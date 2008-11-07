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AMD ve Nvidia'ya kötü haber; Windows 7'de doğal Hybrid grafik desteği olmayacak

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
13,5b
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21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD ve Nvidia'ya kötü haber; Windows 7'de doğal Hybrid grafik desteği olmayacak
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AMD'nin Hybrid Crossfire ve Nvidia'nın Hybrid SLI teknolojilerine yazılım devi Microsoft'dan kötü haber var. AMD'nin 780G, Nvidia'nın ise GeForce 8xxx serisi yonga setleriyle destek vermeye başladığı karma grafik teknolojilerinde kullanıcılar destek veren harici ekran kartlarıyla Hybrid grafik teknolojisinden faydalanabiliyor ve gereken durumlarda iki GPU paralel olarak kullanılarak daha yüksek performans elde edilmesi veya 2B uygulamalarında sadece entegre grafik işlemcinin kullanılarak güç tasarrufu yapılmasına olanak tanınabiliyordu.

Yeni teknoloji son kullanıcılar arasında ciddi şekilde yaygınlaşmış olmasa da ölçeklenebilirlik ve ihtyaç duyan kullanıcılara alternatif sunması açısından önemliydi. Microsoft cephesinden gelen haber ise AMD ve Nvidia'yı mutlu edecek gibi görünüyor. Zira önümüzdeki sene duyurulması ve Windows Vista'nın yerini alması beklenen Wİndows 7 işletim sisteminde Hybrid grafik teknolojilerine doğal destek verilmeyeceği ifade ediliyor.

Microsoft'un Windows 7 için hazırladığı grafik kılavuzuna göre, kararsızlığa neden olan ve düşük kullanıcı deneyimi sunan ayrıca bazı sistemlerden GPU'ların arası geçis için sistemin yeniden başlatılması gerekliliği gibi nedenlerden ötürü mevcut tabloya göre firma Windows 7 ile Hybrid grafik teknolojisine doğal destek sunacak gibi görünmüyor.


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simsue2006 7 yıl
Hiybrid C/F yapmaya çalışacağıma o 20-30 lirayı daha iyi bir ekran kartı alırken kullanmak daha mantıklı.
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Codname47 11 yıl
Promity=>seçtiğin kelimelere dikkat et yaşından kaynaklanıyo olsa gerek yazdıklarının bide insan bişey yazmadan önce bi beyine uğraması lazım yazmak istediklerinin vista çıkmadan önce microsoft 7'nin üzerinde çalışıyordu zaten bu bir ikincisi microsoft sana muhtaç degil zaten bunuda bil adamlar her türlü paranın gözüne vururlar ki bu yazılım vistadan çok daha fazla satcak bunuda bil..
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max975 11 yıl
pekde bu kadar tepki vermek gereksiz mecbur kalırsa uyumu sorun olmaz
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milyondabir 11 yıl
en guzeli xp 64 tanimam baska
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Promity 11 yıl
Onuda kırarlar öyle saça böyle tarak haramzadeler Vista hacklendi diye 7 çıkacak onuda kırarlar MS oturur tarağın üstüne gene Almayın pezolardan yazılım
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N-0NE 11 yıl
Vista neden rezalet ben anlamış değilim imzamdaki sistemimle aero yu ve vista ultimate'i çok rahat çalıştırıyorum ve xp gibi 2 dk bir hata vermiyor.Xp gibi güncelleştirmeleri yükledikten sonra yavaşlamıyor ve çok daha güvenli.İşletim sistemimi 6 aydır kullanıyorum ve 1 tane bile virüs çıkmadı
Norton 2007 ve windows defender kullandığım halde.Hele sp1 i yükleyince dahada hızlandı.Driver problemi de yok artık.Tek eksi yanı UAC.Onuda çözen bi güncelleştirme yayınlarsa microsoft çok iyi olacak.....
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Fear Dot Com 11 yıl
Adamlar kafayı yemiş ya
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resler 11 yıl
Geliştirme çalışmaları halen devam eden yeni Mac-OS ta hybrid grafik desteği ekleme çalışmaları ve işletim sistemi tarfındanda GPU işlem kapasitesinden yararlanılması için geliştirmeler yapılırken MS nin yaptığına şaşırmamak elde değil.
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cavador 11 yıl
win98 kral gibi sistemdi xp deki istenilse herşey entegre edilir yapmıyorlar pezoriterler firmalardan ödenek istiyorlar vermeyeninde donanımını desteklemiyor ms aynen creative in eax ını vistada desteklememesi gibi america+ms= kapitalist soygun
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sadtneverdie 11 yıl
DarkSidesOfMe
rezalet olan nedir adamlar nedenleri gayet mantikli sekilde aciklamis
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aakaraali 11 yıl
Bence çok büyük bir kayıp değil. Zaten 780g chipsetli anakartlar emsallerinden 20-30 lira daha pahalı.
Hiybrid C/F yapmaya çalışacağıma o 20-30 lirayı daha iyi bir ekran kartı alırken kullanmak daha mantıklı.
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01Mrt 11 yıl
bence MS in aptallığı deset daha doğru olur... dereyle alakası yok olayın...
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ilkerinanç 11 yıl
ms ne yapmaya çalışıyor ya?önce ses olayı sonra tek tip ekran kartı sürücüsü şimdi bu...

tamam anladık kararlılık stabilite bilmemne de hiçbişi kullanamayacaksak ne anladım o stabiliteden ben...
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yugams 11 yıl
saçmalamışlar zamanı geldiğinde hep beraber görecegiz microsoft bu işi bıraksın bence xp yede dx10 destegi vermediler wista rezalet win7 ne olacak kimbilir...
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