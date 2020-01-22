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    Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Noctua siyah temaya sahip NH-L9A-AM4’ü duyurdu

    Noctua bir çok ödüle layık görülen NH-L9i’nin ardından kolları sıvayarak siyah rengin hakim olduğu kompakt soğutucusunu hazırladı.
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    Soğutucular / Fanlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Noctua siyah temaya sahip NH-L9A-AM4’ü duyurdu
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    Yüksek kaliteli soğutucuları ve fanlarıyla donanım tutkunlarının rüyalarını süsleyen Noctua, içinde bulunduğumuz RGB furyasında prensiplerinden vazgeçmeyerek yoluna devam eden ender firmalardan. Kahverengi-krem renkle özdeşleşen Noctua yeni düşük profilli işlemci soğutucusunu satışa sundu.

    Kompakt sistemler için ideal

    AM4 soketle de uyumluluk gösteren soğutucu fan dahil yalnızca 37 mm yüksekliğiyle SFF sistem hayaliyle yanıp tutuşanların istek listesinde kendisine yer edinmekte kararlı. Toplamda 465 gram ağırlığa sahip model 2 bakır ısı borusunun eşlik ettiği ince bir soğutucu bloktan oluşuyor.

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    Noctua siyah temaya sahip NH-L9A-AM4’ü duyurdu
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    Siyah rengin hakim olduğu kompakt soğutucuya eşlik eden NF-A9x14 HS-PWM chromax.black 600-2500 RPM’lik aralıkta çalışırken 57.5 CFM havayı üflüyor. 23.6 dB gürültü seviyesine ulaşabilen fan için 150 000 saatin üzerinde ömür biçilirken, PWM desteği sayesinde sağlanan optimum gürültüyü yetersiz bulan kullanıcılar için düşük gürültü adaptörü de ihmal edilmemiş.

    Noctua siyah temaya sahip NH-L9A-AM4’ü duyurdu
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    NT-H1 termal macunla birlikte sunulan soğutma çözümünün kompakt yapısının bir götürüsü olarak işlemci uyumu tarafındaki kısıtlamalar gösterilebilir. Zira bazı Ryzen işlemcileri için düşük boost frekansı uyarısında bulunulan destek sayfasında çoğunlukla iyi bir kasa içi hava akımı gerekli uyarısında bulunulmuş.

    Ayrıca Bkz. "Scythe, Mugen 5 Black RGB Edition’ı duyurdu"

     Soğutucuyu küçük zar alanı nedeniyle agresif bir şekilde yüksek sıcaklıklara ulaşabilen 3. nesil Ryzen işlemcilerle kullanacakların daha da dikkatli olması gerekebilir. Son olarak NH-L9A-AM4’ün 49.90 Euro’dan 6 yıl garanti ile satışa sunulduğunu belirtelim.



    https://noctua.at/en/nh-l9a-am4-chromax-black Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    barkin67 3 sa.
    Ne zaman çıkacak belli mi?
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    DH Misafiri 4 sa.
    Ha kutudan çıkan ha bu. <br />Biri dörtgen biri yuvarlak.
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    clarq26 4 sa.
    yanarım yanarım şu markayı tr ye getiren 1 tane adam akılı firma yok.
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    Xit 5 sa.
    bir süredir zaten amazonda satılıyordu...

    Düzeltme bahsettiğim ürün buydu;
    amazon.com/...
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