4,2 GHz boost hızı ile eşleştirilen işlemciye, 2 MB L2 ve 8 MB L3 önbellek eşlik edecek. Ayrıca 65W TDP ile bu modelin de iGPU içermediğini belirtelim. 

    AMD Ryzen 7 5700 ve Ryzen 3 5100'ün ne zaman veya hangi pazarlarda satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Ancak AM4 platformunun daha fazla bütçe seçeneğiyle güncelleneceğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde her iki işlemci hakkında daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    darkaura 1 saat önce

    teskurler super kurye

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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