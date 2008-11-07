AMD ve Nvidia'ya kötü haber; Windows 7'de doğal Hybrid grafik desteği olmayacak

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AMD'nin Hybrid Crossfire ve Nvidia'nın Hybrid SLI teknolojilerine yazılım devi Microsoft'dan kötü haber var. AMD'nin 780G, Nvidia'nın ise GeForce 8xxx serisi yonga setleriyle destek vermeye başladığı karma grafik teknolojilerinde kullanıcılar destek veren harici ekran kartlarıyla Hybrid grafik teknolojisinden faydalanabiliyor ve gereken durumlarda iki GPU paralel olarak kullanılarak daha yüksek performans elde edilmesi veya 2B uygulamalarında sadece entegre grafik işlemcinin kullanılarak güç tasarrufu yapılmasına olanak tanınabiliyordu.

Yeni teknoloji son kullanıcılar arasında ciddi şekilde yaygınlaşmış olmasa da ölçeklenebilirlik ve ihtyaç duyan kullanıcılara alternatif sunması açısından önemliydi. Microsoft cephesinden gelen haber ise AMD ve Nvidia'yı mutlu edecek gibi görünüyor. Zira önümüzdeki sene duyurulması ve Windows Vista'nın yerini alması beklenen Wİndows 7 işletim sisteminde Hybrid grafik teknolojilerine doğal destek verilmeyeceği ifade ediliyor.

Microsoft'un Windows 7 için hazırladığı grafik kılavuzuna göre, kararsızlığa neden olan ve düşük kullanıcı deneyimi sunan ayrıca bazı sistemlerden GPU'ların arası geçis için sistemin yeniden başlatılması gerekliliği gibi nedenlerden ötürü mevcut tabloya göre firma Windows 7 ile Hybrid grafik teknolojisine doğal destek sunacak gibi görünmüyor.