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    Anlık Bildirim

    ABD, NVIDIA'nın yapay zeka yongalarının Orta Doğu'ya satışına müdahale etti

    Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkelerinin Çin ile olan sıkı ilişkileri ABD’yi rahatsız ediyor. Yönetim yapay zekâ yongalarının Çin’e aktarılmasından endişeli.
    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Çin’in yapay zekâ ve yonga teknolojileri konusunda ilerlemesini istemeyen ABD ağır bir ambargo süreci izliyor. Çin’in ABD ve ABD ekipmanı kullanan firmalar ile iş ilişkisini onay sürecine bağlayan ABD bu süreci başka ülkelere de genişletecek.

    Orta Doğu ülkelerine yonga şoku

    Kaynakların verdiği bilgilere göre Nvidia’nın H100 ve A100 yapay zekâ hızlandırıcıları başta olmak üzere belirli ürünler Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne satılırken onay sürecine dahil olacak. Sebep ise bu ülkelerin Çin ile olan sıkı ilişkileri. Bu bilgi Nvidia ve AMD’nin gelir raporlarında ortaya çıktı.

    Haber ilk etapta satışların yasaklandığı yönündeydi ancak Beyaz Saray herhangi bir yasaklama olmadığını açıkladı. Her zaman olduğu gibi ABD, satışı yapılacak yongaların kime gittiğini değerlendirecek ve ona göre karar verecek.

    Orta Doğu ülkelerinin son dönemde binlerce Nvidia yapay zekâ yongası siparişi verdiği ve büyük çaplı AI sistemleri oluşturduğu belirtiliyor. Bununla birlikte ABD bu sistemlerin bir şekilde Çin’e satılmasından endişe ediyor. Zira geçmişte Çin ne yapıp edip yasaklanmış teknolojilere ulaşmayı başarmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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