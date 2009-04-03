AMD, ultra-düşük güç tüketimli Opteron işlemciler üzerinde çalışıyor

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Intel'in geçtiğimiz günlerde Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan Xeon 5500 serisi profesyonel işlemcilerini sunucular, iş istasyonları ve diğer kurumsal kullanım alanları için lanse etmesinden sonra gözler AMD'ye çevrildi. Gelen yeni bilgilere göre AMD rakibinin Xeon 5500 atağına ultra-düşük güç tüketimli Opteron işlemcilerini pazara sunarak yanıt vermek istiyor.

Firmanın Shangai kod adını taşıyan 45nm Opteron işlemci ailesi dahilinde lanse etmesi beklenen ultra-düşük güç tüketimli modelleri önümüzdeki üç ay içerisinde hazır olacağı belirtiliyor. Opteron EE (Energy Efficient) çatısı altında kullanıma sunulması beklenen yeni işlemcilerin benzer performansı daha düşük güç tüketimiyle sunacağı belirtiliyor.

Doğal dört çekirdekli tasarıma sahip olacak yeni işlemciler satışı devam eden Opteron (Shangai) işlemcileriyle aynı soket yapısında olacak ve aynı mikroişlemci mimarisini kullanacaklar. Özellikle 7/24 çalışan ve enerji verimliliğinin oldukça önemli olduğu sunucu çiftliklerinin hedef alınacağı yeni işlemcilerin fiyatlandırması hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.