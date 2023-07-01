Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Ocak ayında Zen 4 mimarili Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D ve Ryzen 7 7800X3D işlemcilerini duyuran AMD, 3D V-Cache ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Öyle ki Zen 3 mimarisini temel bir Ryzen 5600X3D modelinin yolda olduğundan sizlere bahsetmiştik. Peki 3D V-Cache teknolojisi ile yenilenen Ryzen 5 5600X3D neler sunuyor? İşte fiyatı ve özellikleri

Ryzen 5 5600X3D vitrine çıktı

AMD tarafından yapılan duyuruya göre 6 çekirdek ve 12 izlek yapısına sahip olan Ryzen 5 5600X3D, standart 5600X'e kıyasla sırasıyla 400 MHz ve 200 MHz daha düşük 3,3 GHz temel ve 4,4 GHz artırılmış saat hızı ile geliyor. Bu noktada işlemcinin L2 önbellek kapasitesi 3MB ile aynı kalırken, L3 önbellek tarafında 96MB'a kadar (5600X'te 32MB) yükseliş söz konusu. Tabi ki bunun arkasında 3D V-Cache teknolojisi yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla özellikle oyun yüklerinde önemli bir performans artışı sunacağını belirtelim. Diğer tüm 3D V-Cache işlemciler gibi Ryzen 5 5600X3D hız aşırtma desteği sunmuyor. Ancak işlemci TDP'si (tüketilen gerçek güç değil) 65W'tan 105W'a çıkarılmış. Ayrıca yeni işlemci, 5000 serisi işlemcilere benzer şekilde AMD'nin eski AM4 platformunu temel alıyor.

Ryzen 5 5600X3D fiyatı

AMD Ryzen 5 5600X3D, 7 Temmuz'dan itibaren 230 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Ancak AMD, işlemcinin yalnızca Micro Center üzerinden satışa çıkacağını ve sınırlı sayıda üretileceğini belirtiyor. Dolayısıyla küresel pazarda bulunmayacak.

AMD RX 7600 fiyatları düşmeye devam ediyor: MSRP'nin altında 5 gün önce eklendi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD Ryzen 5 5600X3D resmi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri