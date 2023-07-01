AMD Ryzen 5 5600X3D resmi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri

Ryzen 5 5600X3D vitrine çıktı
AMD tarafından yapılan duyuruya göre 6 çekirdek ve 12 izlek yapısına sahip olan Ryzen 5 5600X3D, standart 5600X'e kıyasla sırasıyla 400 MHz ve 200 MHz daha düşük 3,3 GHz temel ve 4,4 GHz artırılmış saat hızı ile geliyor. Bu noktada işlemcinin L2 önbellek kapasitesi 3MB ile aynı kalırken, L3 önbellek tarafında 96MB'a kadar (5600X'te 32MB) yükseliş söz konusu. Tabi ki bunun arkasında 3D V-Cache teknolojisi yer alıyor.
Ryzen 5 5600X3D fiyatı
AMD Ryzen 5 5600X3D, 7 Temmuz'dan itibaren 230 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Ancak AMD, işlemcinin yalnızca Micro Center üzerinden satışa çıkacağını ve sınırlı sayıda üretileceğini belirtiyor. Dolayısıyla küresel pazarda bulunmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D