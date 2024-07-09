AMD Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X test edildi: İşte sonuçlar

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Tam Boyutta Gör AMD'nin yaklaşmakta olan Ryzen 9000 serisi işlemcilerden yeni bilgiler sızmaya devam ediyor. Daha önce serinin amiral gemisi Ryzen 9 9900X'in kıyaslama sonuçlarını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise, seriye ait Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X, Geekbench platformunda görüntülendi. İşte erken sonuçlar...

AMD Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X performans testinde

Kaçıranlar için AMD, ilk etapta dört masaüstü modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bunlar 16 çekirdekli Ryzen 9 9950X, 12 çekirdekli Ryzen 9 9900X (aynı platformda yakın zamanda test edildi), 8 çekirdekli Ryzen 7 9700X ve 6 çekirdekli Ryzen 5 9600X olacak. En son kıyaslama sonuçları ise Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X'e odaklanıyor.

Sızdırılan sonuçlara gelirsek, görsele baktğığımızda her iki CPU'nun 32GB DDR5-6000 bellek ve ROG Crosshair X670E Hero anakart üzerinde test edildiğini görüyoruz. Bununla birlikte Ryzen 7 9700X, tek çekirdek testinde 3.312 puan ve çoklu çekirdek testinde 16.431 puan alıyor. Ayrıca, test sırasında 5.57 GHz saat hızına ulaşan 9700X, resmi olarak belirtilen turbo saat hızının biraz üzerine çıkmış durumda.

Tam Boyutta Gör Kıyaslamak gerekirse, sonuçların halihazırda mevcut olan Ryzen 7 7700X'ten sırasıyla yüzde 13,7 ve yüzde 7,6 daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ryzen 5 9600X ise benzer testlerde 3.284 puan ve 14.594 puan alıyor. Bu, mevcut Zen 4 tabanlı Ryzen 5 7600X'e kıyasla sırasıyla yüzde 20,9 ve yüzde 13,8'lik bir performans artışı demek.

Geekbench 6.2 Test Sonuçları Model Tek Çekirdek (ST) Çoklu Çekirdek (MT) AMD Ryzen 9 9900X 3.401 20.881 AMD Ryzen 7 9700X 3.312 19.275 AMD Ryzen 5 9600X 3.284 19.277 Intel Core i9-14900K 3.089 19.756 Intel Core i7-14700K 2.945 17.849 AMD Ryzen 9 7950X 2.941 16.431 AMD Ryzen 9 7900X 2.925 14.594 AMD Ryzen 7 7700X 2.912 15.272 AMD Ryzen 5 7600X 2.868 12.825 Intel Core i5-14600K 2.798 15.881

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Şu an için AMD'nin en yeni CPU'ları, tek çekirdekli testlerde tüm Intel 14. Nesil Core CPU'ları geride bırakıyor. Ancak, Intel'in Raptor Lake serisi çok çekirdekli kıyaslamalarda hala önde. Tabi ki tüm ayrıntılar için bir süre daha beklememiz gerekecek. AMD Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X dahil olmak üzere AMD Ryzen 9000 "Zen 5" Masaüstü İşlemcilerin bu ayın sonlarında satışa çıkması bekleniyor.

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