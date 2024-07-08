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    AMD Ryzen 9 9900X ve Core i9-14900KS karşılaştırıldı: İşte sonuçlar

    AMD Ryzen 9000 işlemcilerin amiral gemisi modeli Ryzen 9 9900X, Geekbench platformunda test edildi. 125W TDP'li işlemci Intel Core i9-14900KS karşısında neler sunuyor? İşte detaylar
    AMD Ryzen 9 9900X ve Core i9-14900KS karşılaştırıldı! Tam Boyutta Gör
    AMD, bildiğiniz gibi Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 işlemcilerini duyurmuş ve yüzde 16'ya kadar IPC artışı yaşanacağını aktarmıştı. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, serinin tepe modeli Ryzen 9 9900X, etkileyici skorlar ile Geekbench’te görüntülendi. Yeni işlemci, 120W TDP’li i9-14900KS karşısında neler sunuyor? İşte detaylar

    AMD Ryzen 9 9900X ve Core i9-14900KS karşılaştırıldı

    Kaçıranlar için AMD Ryzen 9 9900X, Zen 5 mimarisine ait 12 çekirdek ve 24 iş parçacığı ile geliyor. İşlemci 4,4GHz temel ve 5,6GHz tepe frekansa sahip. Ayrıca 76MB (L2+L3) önbellek ve 7900X'ten (170W) 50W daha düşük 120W TDP ile satışa çıkacak. Sızdırılan sonuçlara gelirsek, görsele baktğığımızda AMD Ryzen 9 9900X'in 5,6 GHz saat hızında 32GB DDR5 bellek ve ASUS ROG Crosshair X670E anakart ile test edildiğini görüyoruz.

    AMD Ryzen 9 9900X ve Core i9-14900KS karşılaştırıldı! Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Geekbench'in tek çekirdek testinde 3.401, çoklu çekirdek testinde ise 19.756 puan alıyor. Kıyaslamak gerekirse, benzer testlerde Intel Core i9 14900KS sırasıyla 3.189 ve 21.890 puana sahip. Bu da tekli çekirdekte yüzde 6,23'lük bir performans artışına işaret ediyor. 

    Okları Ryzen 9 7900X'e çevirdiğimizde ise, Ryzen 9900X, tekli çekirdekte yüzde 13, çoklu çekirdek ise yüzde 14 oranında daha hızlı. Bunlar umut verici olsa da, Geekbench'in yalnızca bir sentetik kıyaslama olduğunu unutmamak gerek. Bu nedenle tüm ayrıntılar için bir süre daha beklememiz gerekecek. AMD Ryzen 9 9900X 12-Çekirdek de dahil olmak üzere AMD Ryzen 9000 "Zen 5" Masaüstü İşlemcilerin bu ayın sonlarında satışa çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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