AMD, SATA-III destekli SB820 köprüsünü hazırlıyor

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Geçtiğimiz Temmuz ayında 790GX yonga setiyle birlikte SB750 köprüsünü de duyuran AMD dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Zira yeni güney köprüsü kısaca AAC olarak bilinen Advanced Clock Calibration teknolojisi sayesinde geleneksel yonga seti tasarımlarından farklı olarak doğrudan işlemci ile iletişim kurabiliyor ve Phenom jenerasyonu işlemcilerin kullanmadığı 6 adet pin üzerinden daha yüksek hız aşırtma başarımı sağlanmasına olanak tanıyabiliyord. 790GX sonrasında 790FX yonga setiyle de kullanılmaya başlanan SB750, performans segmentindeki yonga çözümü olmayı sürdüredursun AMD yeni köprüler üzerindeki çalışmalarına da devam ediyor.

AMD'nin hazırlıkları süren yeni güney köprülerinden biri de SB820 olacak. Önümüzdkei haftalarda tanıtılacak SB710 köprüsünün daha ileri bir varyasyonu olması beklenen SB820, önemli yeniliklere sahip olacak. AMD'nin mevcut çözümlerinden farklı olarak entegre Gigabit Ethernet desteği de sunacak olan güney köprüsü, SATA-III (6Gb/sn) desteğide sunacak. 2010 yılının başında RS880C yonga setiyle birlikte lanse edilmesi beklenen güney köprüsü 12+2 USB 2.0, RAID 0,1,10, 1x PCIe 2 x4 desteği gibi detaylara da sahip olacak. SB750 köprüsünün yerini ise yine çalışmaları devam eden SB850 köprüsünün alması planlanıyor.