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AMD x86 tabanlı 500 milyonuncu işlemcisini sattı

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD x86 tabanlı 500 milyonuncu işlemcisini sattı
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40. yılını kutlayan AMD yaptığı resmi açıklamayla x86 tabanlı 500 milyon işlemci sattığı duyurdu. Jerry Sanders III, Ed Turney ve John Carey gibi mühendislerin bir araya gelerek 1969 yılında kurduğu Sunnyvale merkezli firma, sektörün en büyük ikinci işlemci üreticisi olarak farklı segmentler için yüzlerce farklı ürün ve çözüm sunuyor. 2006 yılında ATi'yi satın alarak platform üreticiliğine terfi eden AMD, bir süredir mali anlamda çeşitli sıkıntılar yaşasa da, firma yarıiletken endüstrisinde büyük bir başarıya imza atarak 500 milyonuncu x86 işlemcisini sattığını açıkladı.

Masaüstü sistemlerden dizüstü bilgisayarlara, sunucu çözümlerinden süper-bilgisayarlara kadar geniş bir yelpazede işlemci üreten firma, bir süre önce fabrikalarını ATIC ortaklığında kurulan GlobalFoundries firmasına devrederek mimari tasarımına yoğunlaşmaya karar vermiş ve yeni nesil CPU - GPU mimarileri için tasarım çalışmalarına hız kazandırmıştı. Firmanın güncel yol haritasına göre Bulldozer kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisinin 2011 yılında anons edilmesi beklenirken, Fusion kod adlı CPU+GPU tasarımlarının da aynı dönemde tanıtılması bekleniyor.


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dennjS 9 yıl
40 seneden buyana hergün 347 işlemci satmışlar :D
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The Echoes 9 yıl
40 senedir işlmeci?
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kenan109 9 yıl
AMD'nin arkasında Avrupa niye dursun? AMD Avrupa firması mı yoksa Amerika mı? Ayrıca şu alemde IBM diye birşey varken AMD ve batma kelimeleri yanyana gelmez emin olun.Gerçi çok isterdim IBM'in AMD'yi satın almasını ama...
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s3k0 9 yıl
amd şu an için düşük profilli sistemlerde sadece satıyo intelin yüksek oc özelliği oyunlardaki oc ile artan performans amd yi pazardan neredeyse kazıdı he bu iyi bişimi değil tekel olması herkes için kötü bişi ama bir gercek var ortada,yabancı forumda amd den intel e8xxx serisine gecen forum üyleri %78 76 mı ne böle birşeydi gercekten çok yüksek bir pay...
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NorthShield 9 yıl
Bu firmaya minnetlerinizi nekadar sunsak az bu adamlar olmazsa İntel bizi öttürür yada her türlü tekel...
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fatihcanery 9 yıl
amd'nin arkasında avrupa ülkeleri olmasa on kere batmıştı galiba :) fakat Amd şu an işlemci piyasasında denge taşı,bu taşı iyi korumalıyız .Forever amd


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KANUNI61 9 yıl

tarnat1985
23.07.2009 Saat: 12:46
2011 çok geç..İntel Tick-tock ile Amd yi bitiriyor...
= arkadaşa katılıyorum 2011 cok gec bencede 2011 22 nm gecmesilazımki aradaki farkı kapatsın
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tarnat1985 9 yıl
2011 çok geç..İntel Tick-tock ile Amd yi bitiriyor...
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mahirdeniz 9 yıl
Helali var yahu etkileyici =)
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CoolnQuiet 9 yıl
Bütün umutlar Bulldozer'a bağlanmış durumda AMD cephesinde, bu mimariyle intel'le rekabet ederler umarım.
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resler 9 yıl
40. yılını kutlayan AMD yaptığı resmi açıklamayla x86 tabanlı 500 milyon işlemci sattığını duyurdu.
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AndryTR 9 yıl
Yeni mimariyi merak etmekle birlikte arada K10.5 mimarisinin gelişmişini çıkartacaklar mı onu da merak ediyorum (K10.75 felan
).

AMD'nin daha çok işlemci satmasını temenni ederim. Zira Intel ile daha fazla rekabet ederek bizlerin yararına durumların oluşması gerek...
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