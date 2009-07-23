AMD x86 tabanlı 500 milyonuncu işlemcisini sattı

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40. yılını kutlayan AMD yaptığı resmi açıklamayla x86 tabanlı 500 milyon işlemci sattığı duyurdu. Jerry Sanders III, Ed Turney ve John Carey gibi mühendislerin bir araya gelerek 1969 yılında kurduğu Sunnyvale merkezli firma, sektörün en büyük ikinci işlemci üreticisi olarak farklı segmentler için yüzlerce farklı ürün ve çözüm sunuyor. 2006 yılında ATi'yi satın alarak platform üreticiliğine terfi eden AMD, bir süredir mali anlamda çeşitli sıkıntılar yaşasa da, firma yarıiletken endüstrisinde büyük bir başarıya imza atarak 500 milyonuncu x86 işlemcisini sattığını açıkladı.

Masaüstü sistemlerden dizüstü bilgisayarlara, sunucu çözümlerinden süper-bilgisayarlara kadar geniş bir yelpazede işlemci üreten firma, bir süre önce fabrikalarını ATIC ortaklığında kurulan GlobalFoundries firmasına devrederek mimari tasarımına yoğunlaşmaya karar vermiş ve yeni nesil CPU - GPU mimarileri için tasarım çalışmalarına hız kazandırmıştı. Firmanın güncel yol haritasına göre Bulldozer kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisinin 2011 yılında anons edilmesi beklenirken, Fusion kod adlı CPU+GPU tasarımlarının da aynı dönemde tanıtılması bekleniyor.