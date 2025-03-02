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    AMD Ryzen AI Max+ Pro 395 test edildi: İşte erken sonuçlar

    AMD Strix Halo işlemcilerin amiral gemisi modeli AMD Ryzen AI Max+ Pro 395 çıkmadan test edildi. Yeni APU, performansıyla neler sunuyor? İşte detaylar...       
    AMD Ryzen AI Max+ Pro 395 test edildi: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    AMD'nin yeni nesil Strix Halo APU modellerinin performansı yavaş yavaş netleşmeye başladı. Son olarak serinin amiral gemisi modeli Ryzen AI Max+ PRO 395, CPU Mark veritabanında görüntülendi. Peki taşınabilir cihazlar ve iş istasyonları için tasarlanan işlemci neler sunuyor? İşte erken sonuçlar...

    Intel Core i9 14900HX'ten daha hızlı

    Kaçıranlar için Ryzen AI Max+ Pro 395, Zen 5 mimarisi, 16 çekirdek ve 45-120W TDP,  40 grafik çekirdeği ve 50 TOPS kapasitesiye ulaşabilen XDNA 2 grafik mimarisi ile tanıtıldı. İşlemcinin detaylı kıyaslama verileri ise lansman sırasında paylaşılmadı. Ancak bu belirsizlik artık sonlanıyor.

    Sızdırılan ekran görüntülerine göre Ryzen AI Max+ 395, CPU Mark'ta 49.510 puan alıyor. İşlemcinin tek çekirdek performansı ise 4.323 seviyelerinde. Bu puanları önceki nesil Intel ve AMD mobil amiral gemisi CPU'larıyla karşılaştırdığımızda, çoklu çekirdekte Core i9 14900HX'ten (24 çekirdek/32 iş parçacığı) yaklaşık %8,6 daha hızlı. Tek çekirdekte ise neredeyse eşdeğer. 

     

    Okları 16 çekirdekli/32 iş parçacıklı Ryzen 9 7945HX'e çevirdiğimizde ise,  AMD Ryzen AI Max+ 395 yaklaşık %11 oranında geride kalıyor ancak tek çekirdek performansında %6 daha hızlı. Şu an için Strix Halo işlemcilerin yaygın kullanıma ne zaman sunulacağı belirsiz. Keza şimdiye kadar Strix Halo CPU'larla tanıtılan yalnızca ROG Flow Z13 modeli bulunuyor ve Pro varyantları henüz piyasaya sürülmedi. 

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