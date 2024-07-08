AMD Ryzen 9 9900X ve Core i9-14900KS karşılaştırıldı: İşte sonuçlar

AMD Ryzen 9 9900X ve Core i9-14900KS karşılaştırıldı
Kaçıranlar için AMD Ryzen 9 9900X, Zen 5 mimarisine ait 12 çekirdek ve 24 iş parçacığı ile geliyor. İşlemci 4,4GHz temel ve 5,6GHz tepe frekansa sahip. Ayrıca 76MB (L2+L3) önbellek ve 7900X'ten (170W) 50W daha düşük 120W TDP ile satışa çıkacak. Sızdırılan sonuçlara gelirsek, görsele baktğığımızda AMD Ryzen 9 9900X'in 5,6 GHz saat hızında 32GB DDR5 bellek ve ASUS ROG Crosshair X670E anakart ile test edildiğini görüyoruz.
Okları Ryzen 9 7900X'e çevirdiğimizde ise, Ryzen 9900X, tekli çekirdekte yüzde 13, çoklu çekirdek ise yüzde 14 oranında daha hızlı. Bunlar umut verici olsa da, Geekbench'in yalnızca bir sentetik kıyaslama olduğunu unutmamak gerek. Bu nedenle tüm ayrıntılar için bir süre daha beklememiz gerekecek. AMD Ryzen 9 9900X 12-Çekirdek de dahil olmak üzere AMD Ryzen 9000 "Zen 5" Masaüstü İşlemcilerin bu ayın sonlarında satışa çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.