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AMD, SATA-III destekli SB820 köprüsünü hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, SATA-III destekli SB820 köprüsünü hazırlıyor
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Geçtiğimiz Temmuz ayında 790GX yonga setiyle birlikte SB750 köprüsünü de duyuran AMD dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Zira yeni güney köprüsü kısaca AAC olarak bilinen Advanced Clock Calibration teknolojisi sayesinde geleneksel yonga seti tasarımlarından farklı olarak doğrudan işlemci ile iletişim kurabiliyor ve Phenom jenerasyonu işlemcilerin kullanmadığı 6 adet pin üzerinden daha yüksek hız aşırtma başarımı sağlanmasına olanak tanıyabiliyord. 790GX sonrasında 790FX yonga setiyle de kullanılmaya başlanan SB750, performans segmentindeki yonga çözümü olmayı sürdüredursun AMD yeni köprüler üzerindeki çalışmalarına da devam ediyor.

AMD'nin hazırlıkları süren yeni güney köprülerinden biri de SB820 olacak. Önümüzdkei haftalarda tanıtılacak SB710 köprüsünün daha ileri bir varyasyonu olması beklenen SB820, önemli yeniliklere sahip olacak. AMD'nin mevcut çözümlerinden farklı olarak entegre Gigabit Ethernet desteği de sunacak olan güney köprüsü, SATA-III (6Gb/sn) desteğide sunacak. 2010 yılının başında RS880C yonga setiyle birlikte lanse edilmesi beklenen güney köprüsü 12+2 USB 2.0, RAID 0,1,10, 1x PCIe 2 x4 desteği gibi detaylara da sahip olacak. SB750 köprüsünün yerini ise yine çalışmaları devam eden SB850 köprüsünün alması planlanıyor.


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fatihcanery 10 yıl
teknoloji...
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Promity 10 yıl
Sata XX çıksa ne olcak hala firavun devrinden kalma harddisklere mahkumuz 60mb sn yazıyor diye öpüp başımıza koyuyoruz HDD leri SSD yalan oldu zaten 10000rpm desen altın kaplama yapıyolar sanki anlıyacağınız aynen devam.
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karmaşık 10 yıl
2010 yılına ait chipsetlerin haberi geliyor sata3 var ama usb 3.0 yok usb 3.0 destekli anakartlar 2011 kalacak anlaşılan
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1963bursa 10 yıl
USB 3.0 desteğini unutmuşlar mı????, önümüzdeki sene çıkacak olan anakartlara hazırlanan bir köprü de USB 2.0 a ağırlık vermenin sebebi nedir acaba, şu anki bilgilere baktığımızda yeni anakartlarda usb 2.0 ve usb 3.0 girişleri ayrı ayrı bulunacaklar mantıken..... 3.0 yoksa o dönem için büyük eksik sayılır.
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Vipracing 10 yıl
Yürü be AMD kim tutar seni
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01Mrt 10 yıl
helal koçuma.... :))
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Jesse James 10 yıl
AMD ne olur CeBit 2009 ' da çıkar şu chipseti lütfen Intel milyarlık işlemcileri çıkardı sen bu chipseti bide uygun fiyatlı yap tüm Türkiye AMD ' ci olsun :D
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max975 10 yıl
güzel haber amd nin bu işleri yapması gerek
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BarGoS 10 yıl
süper amd forever
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