AMD Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X test edildi: İşte sonuçlar

AMD Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X performans testinde
Kaçıranlar için AMD, ilk etapta dört masaüstü modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bunlar 16 çekirdekli Ryzen 9 9950X, 12 çekirdekli Ryzen 9 9900X (aynı platformda yakın zamanda test edildi), 8 çekirdekli Ryzen 7 9700X ve 6 çekirdekli Ryzen 5 9600X olacak. En son kıyaslama sonuçları ise Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X'e odaklanıyor.
Sızdırılan sonuçlara gelirsek, görsele baktğığımızda her iki CPU'nun 32GB DDR5-6000 bellek ve ROG Crosshair X670E Hero anakart üzerinde test edildiğini görüyoruz. Bununla birlikte Ryzen 7 9700X, tek çekirdek testinde 3.312 puan ve çoklu çekirdek testinde 16.431 puan alıyor. Ayrıca, test sırasında 5.57 GHz saat hızına ulaşan 9700X, resmi olarak belirtilen turbo saat hızının biraz üzerine çıkmış durumda.
|Model
|Tek Çekirdek (ST)
|Çoklu Çekirdek (MT)
|AMD Ryzen 9 9900X
|3.401
|20.881
|AMD Ryzen 7 9700X
|3.312
|19.275
|AMD Ryzen 5 9600X
|3.284
|19.277
|Intel Core i9-14900K
|3.089
|19.756
|Intel Core i7-14700K
|2.945
|17.849
|AMD Ryzen 9 7950X
|2.941
|16.431
|AMD Ryzen 9 7900X
|2.925
|14.594
|AMD Ryzen 7 7700X
|2.912
|15.272
|AMD Ryzen 5 7600X
|2.868
|12.825
|Intel Core i5-14600K
|2.798
|15.881
Şu an için AMD'nin en yeni CPU'ları, tek çekirdekli testlerde tüm Intel 14. Nesil Core CPU'ları geride bırakıyor. Ancak, Intel'in Raptor Lake serisi çok çekirdekli kıyaslamalarda hala önde. Tabi ki tüm ayrıntılar için bir süre daha beklememiz gerekecek. AMD Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X dahil olmak üzere AMD Ryzen 9000 "Zen 5" Masaüstü İşlemcilerin bu ayın sonlarında satışa çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.