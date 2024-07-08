AMD Ryzen 9 9900X ve Core i9-14900KS karşılaştırıldı: İşte sonuçlar

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Tam Boyutta Gör AMD, bildiğiniz gibi Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 işlemcilerini duyurmuş ve yüzde 16'ya kadar IPC artışı yaşanacağını aktarmıştı. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, serinin tepe modeli Ryzen 9 9900X, etkileyici skorlar ile Geekbench’te görüntülendi. Yeni işlemci, 120W TDP’li i9-14900KS karşısında neler sunuyor? İşte detaylar

AMD Ryzen 9 9900X ve Core i9-14900KS karşılaştırıldı

Kaçıranlar için AMD Ryzen 9 9900X, Zen 5 mimarisine ait 12 çekirdek ve 24 iş parçacığı ile geliyor. İşlemci 4,4GHz temel ve 5,6GHz tepe frekansa sahip. Ayrıca 76MB (L2+L3) önbellek ve 7900X'ten (170W) 50W daha düşük 120W TDP ile satışa çıkacak. Sızdırılan sonuçlara gelirsek, görsele baktğığımızda AMD Ryzen 9 9900X'in 5,6 GHz saat hızında 32GB DDR5 bellek ve ASUS ROG Crosshair X670E anakart ile test edildiğini görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Geekbench'in tek çekirdek testinde 3.401, çoklu çekirdek testinde ise 19.756 puan alıyor. Kıyaslamak gerekirse, benzer testlerde Intel Core i9 14900KS sırasıyla 3.189 ve 21.890 puana sahip. Bu da tekli çekirdekte yüzde 6,23'lük bir performans artışına işaret ediyor.

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Okları Ryzen 9 7900X'e çevirdiğimizde ise, Ryzen 9900X, tekli çekirdekte yüzde 13, çoklu çekirdek ise yüzde 14 oranında daha hızlı. Bunlar umut verici olsa da, Geekbench'in yalnızca bir sentetik kıyaslama olduğunu unutmamak gerek. Bu nedenle tüm ayrıntılar için bir süre daha beklememiz gerekecek. AMD Ryzen 9 9900X 12-Çekirdek de dahil olmak üzere AMD Ryzen 9000 "Zen 5" Masaüstü İşlemcilerin bu ayın sonlarında satışa çıkması bekleniyor.

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AMD Ryzen 9 9900X ve Core i9-14900KS karşılaştırıldı!