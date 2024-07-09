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    AMD Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X test edildi: İşte sonuçlar

    AMD Ryzen 9000 serisinin orta seviye modelleri Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X, Geekbench platformunda test edildi. Peki her iki CPU rakiplerine karşı neler sunuyor? İşte detaylar...
    AMD Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    AMD'nin yaklaşmakta olan Ryzen 9000 serisi işlemcilerden yeni bilgiler sızmaya devam ediyor. Daha önce serinin amiral gemisi Ryzen 9 9900X'in kıyaslama sonuçlarını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise, seriye ait Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X, Geekbench platformunda görüntülendi. İşte erken sonuçlar...

    AMD Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X performans testinde

    Kaçıranlar için AMD, ilk etapta dört masaüstü modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bunlar 16 çekirdekli Ryzen 9 9950X, 12 çekirdekli Ryzen 9 9900X (aynı platformda yakın zamanda test edildi), 8 çekirdekli Ryzen 7 9700X ve 6 çekirdekli Ryzen 5 9600X olacak. En son kıyaslama sonuçları ise Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X'e odaklanıyor.

    Sızdırılan sonuçlara gelirsek, görsele baktğığımızda her iki CPU'nun 32GB DDR5-6000 bellek ve ROG Crosshair X670E Hero anakart üzerinde test edildiğini görüyoruz. Bununla birlikte Ryzen 7 9700X, tek çekirdek testinde 3.312 puan ve çoklu çekirdek testinde 16.431 puan alıyor. Ayrıca, test sırasında 5.57 GHz saat hızına ulaşan 9700X, resmi olarak belirtilen turbo saat hızının biraz üzerine çıkmış durumda.

    AMD Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Kıyaslamak gerekirse, sonuçların halihazırda mevcut olan Ryzen 7 7700X'ten sırasıyla yüzde 13,7 ve yüzde 7,6 daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ryzen 5 9600X ise benzer testlerde 3.284 puan ve 14.594 puan alıyor.  Bu, mevcut Zen 4 tabanlı Ryzen 5 7600X'e kıyasla sırasıyla yüzde 20,9 ve yüzde 13,8'lik bir performans artışı demek. 

    Geekbench 6.2 Test Sonuçları
    Model Tek Çekirdek (ST) Çoklu Çekirdek (MT)
    AMD Ryzen 9 9900X 3.401 20.881
    AMD Ryzen 7 9700X 3.312 19.275
    AMD Ryzen 5 9600X 3.284 19.277
    Intel Core i9-14900K 3.089 19.756
    Intel Core i7-14700K 2.945 17.849
    AMD Ryzen 9 7950X 2.941 16.431
    AMD Ryzen 9 7900X 2.925 14.594
    AMD Ryzen 7 7700X 2.912 15.272
    AMD Ryzen 5 7600X 2.868 12.825
    Intel Core i5-14600K 2.798 15.881

    Şu an için AMD'nin en yeni CPU'ları, tek çekirdekli testlerde tüm Intel 14. Nesil Core CPU'ları geride bırakıyor. Ancak, Intel'in Raptor Lake serisi çok çekirdekli kıyaslamalarda hala önde. Tabi ki tüm ayrıntılar için bir süre daha beklememiz gerekecek. AMD Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X dahil olmak üzere AMD Ryzen 9000 "Zen 5" Masaüstü İşlemcilerin bu ayın sonlarında satışa çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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