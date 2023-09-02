ABD, NVIDIA'nın yapay zeka yongalarının Orta Doğu'ya satışına müdahale etti

Orta Doğu ülkelerine yonga şoku
Kaynakların verdiği bilgilere göre Nvidia’nın H100 ve A100 yapay zekâ hızlandırıcıları başta olmak üzere belirli ürünler Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne satılırken onay sürecine dahil olacak. Sebep ise bu ülkelerin Çin ile olan sıkı ilişkileri. Bu bilgi Nvidia ve AMD’nin gelir raporlarında ortaya çıktı.
Haber ilk etapta satışların yasaklandığı yönündeydi ancak Beyaz Saray herhangi bir yasaklama olmadığını açıkladı. Her zaman olduğu gibi ABD, satışı yapılacak yongaların kime gittiğini değerlendirecek ve ona göre karar verecek.
Orta Doğu ülkelerinin son dönemde binlerce Nvidia yapay zekâ yongası siparişi verdiği ve büyük çaplı AI sistemleri oluşturduğu belirtiliyor. Bununla birlikte ABD bu sistemlerin bir şekilde Çin’e satılmasından endişe ediyor. Zira geçmişte Çin ne yapıp edip yasaklanmış teknolojilere ulaşmayı başarmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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